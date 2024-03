Samsung Galaxy A25 5G SM-A256BZBHEUB smartphone 16,5 cm (6.5") Double SIM USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Bleu

Il est né pour brillerTenez-vous prêt, il est éblouissant. L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces du Galaxy A25 5G affiche des couleurs vives et des détails riches. Sa luminosité allant jusqu'à 1 000 nits combinée avec la fonction Vision Booster offre une belle visibilité en extérieure, même en plein soleil. Tout est pensé pour un affichage agréable et sain pour vos yeux : l'option "Confort visuel" réduit sensiblement l'émission de lumière bleue afin de prévenir la fatigue oculaire.Un design à vous faire craquerLe Galaxy A25 5G met à l'honneur un design minimaliste et élégant pour votre plus grand plaisir. Que vous succombiez pour sa couleur Bleu nuit, Bleu ou Lime, impossible de faire une faute de goût.Un triple capteur photo pour créer encore plus de souvenirs mémorablesFilmez partout, tout le temps et dans n'importe quelles conditionsNe vous limitez plus. Grâce à la stablisation optique (OIS et VDIS), filmez même en mouvement. Que ce soit pour filmer vos moments précieux du quotidien, vos voyages ou du contenu pour vos réseaux sociaux, obtenez des vidéos super fluides et stables pour un rendu encore plus professionnel.50MP pour révéler votre talent en photo Doté d'un capteur principal de 50MP avec stabilisation optique, le Galaxy A25 5G vous accompagnera partout pour vous permettre de créer des souvenirs mémorables.Montrez-vous sous votre meilleur jour C'est le moment de briller ! Faites votre meilleure pose et votre plus joli sourire. Le Galaxy A25 5G vous offre des selfies éclatants et détaillés grâce à une caméra frontale améliorée de 13MP.Rapidité, puissance & espace de stockage au rendez-vousFaites en plus avec le processeur Exynos 1280. Davantage de mémoire vive et d'espace de stockage pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos activités. En bref, plus d'applications et de jeux, plus de photos et vidéos, du multitâches super fluide et bien d'autres, le tout associé à la vitesse de la 5G. Que lui demander de plus ?Faites le plein d’énergie avec la charge super rapideNe soyez plus jamais à court de batterie. Avec sa charge super rapide de 25W, votre smartphone se recharge en deux temps trois mouvements pour vous permettre de continuer à faire ce que vous aimez.Simple à utiliserLaissez-vous emporter par le sonUne meilleure façon d’écouter sa musique. Grâce à l'audio immersif Dolby Atmos, soyez au cœur de tous vos contenus. Plein de raisons de se sentir en sécuritéParce que votre smartphone est conçu pour vous accompagner au quotidien, ses 4 générations de mises à jour logiciel et 5 années de mises à jour sécurité vous permettent d'être protégé en toute circonstance, et ce pour longtemps.Déverrouillez votre smartphone avec votre empreinte digitaleVous seul avez accès au contenu de votre smartphone grâce au capteur d'empreinte digital latéral.