Xiaomi Pad 7 Pro : Le nouveau challenger ou le futur cauchemar pour Samsung et Apple

Apple MacBook Pro 16" Touch Bar 2019 - Intel i7 2,6 GHz - 16 Go RAM 1 To SSD Gris Sidéral Etat correct

Macbook Pro Touch Bar 16 pouces : le nouveau prodige Le MacBook Pro est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, une prouesse d'ingénierie qui a permis de fusionner plusieurs pièces en une : la coque unibody. Lorsque vous prendrez votre MacBook Pro reconditionné en main, vous verrez tout de suite la différence. Le boîtier dans son ensemble est plus fin et plus léger que celui des autres portables. Il présente un aspect poli et raffiné. Il en émane une saine impression de solidité. L'idéal pour l'existence qu'il est appelé à mener à l'intérieur (et à l'extérieur) de votre sacoche ou sac à dos.