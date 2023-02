Comment supprimer un contact de Messenger ?

Suppression des contacts Messenger ?

Messenger est l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde. Reliée au réseau social Facebook, cette plateforme permet d’avoir des discussions instantanées et des interactions amusantes avec des amis, des proches ou d’autres contacts.

Au cours de ces dernières années, l’application Messenger a connu une évolution fulgurante caractérisée par une amélioration de ses fonctionnalités.

Toutefois, la suppression d’un contact sur cette application est un exercice qui semble plus difficile que sur les autres applications de chat. Découvrez ici trois méthodes pour supprimer un contact Messenger selon différents cas de figure !

La suppression d’un contact dans l’application « Messenger » n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. C’est notamment le cas parce que les dernières mises à jour de l’application ont entraîné le retrait de la fonction de « suppression ».

Cependant, il existe une alternative qui permet de se débarrasser des contacts indésirables. Pour supprimer un contact dans votre messagerie « Messenger », il faut premièrement ouvrir l’application et se rendre dans l’option « Contacts » situé en bas à droite de l’écran.

Elle renvoie sur une page qui renseigne sur les contacts connectés à cet instant. Dans le coin supérieur droit de l’écran, vous trouverez une autre icône « Carnet d’adresses ». Elle donne accès à toute la liste des contacts qui interagissent avec vous sur l’application.

Vous pourrez maintenant identifier dans cette liste le contact à supprimer. Une fois ce contact trouvé, il suffit de cliquer sur l’icône d’informations « i » située à droite du contact. Elle donne accès à une liste d’options dans laquelle figure la fonctionnalité « Bloquer ».

Cette dernière permet de bloquer le contact sélectionné sur Messenger, mais également sur Facebook. Bien que l’option « Bloquer » ne signifie pas exactement « Supprimer », elles fonctionnent de la même manière. Elle permet de ne plus recevoir des messages de la part du contact bloqué.

Vous pourrez alors utiliser votre messagerie en toute tranquillité.

L’application de messagerie « Messenger » possède une fonctionnalité assez particulière. Elle permet ainsi d’envoyer et de recevoir des messages de la part de contacts « non amis ». Le processus de suppression de ce type de contact est très simple.

Comme avec la première méthode, il faut d’abord se rendre dans l’interface de l’application. Cliquez ensuite sur l’option « Discussions » située en bas à gauche de l’écran. Elle montre toutes les conversations effectuées sur l’application.

Ensuite, faites un long clic sur la conversation du contact non ami que vous souhaitez supprimer. Ce clic ouvre une boîte de dialogue constituée de nombreuses options où l’on retrouve « Supprimer ».

Pour finir, il suffit de choisir cette option et de confirmer son intention de supprimer ce contact. Une fois supprimé, ce contact n’est plus en mesure de vous envoyer des messages. De plus, il n’apparaît plus dans la liste des contacts actifs de la messagerie.

Par ailleurs, il est possible de supprimer de nombreux contacts non amis de sa messagerie « Messenger » en quelques clics. Cette méthode de suppression diffère légèrement de la précédente.

Ici, vous devez vous rendre dans les paramètres de l’application qui est accessible à partir d’un clic sur la photo de profil. En défilant vers le bas, vous aurez accès à l’option « Contacts du téléphone » et après « Gérer les contacts ».

Cette dernière option montre tous les contacts non amis sur Messenger. Vous n’aurez plus qu’à sélectionner ceux que vous désirez supprimer de votre messagerie et à procéder à la suppression.

Méthode 3 : Supprimer une personne d’un groupe Messenger

Les groupes « Messenger » sont des canaux de communication très utilisés. Ils permettent de mettre en relation des contacts amis ou non. L’application offre la possibilité de supprimer un membre du groupe. Après suppression, le contact ne peut plus avoir accès à la conversation du groupe.

Pour ce faire, il faut préalablement se rendre dans l’application et ouvrir la conversation du groupe. Ensuite, vous devez identifier la personne à supprimer du groupe et appuyer sur sa photo de profil.

Une boîte de dialogue s’ouvre automatiquement en proposant l’option « Supprimer du groupe ». En cliquant sur cette option, ce contact sera définitivement retiré du groupe Messenger. Tous les membres du groupe recevront la notification du retrait de ce contact.

L’application Messenger est l’une des messageries les plus utilisées au monde. Ses options « Bloquer » et « Supprimer » permettent de mettre fin aux interactions avec certains contacts indésirables