Désormais, les utilisateurs de smartphones Android peuvent profiter d’une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps : le transfert d’eSIM d’un appareil à un autre.

Cela devrait faciliter grandement la gestion des abonnements et la transition entre différents téléphones pour ceux qui utilisent cette technologie.

Ce que vous devez retenir du Transfert d’eSIM entre smartphones Android :

Les utilisateurs de smartphones Android peuvent désormais transférer leur eSIM d’un appareil à un autre, simplifiant la gestion des abonnements et la transition entre téléphones.

Jusqu’au 29 janvier 2024, la plupart des appareils Android ne permettaient pas le transfert direct d’une eSIM, mais cette fonctionnalité est désormais disponible, même en dehors des téléphones Pixel.

Le transfert se fait via un code QR obtenu auprès de l’opérateur, et un utilisateur a réussi à transférer son eSIM d’un LG V60 ThinQ vers un Galaxy S24 Ultra en scannant ce code lors de la configuration.

Google a introduit cette avancée sans annonce officielle, peut-être en raison de la non disponibilité chez certains opérateurs. Le processus implique également des partenariats avec des opérateurs comme Deutsche Telekom et T-Mobile.

Une avancée majeure pour les eSIM sur Android

Jusqu’à récemment, les titulaires d’abonnements eSIM étaient limités dans leurs possibilités de passage d’un téléphone à un autre. En effet, la plupart des dispositifs Android ne disposaient pas de l’option de transférer directement une eSIM d’un smartphone à un autre. Mais le 29 janvier 2024, Android a introduit cette fonctionnalité, rendant ainsi la tâche beaucoup plus simple.

Aujourd’hui, le transfert d’eSIM entre téléphones Android n’est plus exclusif aux téléphones Pixel de Google. La découverte a d’ailleurs été faite par un lecteur d’Android Police, qui rapporte avoir réussi à transférer son eSIM d’un LG V60 ThinQ vers un Galaxy S24 Ultra simplement en scannant un code QR lors de la configuration du nouveau téléphone.

Le silence de Google

Cela étant dit, il est étonnant que Google n’ait pas fait d’annonce officielle concernant cette nouvelle fonctionnalité. Cette discrétion pourrait s’expliquer par le fait que certains opérateurs ne proposent pas encore cette option de transfert d’eSIM. Lors de la présentation de l’outil, Google a déclaré travailler avec l’Association GSM, principalement Deutsche Telekom et sa filiale américaine T-Mobile.

Le processus de transfert d’une eSIM d’un smartphone Android à un autre est assez simple :

L’utilisateur doit se procurer un code QR auprès de son opérateur mobile ou de l’émetteur de l’eSIM.

auprès de son opérateur mobile ou de l’émetteur de l’eSIM. Ensuite, il suffit de scanner ce code QR avec le nouveau téléphone lors de la configuration de celui-ci.

lors de la configuration de celui-ci. Une fois le code QR scanné, les informations du forfait mobile sont automatiquement transférées sur le nouvel appareil, rendant ainsi l’Ancien appareil inutilisable pour le même abonnement.

Il est important de noter que certains fabricants de smartphones, tels que Samsung, offrent également des outils supplémentaires pour simplifier davantage ce processus. Par exemple, l’application “Smart Switch” de Samsung permet de copier les paramètres, applications et données depuis un ancien téléphone directement vers un nouveau.

Une avancée bénéfique pour les utilisateurs comme pour les opérateurs

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’eSIM peuvent désormais profiter d’une expérience plus fluide lors du changement de téléphone. Plus besoin d’appeler l’opérateur pour supprimer et réactiver les abonnements, ni de se préoccuper de vieux téléphones inutilisables.

Cela devrait également inciter davantage d’opérateurs à adopter les eSIM, leur offrant ainsi une technologie plus moderne et pratique pour leurs clients.

L’ajout de la fonctionnalité de transfert d’eSIM entre smartphones Android est une avancée majeure dans le domaine des technologies mobiles. Elle simplifie grandement l’expérience utilisateur et pourrait encourager de plus en plus d’opérateurs à proposer des abonnements utilisant cette technologie innovante.

Si votre smartphone est compatible avec les eSIM et que vous envisagez de changer de téléphone prochainement, ne manquez pas de profiter de cette option pour faciliter votre transition vers un nouvel appareil.