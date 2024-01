Déclin de TomTom GPS : Vers une ére dominée par les smartphones – Quel futur pour la navigation ?

TomTom met fin à la vente de ses GPS : une ère désormais révolue ?

Depuis sa création en 1991, TomTom s’est fait un nom dans le domaine des systèmes de navigation GPS pour véhicules. Cependant, face à la concurrence accrue des applications telles que Google Maps, Waze et Apple Maps, l’entreprise néerlandaise cesse progressivement la commercialisation de ses appareils. Cette situation pose plusieurs questions quant au propriétaire actuel d’un GPS TomTom et l’avenir de la marque.

TomTom arrête de vendre des GPS, les smartphones prennent le relais

Au cours des dernières années, la demande pour les dispositifs GPS a considérablement diminué, ce qui a poussé TomTom à cesser la vente de ses appareils. La popularité de TomTom a chuté avec l’émergence des smartphones équipés d’applications gratuites comme Google Maps, Apple Maps et Waze. Les utilisateurs se sont progressivement détournés des GPS dédiés pour privilégier ces solutions plus pratiques.

L’entreprise néerlandaise continuera cependant de prendre soin de vendre les stocks restants via certains revendeurs, mais elle ne proposera plus de dispositifs GPS sur son site officiel.

Dépassé par Maps, Waze et autres Plans, TomTom se tourne vers l’intégration automobile

Face à cette obsolescence, TomTom a décidé de miser sur le secteur automobile en lançant IndiGo, une plateforme ouverte destinée à être intégrée par les constructeurs dans leurs nouveaux modèles. L’objectif est de continuer à offrir une expérience de navigation de qualité à ses clients tout en s’adaptant au paysage technologique actuel et aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui.

Quel est le meilleur GPS pour voiture ?

Aujourd’hui, il est difficile de déterminer quel est le meilleur GPS pour voiture, car cela dépend des préférences et des habitudes de chaque utilisateur. Cependant, on peut dire que les solutions intégrées proposées par les constructeurs automobiles et celles offertes par Apple ou Google (Android Auto et CarPlay) sont devenues très populaires et performantes.

Comment installer un GPS TomTom dans sa voiture ?

Si vous possédez déjà un dispositif GPS TomTom, vous devriez pouvoir l’installer facilement grâce aux supports et câbles fournis avec l’appareil. Veillez simplement à placer le support sur une surface propre et plane du tableau de bord et à suivre les instructions du fabricant pour connecter et configurer votre appareil.

Est-ce que TomTom existe toujours ?

Oui, malgré ces changements, TomTom continue à exister en tant qu’entreprise spécialisée dans les solutions de navigation et la cartographie. Pour répondre aux besoins des utilisateurs de smartphones, TomTom propose désormais une application dédiée : TomTom GO Navigation, disponible sur Android et iOS. Cette application vient cependant avec un abonnement payant de €3,99/mois ou €19,99/an, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs habitués aux services gratuits de Google Maps ou Waze.

Pour les propriétaires existants de dispositifs GPS TomTom, il est important de garder leurs appareils à jour pour bénéficier des dernières cartes et informations sur la circulation. Pour ce faire, voici quelques étapes simples :

Connectez votre GPS TomTom à votre ordinateur grâce au câble USB fourni.

Ouvrez le logiciel TomTom HOME ou MyDrive Connect (en fonction du modèle de votre GPS) sur votre ordinateur.

Créez un compte ou connectez-vous avec vos identifiants existants.

Suivez les instructions à l’écran pour procéder à la mise à jour gratuite des cartes et du logiciel de votre GPS.

En conclusion, si TomTom cesse progressivement la commercialisation de ses dispositifs GPS dédiés, l’entreprise continue d’exister en proposant des solutions adaptées aux tendances actuelles du marché. Les possesseurs d’un appareil GPS TomTom ont encore la possibilité de mettre à jour leur dispositif, tandis que ceux qui préfèrent utiliser leur smartphone peuvent opter pour l’application TomTom GO Navigation, malgré son abonnement payant.