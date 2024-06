Vanne intelligente Zigbee 3.0 - NOUS-LZ3 - NOUS

Vanne intelligente Zigbee 3.0 - NOUS-LZ3 - NOUSLa Vanne intelligente Zigbee 3.0 est un produit révolutionnaire offrant un contrôle précis et pratique de votre système de chauffage. Grâce à sa fonction ouvrir/fermer, vous pouvez facilement réguler le débit de chaleur dans chaque radiateur de votre maison. Pour l'utiliser, vous aurez besoin d'une box domotique compatible. La connexion sans fil via la norme Zigbee 3.0 assure une communication fiable et sécurisée avec votre système de contrôle domestique.L'application Nous Smart Home sur votre smartphone facilite le contrôle et la programmation de chaque vanne individuellement, où que vous soyez. De plus, elle est compatible avec les assistants vocaux populaires tels qu'Amazon Alexa et Google Assistant.La transmission sans fil de la vanne utilise une fréquence de 2,4 GHz conforme à la norme Zigbee 3.0, offrant une connexion stable et une compatibilité avec d'autres dispositifs domotiques Zigbee. Elle dispose également d'une activation manuelle en cas de panne de courant.La Vanne intelligente Zigbee 3.0 est fabriquée en plastique de haute qualité, ce qui lui confère durabilité et résistance optimales. Elle fonctionne dans une large plage de température, de -25 ºC à 75 ºC, assurant un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes.Caractéristiques principales :Type de produit : Vanne intelligenteCouleur : Rouge / GrisCertificat : CE, ROHSMatériau du corps : plastiqueTension : 12 V/1 APression de la soupape : 1,6 mpaSpécifications de la vanne : 1/2