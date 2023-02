Comment supprimer des messages WhatsApp ?

Suppression des messages WhatsApp ?

WhatsApp est depuis de nombreuses années maintenant une application de messagerie incontournable. Avec ses fonctionnalités variées qui ne cessent de s’améliorer, il est aujourd’hui présent dans plus de 180 pays et il a plus de 2 milliards d’utilisateurs.

Troisième réseau social le plus utilisé, WhatsApp effectue régulièrement des mises à jour pour améliorer l’expérience offerte à ses utilisateurs. La fonctionnalité de suppression de messages notamment évolue au fil des versions pour être de plus en plus efficace.

Découvrez ici comment bien supprimer des messages WhatsApp !

Supprimer des messages WhatsApp

Le service de messagerie WhatsApp permet aux utilisateurs de supprimer des messages envoyés ou reçus avec différentes options. Focus sur le procédé à suivre qui est globalement assez simple !

Supprimer pour moi seul

Vous pouvez supprimer pour vous uniquement n’importe lequel de vos messages WhatsApp, qu’ils soient envoyés ou reçus. Il faut pour ce faire ouvrir l’application et aller dans la fenêtre « Discussion ». Elle se trouve en bas de l’écran sur les iPhone et en haut sur les appareils Android.

Ciblez la conversation contenant le message qui doit être supprimé puis faites un appui long sur le message. Une barre d’options apparaîtra en haut de l’écran sur les smartphones Android et tout juste au-dessus du texte sélectionné sur les téléphones de la marque de la pomme.

Cliquez sur « Supprimer pour moi » pour effacer le message. WhatsApp offre toutefois un délai de 5 secondes après avoir effectué la suppression pour annuler l’action.

Supprimer les messages pour tous

En tant qu’utilisateur de WhatsApp, vous pouvez également supprimer des messages pour tout le monde. Cette option rend la suppression effective aussi bien chez l’expéditeur que chez le ou les destinataire(s). La suppression pour tous est en effet très avantageuse dans différents cas.

Elle permet notamment de se rattraper lorsqu’un message est envoyé par inadvertance, écrit avec des erreurs ou jugé inapproprié. Pour effacer un contenu pour tous sur WhatsApp, ouvrez l’application et allez dans la conversation.

Faites un appui long sur le message à retirer et appuyez le bouton « Supprimer » dans la barre d’options. Validez votre sélection en cliquant sur « Supprimer pour tous ». La mention « ce message a été supprimé » apparaît ensuite pour confirmer la réussite de l’opération.

Par ailleurs, les administrateurs peuvent effacer leurs messages et ceux des participants dans les groupes WhatsApp. Cette fonctionnalité permet de mieux organiser les forums et de veiller à la cohésion entre les membres.

Un texte supprimé dans ce contexte est remplacé par la mention « Ce message a été supprimé par [nom de l’admin] ». Enfin, avec les suppressions personnelles comme pour tous, il est possible de faire des sélections multiples pour gagner du temps.

Supprimer des discussions

Outre les messages, WhatsApp permet de supprimer des discussions entières. Voici comment procéder à cet effet !

La suppression individuelle et de groupe

Pour supprimer une discussion individuelle, sélectionnez la conversation à effacer dans l’onglet « Discussion » après avoir ouvert l’application WhatsApp. Appuyez ensuite sur « Supprimer ». Vous pourrez choisir d’effacer entièrement la discussion en cochant la case des médias.

La procédure est par contre légèrement différente quand il s’agit d’une suppression de groupe. Ici, il faut d’abord quitter le forum. Faites un appui long sur le groupe et cliquez sur les trois points qui apparaissent à la droite du haut de l’écran.

Une fois que vous aurez validé votre départ du groupe, vous pourrez supprimer la discussion en procédant comme s’il s’agissait d’une discussion individuelle.

La suppression totale

Un utilisateur peut également procéder à la suppression complète de ses discussions WhatsApp en une action. Il faut dans ce processus commencer par sélectionner « Plus d’options » dans l’onglet « Discussion ». Choisissez ensuite « Paramètres », « Discussion » puis « Historique des discussions ».

L’utilisateur devra par la suite appuyer sur « Supprimer toutes les discussions ». Toutefois, cette action n’entraîne que la suppression des conversations individuelles et des statuts. Les groupes ne sont pas concernés.

Les autres indications à suivre

Notez par ailleurs que la suppression des messages WhatsApp est effective sous quelques conditions. Par exemple, les contenus ne sont réellement effacés pour tous que si le destinateur et le ou les destinataire (s) utilisent la dernière version de l’application.

Par ailleurs, la suppression pour tous est confirmée par la mention « Ce message a été supprimé ». Cette notification n’apparaît pas lorsque l’opération n’aboutit pas. De même, la suppression pour tous d’un contenu est possible dans un délai de 48 h après son envoi.

Il n’est plus possible de le faire au-delà de cette durée. Enfin, sachez que le destinataire pourrait voir un message WhatsApp s’il n’est pas supprimé à temps