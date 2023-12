Le monde du divertissement a connu, ces dernières années, une véritable métamorphose avec l’essor des plateformes de streaming. En effet, les habitudes de consommation ont évolué et le public français ne déroge pas à cette tendance. Désormais, bon nombre de Français préfèrent se tourner vers ces nouveaux services pour profiter de films, séries et autres programmes audiovisuels.

Une croissance fulgurante pour les plateformes de streaming

Depuis quelques années, la France assiste à une augmentation significative du nombre d’utilisateurs optant pour les plateformes de streaming. Selon une étude réalisée par Médiamétrie en 2020, plus de 15 millions d’internautes français utilisent ce type de service chaque mois. Cette popularité s’explique notamment par l’accès à un très large choix de contenus et la possibilité de visionner ceux-ci à tout moment, en fonction des envies de chacun.

Des catalogues toujours plus fournis

Afin de rester compétitifs face à une demande grandissante, les plateformes de streaming misent sur la qualité et la diversité des programmes proposés. Ainsi, on peut retrouver dans leurs catalogues des productions internationales à succès, comme des créations originales ou des contenus locaux. Chaque année, ces plateformes investissent massivement pour enrichir leurs offres et ainsi convaincre toujours plus d’utilisateurs de rejoindre leur service.

La régulation du marché du streaming en France

Face à cette croissance, les autorités françaises ont décidé de s’attaquer au problème du manque de régulation autour des plateformes de streaming. En effet, contrairement aux chaînes de télévision traditionnelles, ces services n’étaient jusqu’alors soumis à aucune règle spécifique concernant la contribution au financement de la création audiovisuelle et cinématographique française.

Des obligations pour les plateformes

Réserver une part importante de leur catalogue à des œuvres européennes et françaises, avec un minimum de 30 % de contenus issus de l’Union européenne et un tiers d’œuvres françaises. Ceci permettrait de soutenir davantage la production locale tout en offrant un certain équilibre dans l’offre disponible sur chaque plateforme.

Participer financièrement au développement de la création française avec une quote-part minimale. Il s'agit d'investir entre 25 % et 50 % de leurs revenus générés en France dans des œuvres françaises ou européennes. Cette mesure vise à renforcer le dynamisme et l'attractivité de la filière audiovisuelle française.

Cette volonté de légiférer sur le fonctionnement des plateformes de streaming prouve l’importance cruciale accordée par le gouvernement français au secteur du divertissement. Le but est de favoriser un modèle pérenne et harmonieux entre les différents acteurs, pour le bénéfice du public comme des professionnels.

Quels enjeux pour les années à venir ?

Alors que les plateformes de streaming continuent de gagner du terrain sur le paysage audiovisuel français, il reste encore bien des questions en suspens quant à leur avenir. Parmi elles :

L’impact de la concurrence sur le marché

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs et une offre de plus en plus pléthorique, on peut légitimement se demander quelle sera l’évolution des parts de marché des différentes plateformes. En effet, si certaines ont réussi à s’imposer rapidement grâce à leurs contenus exclusifs, d’autres peinent encore à trouver leur public. Cette concurrence accrue pourrait également engendrer des fusions ou acquisitions entre les différents acteurs présents sur ce marché.

Le développement de nouvelles offres

Au-delà des catalogues de films et séries, les plateformes de streaming cherchent à diversifier leurs offres pour répondre aux attentes variées du public. On voit ainsi émerger des chaînes dédiées aux documentaires, au sport ou encore aux programmes jeunesse. Les services de vidéo à la demande par abonnement (SVoD) pourraient également proposer des tarifications différenciées selon les besoins et le pouvoir d’achat des utilisateurs.

La nécessaire adaptation des autres acteurs du secteur audiovisuel

Enfin, face à l’évolution rapide du paysage médiatique français, les chaînes de télévision traditionnelles et le secteur du cinéma vont devoir s’adapter pour continuer à exister. Cela passe notamment par le développement de nouveaux formats innovants ou une remise en question du modèle économique actuel.

Au final, l’évolution des plateformes de streaming en France promet un avenir passionnant, mais également semé d’embûches pour toutes celles et tous ceux investis dans ce secteur. Comment trouver la meilleure stratégie pour séduire les utilisateurs ? Quelles alliances se dessinent entre les différents acteurs pour faire face à la concurrence ? Autant de questions qui animent les discussions autour de cette thématique et auxquelles il est difficile, pour l’instant, de donner une réponse définitive.