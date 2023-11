Marketing digital et transition numérique : des solutions innovantes pour demain

Western Digital Usb3 3tb My Cloud Home Sas Hard Disk Drive Argenté

My Cloud™ Home est un périphérique de stockage cloud personnel facile à utiliser qui se branche directement sur votre routeur Wi-Fi® à la maison afin que vous puissiez enregistrer tout votre contenu numérique dans un seul emplacement central. Contrairement à un NAS, c'est une solution centralisée simple pour sauvegarder vos photos, vidéos et fichiers, et les stocker en un seul endroit. Avec l'application My Cloud Home, vous pouvez accéder, télécharger et partager votre contenu de n'importe où avec une connexion Internet.Caractéristiques:Un endroit central pour tout ranger :Sauvegardez des photos, des vidéos et des fichiers à partir de vos disques externes, clés USB, appareils mobiles, ordinateurs et comptes cloud tout en les enregistrant au même endroit.Sauvegardez automatiquement vos fichiers :Sauvegardez sans fil vos appareils. Le My Cloud™ Home fonctionne de manière transparente avec Windows® Backup, Time Machine et la pellicule de votre téléphone.Organisez et trouvez facilement :Recherchez par date, heure ou mot-clé pour trouver rapidement vos souvenirs préférés et créer des albums photo ou des dossiers.Accès n'importe où :Accédez à distance à tous vos fichiers sur votre My Cloud™ Home depuis n'importe quel endroit où vous avez Internet.Partagez et collaborez :Invitez votre famille et vos amis à collaborer sur des dossiers et des albums. Partagez des photos, des vidéos, des documents et plus encore. Parfait pour les vacances, le travail et l'école.Des espaces individuels et privés pour chaque utilisateur :Toutes les personnes ajoutées à votre appareil peuvent configurer leur propre espace privé auquel elles seules ont accès. Ils ont un contrôle total sur la façon dont ils gèrent, accèdent et partagent leurs fichiers.Joue bien avec les autres :Diffusez de la musique et des films avec Sonos, Google Chromecast, le serveur Plex Media et plus encore.1Caractéristiques:Capacité : 3 ToInterface : Gigabit EthernetConfiguration requise:Application de bureau My Cloud Home (système d'exploitation 64 bits requis) :Systèmes d'exploitation Windows® 10 ou Windows 8.1/8.0Systèmes d'exploitation macOS® Big Sur(11), Catalina(10.15), Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13)Application mobile My Cloud Home :Systèmes d'exploitation iOS® 11 ou supérieurAndroid™ Marshmallow (6.0) ou systèmes d'exploitation supérieursRouteur et fournisseur d'accès Internet pour la connexion InternetCompatibilité:Navigateurs pris en charge :Internet Explorer® 11 ou supérieurMicrosoft® EdgeSafari® 8.0 ou supérieurFirefox® 45 ou version ultérieure sur les plates-formes Windows et macOS prises en chargeGoogle Chrome™ 50 ou version ultérieure sur les plates-formes Windows et macOS prises en chargeOptions de diffusion prises en charge :H.264 via la lecture multimédia Android et iOSH.265 via la lecture multimédia Android et iOSDimensions (L x l x H) : 5,51´´ x 2,09´´ x 6,91´´Dans la boite:Stockage cloud personnelCâble EthernetAdaptateur pour courant alternatifGuide d'installation rapide