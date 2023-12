Google défie Apple est pousse l’UE à briser l’exclusivité d’iMessage sur Android

Google fait pression sur l’UE pour ouvrir iMessage aux utilisateurs Android

La guerre entre les géants de la technologie continue, et cette fois-ci, c’est Google qui lance une offensive majeure en direction d’Apple. Selon un rapport du Financial Times, Google et plusieurs groupes de télécommunications ont exhorté l’Union européenne à désigner iMessage comme un service « essentiel ».

Cette initiative pourrait mettre fin à l’exclusivité d’iMessage sur les iPhones et ouvrir la voie à une véritable révolution pour les utilisateurs Android.

L’exclusivité d’iMessage, un frein pour les utilisateurs Android

À l’heure actuelle, l’application iMessage est réservée aux utilisateurs d’iPhone, et elle perd en fonctionnalités lorsqu’elle est utilisée pour échanger des messages avec des utilisateurs Android. Or, si l’action engagée par Google et ses partenaires aboutit, les possesseurs d’appareils Android pourront enfin profiter de toutes les fonctionnalités d’iMessage et dire adieu aux bulles vertes indiquant qu’un message provient d’un autre système d’exploitation. Autrement dit, Apple pourrait être contrainte d’ouvrir son application de messagerie au reste du monde Android.

L’intervention de l’Union européenne, un levier précieux

Pour atteindre cet objectif, Google ne compte pas seulement sur sa force de frappe commerciale et médiatique : le géant américain fait également appel à l’Union européenne. En effet, en sollicitant le soutien de l’UE pour que celle-ci considère iMessage comme un service « essentiel », Google espère obtenir une décision qui obligerait Apple à rendre compatible son application de messagerie avec les smartphone Android.

Un précédent européen : le cas des chargeurs universels

Cette histoire n’est pas sans rappeler la bataille menée il y a quelques années entre les fabricants de smartphones et l’Union européenne autour des chargeurs universels. À l’époque, l’UE avait finalement tranché en faveur d’une norme unique pour les chargeurs de smartphones, afin de réduire les déchets électroniques et faciliter la vie des utilisateurs. Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, Apple résiste encore et utilise son propre connecteur Lightning.

Les enjeux de cette bataille pour les deux géants technologiques

Pour Google : s’imposer davantage face à son concurrent direct en facilitant l’accès d’iMessage aux utilisateurs Android. Cela pourrait également permettre à Google de renforcer sa position sur le marché de la téléphonie mobile, où Android est déjà largement leader.

s’imposer davantage face à son concurrent direct en facilitant l’accès d’iMessage aux utilisateurs Android. Cela pourrait également permettre à Google de renforcer sa position sur le marché de la téléphonie mobile, où Android est déjà largement leader. Pour Apple : préserver son écosystème fermé et exclusif, présentant une valeur ajoutée compétitive pour ses produits, notamment auprès de ceux qui sont attachés à l’interface d’iMessage.

Quel avenir pour les utilisateurs après cette possible ouverture d’iMessage ?

Si jamais l’action menée par Google et ses partenaires aboutit et qu’Apple se voit contrainte d’ouvrir iMessage aux utilisateurs Android, cela pourrait entraîner plusieurs conséquences :

Une plus grande facilité de communication entre les utilisateurs Android et les possesseurs d’iPhone, grâce à l’accès aux fonctionnalités avancées d’iMessage (stickers, réactions, jeux…).

La fin de la fragmentation des applications de messagerie et la possibilité pour tous les utilisateurs de smartphones d’avoir accès à une même plateforme pour échanger en toute simplicité.

Une pression accrue sur Apple pour innover davantage et proposer de nouvelles fonctionnalités afin de maintenir l’intérêt de ses clients face à la concurrence grandissante.

Pour l’instant, rien n’est encore acté ni officiel. Les négociations sont en cours au sein de l’Union européenne et il faudra sans doute attendre quelques mois avant de connaître les conclusions de ces discussions. Cela étant dit, cette affaire est un exemple supplémentaire de la lutte acharnée entre les géants technologiques pour le contrôle du marché et l’attention des consommateurs.

Restez connectés pour suivre l’évolution de cette bataille entre Google et Apple sur iMessage

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des informations supplémentaires concernant cette bataille entre Google et Apple pour ouvrir iMessage aux utilisateurs Android. N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour être tenu informé des dernières actualités tech et ne pas rater les conseils de nos experts.