Le fond d’écran est un élément clé pour personnaliser l’apparence de notre téléphone. Mais saviez-vous que le choix du bon fond d’écran peut influencer de manière significative l’autonomie de la batterie ?

Dans cet article, nous allons voir pourquoi un fond d’écran noir vous aidera à économiser l’énergie de votre batterie et comment mettre en place cette astuce.

Ce que vous devez retenir sur le Fond d’écran noir :

Un fond d’écran noir permet d’économiser la batterie en réduisant la consommation d’énergie des pixels, surtout sur les écrans OLED.

Les écrans OLED éteignent individuellement les pixels pour afficher du noir, contrairement aux écrans LCD qui consomment toujours de l’énergie.

L’écran de votre smartphone représente environ 40 % de sa consommation totale d’énergie, justifiant l’utilisation d’un fond d’écran noir pour améliorer l’autonomie.

Changer votre fond d’écran sur Android ou iOS est simple et peut prolonger significativement la durée de vie de votre batterie.

Comprendre le rôle des pixels dans la consommation d’énergie

Pour comprendre pourquoi un fond d’écran noir permet d’économiser de l’énergie, il est essentiel de connaître le fonctionnement des écrans de nos smartphones. Ils sont constitués de millions de pixels, qui s’allument pour afficher les différents éléments visuels (texte, images, vidéos). Chaque pixel consomme une certaine quantité d’énergie lorsqu’il est allumé.

L’influence des couleurs sur la consommation d’énergie

Les pixels sont généralement composés de trois sous-pixels : un rouge, un vert et un bleu. En combinant ces trois sous-pixels à diverses intensités, on peut obtenir toutes les couleurs visibles par l’œil humain. Il est important de noter que la consommation d’énergie des pixels varie en fonction de la couleur qu’ils ont à afficher. Lorsque tous les sous-pixels sont éteints, aucun courant électrique n’est consommé, et c’est ce qui se passe lorsque le pixel affiche la couleur noire. Ainsi, un écran affichant majoritairement du noir consommera moins d’énergie qu’un écran présentant une multitude de couleurs.

Lire : Les meilleurs smartphones double-SIM et eSIM en 2024

L’impact d’un fond d’écran noir sur l’autonomie de la batterie

Un fond d’écran noir présente donc certains avantages en termes d’économie d’énergie. Cela prend encore plus de sens lorsque l’on sait que l’écran est l’un des éléments les plus énergivores du smartphone. En effet, il représente environ 40 % de la consommation totale d’énergie. Il est alors logique de chercher à optimiser le fonctionnement de l’écran pour gagner en autonomie.

Efficacité selon le type d’écran : LCD et OLED

Cependant, tous les types d’écran n’ont pas la même capacité à économiser de l’énergie grâce à un fond d’écran noir. Les écrans LCD par exemple, émettent une lumière constante pour l’ensemble des pixels, qui est ensuite filtrée pour donner diverses couleurs (suivant l’intensité) aux sous-pixels. Dans le cas d’un écran LCD, afficher la couleur noire ne signifie donc pas que les pixels sont complètement éteints et consomment ainsi toujours de l’énergie.

En revanche, les écrans OLED bénéficient pleinement de cette astuce d’économie d’énergie. Chaque pixel produit sa propre lumière, ce qui signifie qu’ils peuvent s’éteindre individuellement pour afficher la couleur noire. Ainsi, un fond d’écran noir réduira considérablement la consommation d’énergie sur un écran OLED. La plupart des smartphones haut de gamme utilisent désormais des écrans OLED, mais il est recommandé de vérifier les spécifications de votre téléphone pour vous assurer que ce dernier en possède un.

Lire : Le géant de l’autonomie avec un revers à la médaille

Maintenant que vous savez pourquoi et comment un fond d’écran noir peut économiser l’énergie de votre batterie, passons à la manière de mettre en place cette astuce sur votre smartphone. Vous verrez qu’il est très simple et rapide de changer votre fond d’écran actuel par un modèle entièrement noir.

Sur Android :

Allez dans les paramètres du téléphone. Cherchez l’option « Fond d’écran » ou « Arrière-plan » (le nom varie selon les versions d’Android). Sélectionnez l’option « Photos » ou « Galerie ». Trouvez une image noire ou prenez une photo entièrement noire (en couvrant complètement l’appareil photo avec votre doigt par exemple). Cliquez sur le bouton « Définir en tant que fond d’écran », puis choisissez si vous souhaitez appliquer l’image à l’écran d’accueil, à l’écran de verrouillage, ou aux deux.

Sur iOS :

Allez dans les réglages de votre iPhone, puis sélectionnez « Fonds d’écran ». Cliquez sur « Choisir un nouveau fond d’écran ». Dirigez-vous vers vos albums de photos et recherchez une image noire, ou prenez-en une vous-même (en couvrant l’objectif de votre appareil photo avec votre doigt). Ajustez la taille de l’image si besoin et cliquez sur « Définir ». Enfin, choisissez si vous souhaitez appliquer ce fond d’écran à l’écran d’accueil et/ou à l’écran de verrouillage.

Vous savez désormais pourquoi un fond d’écran noir peut vous aider à économiser la batterie de votre smartphone et comment mettre en place cette astuce rapidement. N’hésitez pas à partager cette information avec votre entourage pour les sensibiliser à l’importance d’une utilisation responsable des ressources énergétiques de nos téléphones portables.