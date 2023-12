Les nouveaux défis des plateformes de streaming : une adaptation constante

Blackmagic Design Convertisseurs de signal/ WEB PRESENTER HD

BLACKMAGIC DESIGN WEB PRESENTER HDLe Blackmagic Web Presenter est une solution de streaming complète qui inclut un moteur de streaming hardware pour streamer via Ethernet directement sur YouTube, Facebook, Twitter ou la plateforme de votre choix ! De plus, vous pouvez streamer via Ethernet ou utiliser les données mobiles 4G ou 5G de votre téléphone portable. Les connexions USB intégrées opèrent comme une webcam, ce qui permet de connecter un ordinateur et d’utiliser un logiciel vidéo. Vous disposez également d’une sortie de monitoring affichant la vidéo, les indicateurs audio, des graphiques et plusStreamez en direct depuis une source vidéo 12G-SDI sur YouTube, Facebook, Twitter et plus !Streamez en direct dans le monde entier ! Le Blackmagic Web Presenter est une solution de streaming complète incluant un moteur de streaming hardware pour streamer via Ethernet directement sur YouTube, Facebook, et Twitter. Tel un transmetteur de télévision broadcast moderne, il vous permettra de conquérir un public international. Les connexions USB opèrent comme une webcam, vous permettant de connecter un ordinateur et d’utiliser un logiciel de streaming, et même Skype ou Zoom. Grâce aux connexions redondantes, streamez via Ethernet ou utilisez les données mobiles 4G ou 5G de votre téléphone. Le Web Presenter inclut une sortie de monitoring technique affichant la vidéo, les indicateurs audio, des graphiques et les données techniques SDI.Le streaming live en toute simplicitéLe Blackmagic Web Presenter est une solution autonome incluant un encodeur hardware puissant, un logiciel pour vous connecter aux plateformes de streaming, et des connexions réseau. Ainsi, vous n’avez pas à acheter un ordinateur onéreux ou utiliser des logiciels de streaming compliqués. Branchez une source vidéo SDI, comme un mélangeur ou une caméra, et connectez-vous à Internet via la connexion Ethernet. Les données mobiles de votre téléphone peuvent aussi être utilisées ! Comme les paramètres intégrés sont conçus pour les plateformes de streaming, il vous suffit d’entrer la clé de stream et de diffuser votre contenu. Vous pouvez brancher en même temps un ordinateur sur la sortie webcam USB pour utiliser d’autres logiciels vidéo.Connectez des téléphones 4G ou 5G pour utiliser les données mobilesSi vous streamez à distance ou si vous avez besoin d’une connexion de secours, vous pouvez brancher un téléphone Apple ou Android pour vous connecter à Internet via vos données mobiles. Les connexions USB sont idéalement placées sur le panneau avant et arrière pour brancher votre téléphone. De plus, l’appareil est compatible avec les téléphones 5G les plus récents, ainsi que les 4G ! Le Blackmagic Web Presenter détectera automatiquement lorsqu’un téléphone est branché et basculera la connexion sur celui-ci. Vous pouvez choisir une connexion prioritaire entre Ethernet et votre téléphone, ce qui vous permet de conserver la connexion mobile de secours. En partageant vos données mobiles, le Web Presenter...