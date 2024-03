Google Docs est une application gratuite et extrêmement populaire pour la création et l’édition de documents en ligne. L’une des nombreuses fonctionnalités qu’elle offre est la possibilité de voir le nombre de mots dans votre document.

Optimisez votre rédaction avec Google Docs : apprenez à afficher le nombre de mots en quelques étapes faciles

Dans cet article, nous vous guiderons étape par étape pour afficher le nombre de mots, de caractères et de pages dans vos fichiers Google Docs, que ce soit sur ordinateur ou appareil mobile. Suivez ces astuces pratiques pour gérer efficacement votre texte.

Ce que vous devez retenir sur Google Docs :

La fonctionnalité de comptage de mots dans Google Docs est essentielle pour respecter les exigences de longueur de texte imposées par les enseignants ou les employeurs.

Vous pouvez vérifier rapidement le nombre de mots grâce à l’aperçu rapide ou en utilisant la fonction “Compter les mots” dans Google Docs sur ordinateur ou appareil mobile.

Pour un accès plus rapide, les utilisateurs d’ordinateurs peuvent utiliser des raccourcis clavier tels que Ctrl + Maj + C (Windows) ou Command + Maj + C (Mac).

Les extensions de navigateur telles que celles disponibles pour Chrome et Firefox ajoutent un compteur de mots en temps réel dans Google Docs, facilitant ainsi la gestion de vos documents.

Pourquoi afficher le nombre de mots sur Google Docs ?

Cela peut sembler simple, mais cette fonctionnalité est essentielle pour les rédacteurs, les étudiants et les professionnels, car elle permet d’atteindre un nombre spécifique de mots demandés par un enseignant ou un employeur. De plus, il est courant que les blogs, les magazines et les sites Web aient une limite de mots à respecter pour chaque article soumis. Connaître le décompte précis de mots vous permet donc de vous assurer que vous respectez ces exigences et vous donne la possibilité d’adapter vos arguments, vos idées et vos explications en conséquence.

Vérifier le nombre de mots directement avec l’aperçu rapide

Une méthode pour consulter rapidement le nombre de mots de votre document consiste à vérifier l’Aperçu rapide qui apparaît en bas à gauche de la fenêtre de votre navigateur lorsque vous l’ouvrez dans Google Docs. Il affiche également le nombre de pages et de caractères avec ou sans espaces du document.

Afficher le nombre de mots en utilisant la fonction “Compter les mots”

Si vous souhaitez une ventilation plus détaillée du nombre de mots, de caractères ou de passages sélectionnés, vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Compter les mots » intégrée :

Ouvrez votre document dans Google Docs. Cliquez sur l’onglet “Outils” situé dans la barre de menus en haut de la fenêtre. Dans le menu déroulant, cliquez sur “Compter les mots”. Une boîte de dialogue s’ouvre alors avec des informations sur le nombre total de mots, de caractères (sans/espace), de pages et d’autres statistiques.

Notez que pour voir le décompte des mots pour un passage spécifique, il suffit de sélectionner le texte avant de suivre les étapes ci-dessus. Les chiffres du compteur de mots reflèteront alors uniquement le texte sélectionné.

L’application Google Docs est également disponible pour les smartphones et les tablettes sous Android et iOS. Bien qu’elle offre moins de fonctionnalités et une expérience légèrement différente par rapport à la version Web, elle permet tout de même de consulter facilement le nombre de mots de vos documents, comme suit :

Pour les appareils Android

Ouvrez votre document dans l’application Google Docs. Appuyez sur les trois petits points verticaux situés en haut à droite pour ouvrir le menu. Dans ce menu, sélectionnez “Compter les mots”. Une fenêtre contextuelle s’affiche indiquant le nombre de mots et de caractères (clarets) dans le document.

Pour les appareils iOS (iPhone et iPad)

Ouvrez votre document dans l’app Google Docs. Appuyez sur l’icône “i” circulaire située dans le coin supérieur droit pour accéder aux informations du document. Sous l’en-tête “Détails”, vous verrez le nombre de mots et de caractères (sans/espace).

Astuce : Comme pour la version Web, si vous souhaitez consulter le décompte de mots pour un passage spécifique sur l’application mobile, il suffit de sélectionner le texte avant d’accéder à la fonctionnalité mentionnée ci-dessus.

Astuces supplémentaires pour gérer efficacement vos documents

Raccourcis clavier

En plus de la méthode standard décrite précédemment, les utilisateurs d’ordinateurs peuvent également utiliser des raccourcis clavier pour accéder rapidement à la fonctionnalité de comptage des mots.

Pour cela, tapez simplement Ctrl + Maj + C (Windows) ou Command + Maj + C (Mac) lorsque vous avez le document ouvert.

Cela ouvrira directement la boîte de dialogue avec les statistiques du nombre de mots.

Affichage en temps réel du décompte des mots sur les extensions de navigateur Google Docs

Si vous préférez avoir un compteur de mots visible en permanence pendant que vous écrivez dans Google Docs, il existe des extensions pour Chrome et Firefox qui le permettent. De telles extensions ajoutent un petit compteur de mots au-dessus de la barre d’outils de Google Docs qui se met à jour en temps réel au fur et à mesure que vous tapez. Pour ajouter une extension de ce type, vous pouvez rechercher “compteur de mots Google Docs” dans le Web Store de Chrome ou dans le catalogue d’extensions de Firefox.

