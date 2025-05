Salomon - Chaussures de trail en GORE-TEX - Speedcross 6 GTX M Black / Surf The Web / Safety Yellow pour Homme - Taille 9,5 UK - Noir

La Speedcross 6 GTX Black/Surf The Web/Safety Yellow est une chaussure de trail-running pour homme de la marque Salomon. Modèle légendaire de la marque, on ne présente plus la Speedcross et sa grande efficacité sur terrains gras. Avec cette nouvelle version, Salomon propose une chaussure allégée et une accroche encore plus efficace.Sa semelle Mud Contagrip® intègre des crampons larges et espacés qui vous procureront une adhérence optimale à la montée comme à la descente, y compris sur surfaces mouillées. C'est également une chaussure très stable et sécurisante. En effet, son talon enveloppant, associé à la technologie SensiFit™ vous apportera à la fois maintien optimal et précision lors de vos appuis. Le système de laçage rapide Quicklace™ offre quant à lui un fit précis pour encore plus de stabilité.Au niveau du confort, la Speedcross 6 GTX ne déroge pas à sa réputation. Sa semelle intercalaire EnergyCell™+ offre un amorti considérable, tandis que sa tige soudée épouse parfaitement les contours de votre pied, permettant d'éviter les points de frottements et d'apporter un déroulé de pied plus naturel.Enfin sa membrane GORE-TEX intégrée vous garantit de garder les pieds au sec tout au long de votre sortie.Si vous avez aimé la Speedcross 5, vous allez adorer cette nouvelle version qui fera parler d'elle encore et encore !