Comment utiliser whatsApp sur PC ?

IBM ThinkCentre M70q i5-12400T mini PC Intel® Core i5 16 Go DDR4-SDRAM 1000 Go SSD Windows 11 Pro Noir

Performances de niveau professionnelFacile à gérer, hautement sécurisé et conçu pour l'avenirRobuste et assez compact pour être utilisé ou rangé n'importe oùIdéal pour tout espace de travail, y compris le front/back office, la vente au détail et les soins de santé <b>À la fois compact et plein de possibilités</b><br/> Le ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny (Intel) regorge de puissance, de vitesse et de potentiel de classe entreprise.<br/>Grâce à Intel® vPro® avec processeurs Intel® Core de 12e génération, ce PC compact vous offre des performances élevées dans le plus petit des espaces de travail.<br/>Il propose différentes options de stockage et deux emplacements dextension à larrière pour étendre vos options de port.<br/><br/><b>Protégez vos données, vos idées et votre entreprise</b><br/> ThinkShield, la solution de sécurité de bout en bout complète de Lenovo, associe du matériel, des logiciels et des services de pointe pour protéger chaque ThinkCentre.<br/>Le ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny dispose également de fonctionnalités de sécurité personnalisables, notamment le système Smart USB Protection basé sur le BIOS, un cryptoprocesseur matériel sécurisé et un emplacement pour câble de sécurité afin de prévenir le vol.<br/><br/><b>Facile à déployer, mettre à niveau et gérer</b><br/> Facile à installer et à utiliser, cet ordinateur de bureau est doté de pilotes intégrés pour prendre en charge divers systèmes dexploitation.<br/>Au fur et à mesure que les besoins de votre entreprise augmentent, le stockage et la mémoire peuvent être étendus facilement sans même avoir recours à un tournevis.<br/>Il dispose également dune multitude de ports et doptions de connectivité qui vous permettent de connecter toutes sortes dappareils, des équipements spécifiques à votre secteur aux périphériques existants.<br/><br/><b>Totalement polyvalent, totalement pratique</b><br/> Avec sa forme élégante, le ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny est idéal pour tout espace de travail moderne, que ce soit dans un environnement de bureau, de soins de santé ou de vente au détail.<br/>Il peut également trouver sa place nimporte où : sur un bureau ou un support vertical ThinkCentre, sur un mur ou associé à un Tiny-in-One (TIO).<br/>Vous pouvez également connecter jusquà quatre moniteurs et allumer le PC avec un simple raccourci clavier.<br/><br/><b>Une fiabilité et une robustesse dans lesquelles vous pouvez avoir confiance</b><br/> Le ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny est testé selon les normes MIL-STD 810H du département américain de la défense, composées de plus de 200 contrôles de qualité pour garantir son fonctionnement dans des conditions extrêmes.<br/>Ces tests rigoureux sont conduits dans des conditions denvironnement extrêmes, comme sur les terres sauvages de lArctique et dans les tempêtes de sable du désert.<br/>Ils portent notamment sur la température, la pression, lhumidité et les vibrations.<br/><br/><b>Le meilleur de lingénierie durable</b><br/> Le ThinkCentre M70q Gen 3 Tiny...