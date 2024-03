Microsoft Windows 2019 Serveur Remote Desktop Services - 10 Rds Utilisateurs Cal

Windows Server 2019 RDS/TSE User CAL : Chaque utilisateur ou poste de travail nécessite une licence pour accéder aux programmes sur le serveur, il est important de se demander quels sont les besoins en termes de licences d'accès client (CAL) pour ses systèmes d'exploitation et serveurs. Un CAL est une licence d'accès client, c'est-à-dire qu'elle accorde l'accès à certains logiciels serveur de Microsoft. En d'autres termes, les licences d'accès client permettent aux utilisateurs et aux appareils d'utiliser les services du logiciel serveur. Si vous achetez un serveur HP ProLiant ou Dell PowerEdge avec une licence Windows Server 2019 Standard ou Datacenter, vous devrez acquérir également le nombre de droit d'accès (CAL) au serveur correspondant aux utilisateurs ou postes de travail. Ce sont les CAL qui vont accorder ces droits. Un CAL n'est pas un produit logiciel, il s'agit d'une licence qui donne à un utilisateur le droit d'accès aux services sur le serveur. Il existe différents types de licences d'accès client : Le premier type sont les CAL périphériques (Device). Elles sont nécessaires pour n'importe quel dispositif, utilisé pour accéder aux serveurs. Les CAL périphériques sont la solution la plus économique et la plus facile à administrer pour une organisation où il y a plusieurs utilisateurs par un poste donné, comme, par exemple, des travailleurs postés. Un CAL par périphérique permet à un poste de travail (utilisé par n'importe quel utilisateur) d'accéder ou utiliser le logiciel serveur. Deuxième type c'est les CAL utilisateurs (User). Ces licences donnent les droits d'accès à chaque utilisateur nommé ayant accès aux serveurs à partir de n'importe quel appareil. Cette solution est la plus économique et simple à gérer pour une organisation avec de nombreux employés itinérants qui ont besoin d'accéder au réseau d'entreprise à partir des périphériques inconnus ou des employés qui accèdent au réseau via plusieurs appareils. Alors, si le nombre d'utilisateurs est inférieur au nombre d'appareils, les CAL utilisateurs sont un choix plus économique. Un CAL par utilisateur permet à un utilisateur (à partir de n'importe quel ordinateur) d'accéder ou utiliser le logiciel serveur. En plus des CAL périphérique et des CAL utilisateur, il existe un troisième type de CAL, CAL RDS signifiant Remote Desktop Services ou en français Services de Bureau à distance. Les CAL RDS sont nécessaires si l'utilisateur ou le dispositif utilisent la fonctionnalité de Terminal Server de Windows Server 2016 ou 2019. Un CAL RDS permet de se connecter à distance aux serveurs et applications de l'entreprise. Guide d'achat simplifié : Situation 1 : Vous avez besoin d'un accès serveur au sein d'une structure auquel les employés seront amenés à se connecter depuis différent périphérique et réseau connu ou inconnu du serveur. il est recommandé d'utiliser des licences User (utilisateur). Situation 2 : Vous avez besoin d'un accès serveur au sein d'une structure et sur un même réseau...