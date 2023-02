Comment se déconnecter de Facebook ? Déconnexion du compte Facebook

Déconnexion Facebook

Que ce soit pour des raisons de confidentialité ou de productivité, il est totalement envisageable de se déconnecter de Facebook. Pourtant, la plupart des gens ne savent pas comment se déconnecter correctement de leur compte Facebook. Ils sont, de ce fait, connectés en permanence, même lorsqu’ils n’utilisent pas le réseau social.

Découvrez dans ce contenu les étapes à suivre pour déconnecter votre compte Facebook en toute sécurité.

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous devriez vous déconnecter de Facebook ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de vous déconnecter de Facebook. En voici quelques-unes :

Préserver votre vie privée : en utilisant Facebook, vous partagez constamment des informations personnelles. Ces informations peuvent être utilisées pour vous cibler par des annonceurs ou des tiers. Si vous voulez protéger votre vie privée, vous pouvez envisager de vous déconnecter du réseau social.

Réduire votre dépendance aux réseaux sociaux : les réseaux sociaux peuvent être addictifs et vous faire perdre beaucoup de temps. Si vous voulez vous concentrer sur d’autres activités et éviter les distractions, vous pouvez envisager de vous déconnecter de Facebook.

Préserver votre santé mentale : il faut l’avouer, les réseaux sociaux peuvent être une source de stress et d’anxiété. Cela est d’autant plus réel lorsqu’ils sont utilisés pour comparer votre vie à celle des autres. Si vous avez l’impression que Facebook vous fait plus de mal que de bien, vous pouvez envisager de vous déconnecter.

Protéger votre sécurité en ligne : les cybercriminels peuvent utiliser des informations que vous partagez sur Facebook pour voler votre identité ou commettre des fraudes. Si vous voulez protéger votre sécurité en ligne, vous pouvez envisager de vous déconnecter. Vous pouvez également envisager de limiter votre utilisation de Facebook.

Éviter les contenus choquants : Facebook peut parfois contenir des contenus offensants ou choquants. Il peut s’agir d’images violentes ou des discours de haine. Si vous ne voulez pas être exposé à ces contenus, vous pouvez envisager de vous déconnecter de Facebook.



Pour vous déconnecter de Facebook, suivez les étapes ci-après :

Cliquez sur l’option « Compte » dans le menu déroulant en haut à droite de la page Facebook, puis sélectionnez « Déconnexion » ;

Assurez-vous que l’option « Garder ma session active » est décochée. Cela permettra de vous déconnecter automatiquement de Facebook après une période d’inactivité ou lorsque vous fermez votre navigateur.

N’oubliez pas de supprimer le mot de passe enregistré par votre navigateur. Une fois déconnecté, votre fil d’actualité et votre profil ne seront plus accessibles sur cet ordinateur. Il faudra vous reconnecter en saisissant vos identifiants et votre mot de passe avant d’y avoir accès à nouveau.

Si vous utilisez l’application mobile Facebook sur un smartphone ou une tablette, regardez dans le menu en bas de l’écran. Vous verrez l’option « Paramètres du compte ». Il vous suffit de cliquer dessus, puis de sélectionner « Déconnexion » pour vous déconnecter de l’application.

Si vous souhaitez vous déconnecter de Facebook sur un appareil Android, voici les étapes à suivre :

Appuyez sur le bouton du menu en forme de trois barres horizontales situé en haut à droite de l’écran ;

Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez « Déconnexion » dans le menu. Une fenêtre de confirmation apparaîtra ;

Cliquez sur « Déconnexion » pour confirmer votre choix. Vous serez déconnecté de l’application Facebook et renvoyé à l’écran de connexion.

Si votre compte Facebook est synchronisé avec votre appareil Android, la synchronisation sera également interrompue.

Pour vous déconnecter de Facebook sur iOS, procédez comme suit :

Appuyez sur le bouton du menu en forme de trois barres horizontales situé en bas à droite de l’écran ;

Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez « Déconnexion » dans le menu. Une fenêtre de confirmation apparaîtra ;

Appuyez sur « Déconnexion » pour confirmer votre choix. Vous serez déconnecté de l’application Facebook et renvoyé à l’écran de connexion.

Si votre compte Facebook est synchronisé avec votre appareil iOS, cela arrêtera également la synchronisation.

Pour vous reconnecter à Facebook, accédez à la page d’accueil et entrez vos identifiants dans les champs appropriés. Ensuite, cliquez sur « Connexion » pour vous connecter.