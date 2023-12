NDS4iOS : Jouer aux jeux Nintendo DS sur iPhone et iPad

Apple iPad Air 4 reconditionné Wifi 256 Go gris sidéral - grade A+ T.U

iPad Air 4 reconditionné Wifi 256 Go, Superbe écran Liquid Retina de 10.9 pouces avec technologie True Tone pour une expérience visuelle encore plus confortable, Nouvelle puce A14 Bionic avec Neural Engine pour monter des vidéos 4K, créer de la musique et jouer aux jeux dernière génération en toute fluidité, Touch ID simple, sûr et rapide, Appareil photo et caméra avancés, Port USB-C, Et prise en charge d'accessoires polyvalents, comme le Magic Keyboard et l'Apple Pencil (2? génération), Fonctionnalités, Le nouvel iPad Air est plus polyvalent que jamais, Grâce à son superbe écran Liquid Retina de 10.9 pouces avec large gamme de couleurs, vos photos, vidéos et jeux vidéo affichent un niveau de détails saisissant de réalisme, Sa puce A14 Bionic avec Neural Engine déploie une puissance et des capacités d'apprentissage automatique avancées pour vous permettre de retoucher des vidéos 4K, créer de sublimes présentations et concevoir des modèles 3D, Tout cela, sans la moindre difficulté, Désormais, l'iPad Air est aussi compatible avec le Magic Keyboard et l'Apple Pencil (2e génération), Il intègre la technologie Touch ID, simple, sûre et rapide, ainsi qu'Apple Pay, Un appareil photo arrière de 12 Mpx, Une caméra FaceTime HD de 7 Mpx, Un connecteur USB C pour la recharge et les accessoires, Une autonomie d'une journée, Et les connectivités rapides Wi Fi 6 et 4G LTE Advanced, Avec l'iPad Air, vous avez toute la puissance qu'il vous faut pour donner vie à vos idées, Liste des principales caractéristiques, Superbe écran Liquid Retina de 10.9 pouces avec True Tone et large gamme de couleurs P31, Puce A14 Bionic avec Neural Engine, Touch ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay, Appareil photo arrière 12 Mpx, caméra avant FaceTime HD 7 Mpx, Son stéréo ample, Wi Fi 6 (802.11ax), Jusqu'à 10 heures d'autonomie, Connecteur USB-C pour la recharge et les accessoires, Compatibilité avec le Magic Keyboard, le Smart Keyboard Folio et l'Apple Pencil (2? génération), iPadOS 14 offre de nouvelles fonctionnalités conçues spécifiquement pour l'iPad., Le produit reconditionné grade A+ est le produit le plus fiable parmi les gammes proposées. D'excellente qualité, il est presque impossible de le différencier du neuf. La lettre A+ indique que le produit est impeccable, et ne présente aucune trace d'usure ou problème de fonctionnalité., Durée de garantie : 1 An, Pensez à activer votre garantie à réception du produit, Garantie LAGOONA : La présentation de la facture Bazarchic est obligatoire pour appliquer la garantie, Hotline S.A.V. : 00 33 (0)4 91 81 00 00, Adresse : SARL LAGOONA - Service SAV RETOUR, 7 Avenue André ROUSSIN - 13016 Marseille, En cas de retour du produit, merci de nous retourner votre mobile par Colissimo suivi avec assurance à l'adresse précédente en joignant le formulaire de réparation et la copie de votre facture d'achat, Désactivez impérativement vos codes utilisateurs et identifiant iCloud, sans ces désactivations, votre mobile ne sera pas traité...