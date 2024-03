La possibilité de fusionner les cartes Vitale et d’identité en France a été récemment relancée par le Premier ministre Gabriel Attal, avec pour objectif principal de lutter contre la fraude.

Le regroupement de la carte Vitale et de la carte d’identité : Risques et avantages

Dans cet article, nous abordons les principales questions qui se posent autour de ce projet, notamment en termes de protection des données personnelles et de lutte contre la fraude sociale.

Fusion des cartes : une mesure controversée

Le projet de fusion des deux cartes suscite de nombreuses interrogations, notamment sur la question de la protection des données personnelles. Actuellement, avoir deux cartes distinctes permet de ne pas regrouper toutes les informations concernant une même personne, limitant ainsi les risques d’accès à ces données. En effet, en possession d’une seule carte, un tiers pourrait accéder plus facilement à un ensemble de données, y compris au numéro de sécurité sociale, considéré comme particulièrement sensible. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) recommande donc de scinder la puce électronique d’une carte unique en deux parties, avec l’état civil d’un côté et les informations de santé de l’autre.

Le point de vue des experts

Avantages : Fusionner les cartes pourrait faciliter le parcours de soins et la vie quotidienne des citoyens français tout en luttant efficacement contre la fraude sociale.

Fusionner les cartes pourrait faciliter le parcours de soins et la vie quotidienne des citoyens français tout en luttant efficacement contre la fraude sociale. Inconvénients : regrouper toutes les informations concernant une même personne présente des risques en termes de protection des données personnelles.

Un projet orienté vers la lutte contre la fraude sociale

La fusion des cartes Vitale et d’identité vise principalement à lutter contre la fraude par usurpation d’identité, un type de fraude qui consiste à utiliser illégalement les cartes Vitale d’autrui pour obtenir des remboursements de soins de manière abusive. Bien que certaines parties prenantes du secteur de la santé estiment que les montants liés à la fraude autour de la carte Vitale sont relativement faibles, cette mesure pourrait jouer un rôle important dans la prévention et la détection de la fraude sociale.

Une synergie avec le projet de numérisation des cartes d’identité

Gabriel Attal envisage la possibilité d’intégrer le projet de fusion à celui de digitalisation des cartes d’identité, déjà en cours au sein du ministère de l’Intérieur. Cette synergie pourrait être réalisée en intégrant les fonctionnalités de la carte Vitale dans l’application France Identité, qui héberge déjà les versions numériques des cartes d’identité. Le Premier ministre précise qu’il est “très ouvert” à rendre la fusion des documents “compatible avec la numérisation”.

Réaliser des économies sur les dépenses publiques ?

Si certains acteurs doutent des avantages apportés par ce projet, c’est notamment parce que l’économie sur les dépenses publiques serait minimale. La Cnam estime dans un courrier envoyé l’année dernière à l’Inspection générale des affaires sociales et à l’Inspection générale des finances que cela aurait peu d’impact sur la lutte contre la fraude sociale, point central de la politique de Gabriel Attal.

Un plan anti-fraude plus large

En plus de la fusion des cartes Vitale et d’identité, le plan de lutte contre la fraude sociale porté par Gabriel Attal vise une portée beaucoup plus large. Avec plus de 10 milliards d’euros de fraude sur les prestations sociales chaque année, le gouvernement souhaite déployer un réseau sans précédent de moyens humains, techniques et financiers. Objectifs : renforcer les contrôles, durcir les sanctions et automatiser certaines démarches auprès d’organismes tels que la CAF (Caisse d’allocations familiales). Le but est clair : réduire la fraude aux prestations sociales et enrayer les activités frauduleuses.

L’idée de fusionner les cartes Vitale et d’identité soulève plusieurs questions et divise les experts. Si cette initiative pourrait faciliter le quotidien des citoyens français et renforcer la lutte contre la fraude, elle présente également des risques en termes de protection des données personnelles. Il reste maintenant à voir si ce projet sera suffisant pour diminuer significativement la fraude sociale et participer à la réduction de la dette publique estimée à 3 000 milliards d’euros fin 2023.