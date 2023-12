Asus et Asrock lâchent une bombe : AMD Ryzen 8000g un bond en avant pour les gamers et pros

Détails sur les processeurs Ryzen 8000G « Hawk Point » d’AMD dévoilés par ASUS et ASRock

Le monde du hardware et des jeux vidéo est en ébullition alors que les détails des nouveaux processeurs AMD Ryzen série 8000G commencent à fuiter sur la toile, grâce notamment à des informations dévoilées par ASUS et ASRock. Jetons un œil sur ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle génération.

Processeurs Ryzen 8000G

Les Ryzen 8000G font partie de la famille “Hawk Point” d’AMD et se positionnent comme successeurs des processeurs Ryzen série 7000G, qui ont été très appréciés par les gamers et les utilisateurs professionnels. Cette nouvelle gamme devrait être composée de plusieurs modèles différents, avec différentes caractéristiques techniques, afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur :

Ryzen 3 8300G

Ryzen 3 PRO 8300G

Ryzen 5 8500G

Ryzen 5 PRO 8500G

Ryzen 5 8600G

Ryzen 7 8700G

Caractéristiques techniques : cœurs Zen 4, fréquences, cache intégré et TDP

Les Ryzen 8000G embarquent une architecture basée sur les cœurs Zen 4, une évolution majeure par rapport aux précédentes générations. Cela devrait permettre d’améliorer encore les performances de ces processeurs, tout en maintenant une consommation énergétique raisonnable.

En ce qui concerne les fréquences d’horloge, on note des valeurs allant de 4,35 GHz à 5 GHz selon les modèles, avec des configurations allant jusqu’à 12 cœurs et 24 threads pour les modèles les plus puissants.

L’un des atouts des Ryzen 8000G est leur cache intégré : le Ryzen 7 8700G, par exemple, devrait disposer d’un cache L3 partagé de 16 Mo, offrant ainsi de meilleures performances en termes de traitement des données et de vitesse d’accès à la mémoire. Les autres modèles de la gamme auront également un cache significatif pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Enfin, le TDP (Thermal Design Power) de ces processeurs devrait varier entre 45W et 125W selon les modèles, offrant un bon compromis entre performance et dissipateur de chaleur nécessaire pour garder le PC au frais lors des sessions intenses.

Soutien de la DDR5 et performances graphiques intégrées

ASRock a récemment publié un screenshot de CPU-Z montrant le support de 256 Go de DDR5 sur certaines cartes mères compatibles avec les Ryzen 8000G. Cette nouvelle norme de mémoire vive devrait améliorer considérablement les performances et la bande passante disponibles pour cette génération de processeurs.

Les Ryzen 8000G devraient également être équipés d’un GPU intégré, et le très attendu Ryzen 7 8700G se vante de posséder 12 unités de calcul Radeon. Cela permettra notamment aux gamers occasionnels ou à ceux qui n’ont pas les moyens de s’équiper d’une carte graphique dédiée de profiter malgré tout de performances graphiques intéressantes directement depuis leur processeur.

Que retenir du Ryzen 8000G Hawk Point ?

En résumé, les processeurs AMD Ryzen 8000G « Hawk Point » promettent d’offrir des performances exceptionnelles grâce à une architecture basée sur les puissants cœurs Zen 4, à un cache L3 partagé conséquent, à des fréquences d’horloge élevées et à la prise en charge de la DDR5. De plus, l’intégration d’un GPU offrira des performances graphiques intéressantes pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans une carte dédiée.

Nous attendons avec impatience les tests indépendants et comparatifs pour voir ce que valent vraiment ces nouveaux processeurs face à leurs concurrents et prédécesseurs. Nul doute qu’ils trouveront rapidement leur place sur le marché, que ce soit dans le domaine du gaming ou des applications professionnelles exigeantes en termes de puissance et performance.