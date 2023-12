Google SGE : réinventez votre recherche avec l’intelligence artificielle et Search Generative Experience

LABEL LOG OUT initial_A.

La première bande dessinée d'auteur, en France, dont les images ont été réalisées à l'aide d'une « intelligence » artificielle générative.Initial_A. est une expérience artistique, un récit graphique en forme de conte philosophique où les clins d'oeil discrets à Lewis Carroll et à la culture SF s'entremêlent pour raconter la déliquescence d'un monde trop connecté, trop algorithmé, en bout de course, l'histoire d'un monde à réinitialiser, un Récit à réécrire, à réinventer...Dans un futur vaguement indéterminé, la voix off, un narrateur omniscient, parle avec une jeune fille sur une planète semblable à la Terre où tout est détruit et doit être réinventé par elle. Elle a, comme compagnon de route épisodique, un robot sphérique volant, est-il là pour l'aider ? La guider ?Ce livre attire l'attention sur les risques du tout connecté algorithmé qui déshumanise notre être-au-monde et pourrait conduire, in fine, à la perte de notre civilisation. Il parle également de la capacité des êtres humains à s'inventer, se réinventer, et à se construire, depuis la nuit des temps, par la fiction pour mieux s'ancrer dans le réel afin d'y trouver du sens.Thierry Murat a écrit le scénario de ce livre en 2020. Le sujet de ce livre et l'arrivée de Midjourney au moment même de le réaliser ont provoqué un élan créatif inédit. Entre terreur et émerveillement, il teste l'outil. Il cherche... prompte de nombreuses images pour finalement trouver une écriture graphique singulière afin de réaliser ce livre avec cet outil qui semble arrivé tout droit du futur.La force de ce projet réside aussi dans la cohérence entre le sujet et l'outil utilisé. Comme souvent chez Thierry Murat, le fond et la forme sont intimement liés.