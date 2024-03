Dans un monde où la quantité de données que nous devons stocker et gérer ne cesse d’augmenter, les serveurs NAS sont devenus des outils essentiels. Des particuliers aux entreprises, chacun peut trouver un modèle adapté à ses besoins et son budget.

Les meilleurs serveurs NAS pour répondre à vos besoins de stockage de données en 2024

Découvrez notre sélection des meilleurs serveurs NAS en 2024, comprenant plusieurs marques et gammes de prix.

Ce que vous devez retenir des meilleurs serveurs NAS :

Les serveurs NAS sont devenus essentiels pour stocker et gérer les données, offrant des options adaptées à tous, des particuliers aux entreprises, à des prix variés.

Le Synology DiskStation DS220J est idéal pour les débutants avec son prix abordable, le Asustor DriveStor AS-1104T V2 offre un bon rapport qualité-prix pour les petites entreprises, et le Synology DS723+ assure des performances élevées.

Le Synology DS223 convient aux particuliers recherchant une solution simple, tandis que l’Asustor Nimbustor est polyvalent, adapté aux besoins professionnels ou personnels avec ses fonctionnalités avancées et son évolutivité.

Lire : BeeStation : La révolution du stockage

Synology DiskStation DS220J : l’option idéale pour débuter

Le Synology DiskStation DS220J est une excellente option pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde du stockage en réseau sans avoir à dépenser une fortune. Il offre deux baies de disque dur, ce qui permet de stocker jusqu’à 32 To (teraoctets) de données. Avec sa compatibilité avec les applications mobiles et PC, il est facile à gérer et convient parfaitement aux petits groupes ou aux particuliers cherchant à centraliser leurs fichiers multimédias, documents et autres données sensibles.

Facilité d’utilisation et fonctionnalités

Doté d’un processeur dual-core 800 MHz et de 512 Mo de RAM, le Synology DS220J peut accueillir divers formats de disques durs et SSD. De plus, grâce au logiciel Synology DiskStation Manager (DSM), la configuration et la gestion des sauvegardes de données sont simplifiées.

Prix abordable

L’une des principales raisons de choisir le Synology DS220J est son prix abordable. Il offre une solution performante et économique pour les personnes qui souhaitent stocker leurs données en toute sécurité sans se ruiner.

Lire : SFTPGo et Oracle Cloud

Asustor DriveStor AS-1104T V2 : un serveur NAS 4 baies à petit prix

L’Asustor DriveStor AS-1104T V2 est le modèle parfait pour ceux qui cherchent un serveur NAS avec davantage d’espace de stockage, tout en restant dans des tarifs raisonnables. Ses quatre baies de disque dur peuvent accueillir jusqu’à 64 To de données. Cette capacité combinée à une performance solide fait de l’AS-1104T V2 un excellent choix pour les petites entreprises ou les utilisateurs ayant des besoins importants en terme de stockage.

De nombreuses applications disponibles

Le DriveStor AS-1104T V2 dispose d’un large éventail d’applications disponibles sur le portail Asustor App Central. Ces applications permettent d’étendre les fonctionnalités du serveur NAS, couvrant ainsi divers domaines tels que la gestion de fichiers, la sauvegarde automatique, la virtualisation ou la surveillance IP.

Bon rapport qualité-prix

En plus de ses caractéristiques intéressantes, l’Asustor AS-1104T V2 est également vendu à un prix compétitif. Faisant partie des meilleurs serveurs NAS en termes de rapport qualité-prix, il saura satisfaire ceux qui souhaitent disposer d’une solution fiable sans se ruiner.

Lire : Google Drive chamboule tout : miracle technologique ou coup marketing ?

Synology DS723+ : un serveur NAS à 2 baies performant

Le Synology DS723+ est un modèle de milieu de gamme qui se démarque par ses performances et sa facilité d’utilisation. Doté de deux baies, il peut stocker jusqu’à 36 To de données et offre également une fonction Hot Swap, permettant le changement des disques durs sans interrompre les services en cours.

Hautes performances avec Quad-Core

Avec son processeur Intel Celeron J4125 Quad-Core 2 GHz et 4 Go de RAM (extensible à 8 Go), le Synology DS723+ garantit des performances élevées pour gérer plusieurs tâches simultanément et satisfaire aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Une interface intuitive

Tout comme le DS220J, le Synology DS723+ est équipé du logiciel DSM, rendant ainsi son utilisation très intuitive. À travers cette interface, vous pouvez accéder et gérer vos fichiers, paramètres de sauvegarde et autres applications disponibles.

Synology DS223 : l’entrée de gamme efficace

Pour ceux qui recherchent une solution simple et abordable en matière de serveur NAS, le Synology DS223 est un choix idéal. Le DS223 embarque un système ARM v8 quad-core 1,4 GHz et dispose de 1 Go de mémoire DDR4. Incluant deux emplacements pour disques durs ou SSD, il permet d’obtenir une capacité de stockage maximale de 32 To.

Un excellent choix pour les particuliers

Dédié aux personnes souhaitant créer leur cloud personnel, le Synology DS223 est suffisamment performant pour répondre aux besoins d’un usage domestique. Grâce à son interface conviviale et aux applications disponibles sur DSM, il facilite la gestion des données du quotidien et offre une solution simple et économique aux utilisateurs.

Asustor Nimbustor : un serveur NAS polyvalent

L’Asustor Nimbustor se distingue par sa polyvalence et ses nombreuses fonctionnalités. Doté de quatre baies de disque dur et capable d’accueillir jusqu’à 64 To de données, ce serveur NAS est idéal pour les entreprises ou les utilisateurs exigeants en recherche d’un produit adapté à leurs besoins diversifiés.

Puissance et évolutivité

Le Nimbustor est équipé d’un processeur Intel Celeron J4105 quad-core accompagné de 4 Go de RAM DDR4, extensible à 8 Go. Ses performances élevées permettent la prise en charge de plusieurs tâches simultanément, dont l’exécution d’applications gourmandes en ressources telles que la virtualisation et la surveillance vidéo IP.

Un large panel d’applications

Comme pour l’AS-1104T V2, Asustor App Central propose un vaste choix d’applications compatibles avec le Nimbustor. Cette diversité de fonctionnalités fait de ce serveur NAS une solution complète et polyvalente adaptée à tous les besoins, tant en usage professionnel que personnel.

En résumé, les meilleurs serveurs NAS en 2024 présente différentes options pour répondre aux besoins de chacun. Que vous recherchiez une solution abordable, un produit adapté aux entreprises ou encore un modèle offrant une grande capacité de stockage et de puissance, cette liste saura vous guider dans votre choix.