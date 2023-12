Le Snapdragon 8 Gen 4 : une révolution sur la puissance des processeurs Qualcomm

D’après les rumeurs et les révélations de fuites, le prochain processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 4, est sur le point de bouleverser l’architecture traditionnelle des processeurs haut de gamme de la marque pour offrir encore plus de puissance.

En effet, le fameux leaker Digital Chat Station annonce que cette nouvelle génération de processeurs abandonnera les cœurs d’efficacité pour se concentrer sur une architecture optimisée.

Une technologie de pointe avec un processus en 3nm

La première innovation majeure concernant le Snapdragon 8 Gen 4 repose sur l’exploitation du procédé 3nm de TSMC. Il s’agira ainsi de l’un des premiers processeurs au monde à bénéficier de cette technologie, ouvrant la voie à des performances toujours plus élevées.

Des modifications importantes au niveau de l’architecture des cœurs

Selon les informations révélées par Digital Chat Station sur Weibo, le Snapdragon 8 Gen 4 (dont le nom de code est « Sun ») va totalement changer la donne en matière d’architecture des cœurs. Ainsi, il semblerait que Qualcomm ait décidé de mettre fin aux cœurs d’efficacité qui ont été présents jusqu’à présent dans ses modèles haut de gamme.

En s’inspirant de ce que propose déjà Mediatek avec son chipset Dimensity 9300, le Snapdragon 8 Gen 4 se doterait de deux cœurs haute performance et de six autres dédiés à l’efficacité énergétique. Cette nouvelle architecture permettra ainsi d’augmenter significativement ses performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3.

L’impact des changements sur les futurs smartphones

Ce bouleversement dans la structure du processeur impactera, sans aucun doute, les futurs smartphones équipés de cette puce. Il est donc logique de s’attendre à plusieurs améliorations notables telles que :

Des performances accrues en terme de puissance générale et de vitesse , grâce à l’adoption de la technologie 3nm et à la nouvelle architecture axée sur les cœurs performants et efficients ;

, grâce à l’adoption de la technologie 3nm et à la nouvelle architecture axée sur les cœurs performants et efficients ; Une autonomie optimisée pour les appareils mobiles qui bénéficieront d’un processeur plus économe en énergie tout en offrant de meilleures performances globales ;

Une évolution de l’expérience utilisateur, avec des applications et des fonctionnalités toujours plus fluides et rapides, pour une immersion totale dans le monde numérique.

Quand peut-on espérer voir arriver ce nouveau processeur ?

À ce jour, aucune date précise n’a encore été communiquée concernant la sortie officielle du Snapdragon 8 Gen 4. Néanmoins, il semble très probable que ce dernier soit intégré aux modèles haut de gamme des principaux fabricants de smartphones dès l’année prochaine. Le changement semble donc imminent, et il ne fait aucun doute que cette révolution technologique va susciter un engouement certain auprès des amateurs de performances poussées.

En conclusion : un nouveau tournant pour Qualcomm

Avec le Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm s’apprête à marquer un tournant dans l’évolution de ses processeurs haut de gamme. L’abandon des cœurs d’efficacité au profit d’une architecture optimisée et la concrétisation de la technologie 3nm constituent autant d’avancées majeures qui ne manqueront pas de séduire les fabricants de smartphones et les utilisateurs en quête de matériel toujours plus performant.

Seul l’avenir nous dira si cette stratégie sera payante pour la marque et si elle lui permettra de maintenir son avance sur un marché de plus en plus concurrentiel. Mais une chose est sûre : avec le Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm franchit un cap technologique majeur qui pourrait bien façonner l’industrie mobile et numérique de demain.