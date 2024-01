Les utilisateurs de smartphones Android vont bientôt bénéficier d’une nouvelle expérience de recherche améliorée, grâce à deux nouvelles fonctionnalités présentées par Google : Circle to Search et Multi-Search. Ces nouveautés permettront d’effectuer des recherches plus fluides et sans quitter l’application en cours, une première dans le monde du mobile.

Circle to Search : une recherche innovante en un seul geste

Cette fonction révolutionnaire va changer la façon dont nous effectuons les recherches sur nos téléphones Android. Avec Circle to Search, il suffit de dessiner un cercle autour de l’élément qui nous intéresse pour obtenir instantanément des informations contextuelles à ce sujet.

Cette nouvelle méthode de recherche est également compatible avec les vidéos, vous permettant de trouver du contenu visible sans interrompre la lecture.

Pour utiliser Circle to Search, ouvrez simplement votre application Android préférée

Dessinez un cercle autour de l’élément qui vous intéresse, que ce soit une image, une vidéo ou même du texte

Obtenez immédiatement des informations complémentaires sur cet élément

De plus, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible non seulement pour le système d’exploitation Android, mais aussi pour toutes les applications compatibles.

Multi-Search : posez vos questions pour en savoir plus

Au-delà de Circle to Search, Google innove également avec Multi-Search, une fonction permettant d’associer une question à l’élément recherché. De cette manière, vous obtiendrez des réponses précises sans quitter l’application dans laquelle vous opérez.

comment utiliser Multi-Search :

Entourez un élément avec Circle to Search

Posez ensuite une question en lien avec cet élément

Google vous donnera une réponse adaptée, toujours sans vous faire quitter votre application en cours

Date de sortie et disponibilité des nouvelles fonctionnalités

Circle to Search et Multi-Search seront lancés initialement le 31 janvier 2024 sur certains smartphones Android haut de gamme, notamment les Pixel 8 et 8 Pro ainsi que la nouvelle série Samsung Galaxy S24. Ces fonctionnalités seront disponibles dans toutes les langues et tous les pays où elles sont mises à disposition.

Avantages des innovations pour les utilisateurs Android

Grâce à ces nouvelles méthodes de recherche, Google améliore considérablement l’interaction entre les utilisateurs et leur environnement numérique :

Fonctionnement intuitif : Circle to Search et Multi-Search favorisent une expérience utilisateur intuitive. Les recherches deviennent plus fluides et naturelles, limitant ainsi les frustrations souvent associées aux recherches mobiles.

Circle to Search et Multi-Search favorisent une expérience utilisateur intuitive. Les recherches deviennent plus fluides et naturelles, limitant ainsi les frustrations souvent associées aux recherches mobiles. Efficacité accrue : En évitant de devoir jongler entre différentes applications ou pages web pour obtenir des informations, les utilisateurs gagnent en efficacité et en rapidité lors de leurs recherches.

En évitant de devoir jongler entre différentes applications ou pages web pour obtenir des informations, les utilisateurs gagnent en efficacité et en rapidité lors de leurs recherches. Expérience personnalisée : Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs d’adapter les résultats de recherche à leurs besoins spécifiques, rendant chaque interaction plus pertinente et satisfaisante.

Une étape importante dans l’évolution des recherches mobiles

Avec Circle to Search et Multi-Search, Google révolutionne la manière dont nous interagissons avec nos smartphones Android. La recherche devient ainsi plus fluide, intuitive et personnalisée, permettant à chacun de profiter pleinement du potentiel de son appareil. Il ne reste plus qu’à attendre le 31 janvier 2024 pour découvrir ces innovations et transformer notre expérience mobile quotidienne.