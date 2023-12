Imagen 2 par Google : le générateur d’images IA qui surpasse DALL-E 3

Le géant de la technologie, Google, a récemment lancé Imagen 2, une nouvelle version de sa technologie permettant de créer des images à partir de descriptions textuelles.

Imagen 2 : générateur d’images IA par Google

Cette avancée représente une étape importante dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et du traitement automatique des images. Dans cet article, nous allons explorer les principales caractéristiques d’Imagen 2 et en quoi il est supérieur à DALL-E 3.

Découverte d’Imagen 2 : Une innovation marquante de Google DeepMind

Imagen 2 est le fruit de recherches menées par le laboratoire d’intelligence artificielle de Google, Google DeepMind. Il s’agit d’une technologie qui permet de générer des images réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Pour ce faire, Imagen 2 repose sur des algorithmes d’IA sophistiqués et des modèles pré-entraînés pour analyser les descripteurs et les convertir en images visuellement convaincantes.

Disponibilité d’Imagen 2 sur Vertex AI : Une plateforme dédiée aux développeurs

Dans un communiqué officiel, Google Cloud annonce que la nouvelle technologie Imagen 2 est désormais disponible sur Vertex AI, sa plateforme dédiée à l’intelligence artificielle. En proposant Imagen 2 sur cette plateforme, Google entend faciliter son adoption et permettre à ses clients de personnaliser et déployer la solution en tirant parti d’outils intuitifs, d’infrastructure entièrement gérée et de fonctionnalités intégrées de confidentialité et de sécurité.

Génération d’images variées à partir de différents descripteurs textuels

Dans sa démonstration, Google met en avant la capacité d’Imagen 2 à générer des images à partir de diverses instructions sous forme de texte. Cela peut inclure des descriptions d’objets, de scènes ou de concepts du monde réel. Ainsi, Imagen 2 offre un potentiel considérable aux développeurs, graphistes, artistes et autres professionnels pour créer rapidement et facilement des illustrations sans recourir à des techniques de conception traditionnelles et fastidieuses.

Mesures de sécurité renforcées pour prévenir les contenus indésirables

Google précise également que Imagen 2 intègre des filtres de sécurité importants pour éviter la génération de contenus potentiellement nocifs. Grâce à ces filtres, les entreprises et les particuliers peuvent être sûrs d’utiliser la technologie sans craindre la production de contenus inappropriés ou offensants.

Bien que DALL-E 3 ait suscité beaucoup d’intérêt lors de son lancement en tant que générateur d’images basé sur l’IA, Imagen 2 vient le surpasser en termes de performances, de simplicité d’utilisation et de capacités. Voici quelques points clés qui démontrent l’évolution notable qu’apporte Imagen 2 :

Une plus grande variété de descripteurs textuels : Contrairement à DALL-E 3, Imagen 2 peut générer des images à partir d’une gamme beaucoup plus large de descriptions textuelles, offrant ainsi une meilleure polyvalence et créativité.

Des images plus réalistes : La qualité des images produites par Imagen 2 est nettement supérieure à celle de DALL-E 3, renforçant la crédibilité des illustrations obtenues à partir de cette technologie.

Une disponibilité sur Vertex AI : L'intégration d'Imagen 2 à Vertex AI permet aux développeurs et aux professionnels d'accéder facilement à la technologie et de l'utiliser pour leurs projets sans obstacles techniques ou logistiques.

Le souci de la sécurité : Avec ses filtres de sécurité intégrés, Imagen 2 garantit que les contenus potentiellement indésirables ne seront pas générés, assurant ainsi un environnement sûr pour ses utilisateurs.

En somme, Google lance Imagen 2, le générateur d’images par IA qui va doubler DALL-E 3, proposant ainsi une solution innovante et performante pour créer des images à partir de descriptions textuelles. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la production d’images, et il sera intéressant de suivre les développements futurs que nous réserve cette technologie.