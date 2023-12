PlayStation Plus pour décembre 2023 sur PS4 et PS5 : Découvrez les jeux gratuits

Avec la fin de l’année qui approche, Sony a dévoilé sa sélection de jeux gratuits à télécharger en décembre 2023 pour les abonnés PlayStation Plus. Cette offre exclusive est disponible pour tous les détenteurs d’une console PS4 ou PS5.

Que vous soyez un fan inconditionnel de jeux vidéo ou un simple adepte des divertissements, restez attentifs : le mois de décembre promet de belles surprises.

Profitez de votre abonnement PS Plus avec ces titres offerts en décembre 2023

Sony est connu pour offrir régulièrement de nombreux jeux gratuits aux abonnés PlayStation Plus Essential, Extra, et Premium. Les jeux de décembre 2023 sont largement inspirés par divers genres et univers, permettant ainsi à chacun de trouver son bonheur dans cette collection hivernale.

Sable, un jeu d’exploration mêlant énigmes et quêtes passionnantes : Perfect for adventure enthusiasts who love to explore remote lands and uncover well-hidden puzzles !

LEGO 2K Drive, un titre captivant pour les fans de courses folles et de construction LEGO : Foncez à toute allure tout en gardant un œil sur vos adversaires et vivez une expérience unique solo ou en ligne;

Powerwash Simulator, une simulation ludique où le nettoyage est roi : Prenez le contrôle d’un nettoyeur haute pression et faites briller toutes sortes de surfaces en un temps record !

Sable : une aventure captivante à ne pas manquer

Dans cet univers mystérieux, les joueurs incarnent une jeune fille en quête d’un rituel de passage pour retourner auprès de son clan nomade. L’aéro-cycle offre quant à elle une grande liberté de mouvement et permet d’explorer chaque recoin de l’aventure. Les amateurs de puzzles seront ravis puisque d’innombrables énigmes sont disséminées tout au long du parcours.

LEGO 2K Drive : des courses endiablées sur PS4 et PS5

Ce mois-ci, les fans de la franchise LEGO seront ravis de découvrir LEGO 2K Drive parmi les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus. Compétition et coopération sont au rendez-vous dans ce titre explosif qui met à l’épreuve vos talents de pilote aussi bien en solo qu’en ligne avec vos amis. N’hésitez pas à battre vos records et défier les autres joueurs du monde entier.

Powerwash Simulator : un jeu de nettoyage original et addictif

Envie d’essayer quelque chose d’inédit ? Nettoyer n’a jamais été aussi amusant grâce à Powerwash Simulator ! Ce jeu unique vous permet de manipuler un nettoyeur haute pression afin de dégraisser divers objets et surfaces. C’est l’occasion rêvée pour faire place nette et impressionner vos amis avec votre habileté exceptionnelle.

N’oubliez pas les jeux gratuits précédents à ajouter à votre bibliothèque avant leur disparition !

Les jeux gratuits de novembre – Mafia II : Definitive Edition, Dragon Ball : The Breakers et Aliens Fireteam Elite – sont encore disponibles pour quelques jours seulement. Profitez de cette occasion pour les télécharger avant le 4 décembre 2023, date à laquelle ils seront remplacés par les nouveaux titres annoncés.

En offrant régulièrement des jeux gratuits d’une grande diversité, Sony alimente la curiosité et l’enthousiasme des joueurs du monde entier. Si vous êtes abonné PlayStation Plus, n’hésitez pas à profiter pleinement de ces offres exclusives pour étoffer votre collection personnelle de jeux vidéo sur PS4 et PS5. Rendez-vous donc en décembre pour embarquer dans de nouvelles aventures passionnantes !