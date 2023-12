SHIELD TV Pro : la BOX TV Hautes performances et multitâches pour le streaming ou les jeux vidéos

SHIELD TV Pro de NVIDIA la BOX TV haute gamme

Dans cet article, nous allons explorer les principales caractéristiques et fonctionnalités de la SHIELD TV Pro, un produit qui se distingue dans le marché des appareils de streaming grâce à ses performances élevées et sa compatibilité avec une large gamme de formats audio et vidéo.

Processeur et mémoire vive

Au cœur de la SHIELD TV Pro, on trouve un processeur NVIDIA Tegra X1 doté d’une puce graphique NVIDIA avec 256 cœurs. Cette combinaison puissante permet de supporter une gamme étendue de tâches multimédia, notamment les jeux vidéo en streaming, le rendu 3D et l’affichage de vidéos haute résolution. La mémoire vive de 3 Go assure des performances optimales lors de l’exécution de plusieurs applications.

Fonctionnalités vidéo avancées

La SHIELD TV Pro offre une qualité d’image exceptionnelle en prenant en charge 4K HDR, Dolby Vision HDR et HDR10. L’appareil est capable d’offrir une mise à l’échelle de contenu jusqu’à 4K à 60 images par seconde, ainsi que la lecture HDR jusqu’à 4K à 60 images par seconde. Parmi les formats et conteneurs supportés, on compte Xvid, DivX, ASF, AVI, MKV, MOV, M2TS, MPEG-TS, MP4 et WEB-M.

Performances audio supérieures

La qualité sonore de la SHIELD TV Pro est également impressionnante grâce à ses capacités de rendu Dolby Audio et DTS-X via HDMI. L’appareil prend en charge la lecture audio haute résolution jusqu’à 24 bits / 192 kHz par le biais du HDMI et du USB, ainsi que le suréchantillonnage audio haute résolution à 24 bits / 192 kHz via USB. Les formats pris en charge incluent AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAVE, AMR, OGG Vorbis, FLAC, PCM, WMA, WMA-Pro, WMA-Lossless, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD , DTS-X et DTS-HD.

Conception et dimensions compactes

Malgré ses performances élevées, la SHIELD TV Pro est un appareil léger et compact. Pesant seulement 8,8 oz (250 g), elle mesure 3,858 in (9,800 cm) de hauteur, 6,26 in (15,900 cm) de largeur et 1,02 in (2,593 cm) de profondeur. Elle dispose d’un espace de stockage interne de 16 Go qui peut être étendu via des dispositifs de stockage USB ou des disques durs externes.

Connectivité sans fil et interfaces multiples

La SHIELD TV Pro est équipée d’une connectivité Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO pour 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi que Bluetooth 5.0 + LE. Elle prend également en charge la fonctionnalité Captive Portal. Pour assurer une connexion filaire optimale, l’appareil propose un port Gigabit Ethernet et deux ports USB 3.0.

Système d’exploitation et compatibilité logicielle

La SHIELD TV Pro fonctionne sur le système d’exploitation Android 11.0, offrant une compatibilité étendue avec Android TV™ et Chromecast. Les mises à jour de l’expérience SHIELD sont fournies directement par NVIDIA.

Fonctionnalités vocales et télécommande intelligente

L’appareil est doté de commandes vocales intégrées grâce à Google Assistant, ainsi que de la compatibilité avec Google Home et Amazon Echo. La télécommande SHIELD inclut un microphone pour les recherches et commandes vocales, des boutons rétroéclairés activés par le mouvement et une connectivité Bluetooth.

Compatibilité avec Google Home et Amazon Echo.

Télécommande programmable avec triple configuration.

Interface infrarouge pour contrôle du volume et gestion de l’énergie.

Fonctionnalité de localisation de la télécommande.

2 piles AAA incluses.

Spécifications d’alimentation et fonctionnalités de jeu

La SHIELD TV Pro est livrée avec un adaptateur d’alimentation de 40 W et offre des fonctions de jeu avancées, notamment le service de streaming de jeux en nuage 4K HDR via Google Play.

Parmi les applications incluses, on trouve NVIDIA GeForce NOW pour SHIELD TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV, IMDB.tv, Vudu, Google Play, YouTube Music, Plex Media Server, Google Play Games et NVIDIA Share.

Grâce à son excellente qualité d’image, de son et sa compatibilité logicielle avancée, la SHIELD TV Pro est un choix idéal pour ceux qui recherchent une expérience multimédia et de streaming complète et performante.