Découvrez comment Google travaille sur un projet visant à utiliser l’intelligence artificielle pour résumer et conter l’histoire de notre vie à travers nos photos et bien plus encore.

Ellmann : Google y a pas photos !

Le Projet Ellmann a été lancé le 12/12/2023 par Google, avec pour objectif de devenir “la conteuse de votre vie”. Il s’agit d’un système utilisant l’intelligence artificielle afin de définir précisément l’histoire de votre vie à partir des clichés enregistrés sur Google Photos.

Des capacités impressionnantes pour une IA personnalisée

L’IA développée pour le projet est capable d’identifier les moments clés de votre vie, tels que les anniversaires, remises de diplômes, naissances de vos enfants, etc. Elle extrait le contexte en analysant les légendes possibles, les photos prises avant et après, permettant ainsi de décrire ces moments différemment qu’en se basant simplement sur des pixels avec des libellés et métadonnées.

Les concepteurs de cette technologie expliquent que répondre à des questions complexes ou raconter une histoire captivante implique la nécessité d’avoir une vue d’ensemble de votre vie. C’est là où l’intelligence artificielle entre en jeu pour traiter efficacement vos photos et les informations associées.

Par exemple, elle serait capable de déduire qu’une photo représente une réunion d’anciens élèves car “cela fait exactement 10 ans qu’il a reçu son diplôme et [la photo] est pleine de visages qu’on n’a pas vus depuis 10 ans”.

D’autre part, si vous demandez au chatbot si vous avez un animal de compagnie, il vous répondra positivement en donnant le nom de l’animal et des personnes avec lesquelles il apparaît le plus souvent sur les photos.

Un ChatGPT qui connaît tout de nous

L’intelligence artificielle derrière le Projet Ellmann est décrite comme un “ChatGPT qui sait tout de vous“. Grâce à ses capacités d’analyse et de déduction du contexte, utiliser cet outil serait similaire à “ouvrir [un livre], mais il sait déjà tout de votre vie”, résument les ingénieurs travaillant sur le projet. Ils ajoutent qu’ils prendront le temps nécessaire pour s’assurer que, en cas de lancement officiel, ce nouveau service soit utile et respectueux de la confidentialité et de la sécurité des données.

Au-delà des photos : des possibles extensions du champ d’action de l’IA

Outre nos clichés, cette IA pourrait également prendre appui sur nos captures d’écran pour déterminer les produits qui nous intéressent, nos centres d’intérêts, nos envies de voyage, etc. On peut aussi imaginer que l’accès à d’autres données comme nos emails ou documents puisse venir enrichir les capacités de cette intelligence artificielle.

Perspectives pour un futur usage grand public

Bien que le projet en soit encore à ses débuts et n’en soit qu’à une exploration interne, il est indéniable que l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle pour résumer et raconter l’histoire de notre vie représente un pas de géant dans le domaine de la technologie interactive et personnalisée. Reste à voir comment Google continuera à développer et adapter ce projet pour répondre aux besoins et attentes du public tout en protégeant leur confidentialité et sécurité des informations.

En attendant que ce concept prenne forme et se concrétise, il est intéressant de constater que l’intelligence artificielle continue d’évoluer pour s’imposer davantage dans notre quotidien, nous offrant de nouvelles possibilités pour comprendre et appréhender notre propre histoire.