Renault Ampere, entre ambitions électriques et défis industriels

La mutation de l’industrie automobile vers l’électrification s’accélère en France, et Renault mise sur sa filiale Ampere pour occuper une place prépondérante dans cette transformation. Depuis sa création à la fin de 2023, Ampere joue un rôle clé en regroupant toutes les activités liées au véhicule électrique et aux solutions logicielles du constructeur au losange. Cette stratégie ambitieuse vise à faire de Renault l’un des acteurs majeurs du secteur. Pourtant, les enjeux organisationnels, économiques et humains restent nombreux alors que l’entité cherche son équilibre entre indépendance, innovation et intégration industrielle.
Pourquoi Renault a-t-il créé Ampere ?
La naissance d’Ampere répond avant tout à un impératif stratégique : renforcer la compétitivité et permettre une adaptation rapide face aux transformations du marché. Devant la croissance exponentielle de la mobilité durable, Renault choisit de créer une entité spécialisée entièrement dédiée au véhicule zéro émission et à la technologie logicielle. Ce choix se concrétise officiellement en novembre 2023, sous l’impulsion de Luca de Meo, alors directeur général du groupe.
Ce modèle vise à stimuler la capacité d’innovation interne, tout en rassemblant toutes les expertises autour de l’ingénierie électrique. Ainsi, Ampere pilote le développement des moteurs, batteries et logiciels qui équiperont la nouvelle génération de véhicules électriques Renault, permettant ainsi de répondre plus efficacement à la compétition internationale menée, notamment par les géants asiatiques et américains.
- Regroupement des activités électriques et informatiques
- Soutien à l’innovation via une structure dédiée
- Réponse pragmatique à la pression concurrentielle mondiale
- Agilité renforcée dans la recherche et la production
Quelles évolutions industrielles pour Ampere ElectriCity ?
Au-delà de la R&D, l’industrialisation constitue un axe de transformation majeur pour Ampere. Cette dynamique s’incarne principalement dans la région Hauts-de-France, véritable cœur industriel historique de Renault. L’usine de Douai, devenue pilier de la constellation ElectriCity, accueille désormais l’essentiel de la production de véhicules électriques de la marque et multiplie les recrutements depuis 2025.
Selon les besoins récents, 400 postes étaient à pourvoir à Douai chez Ampere ElectriCity, mêlant opportunités en intérim et embauches en CDI. Ces créations d’emplois illustrent la montée en puissance de l’écosystème électrique français et la volonté de reconvertir les compétences issues de la filière automobile classique vers les nouvelles technologies propres.
|Site
|Spécialité
|Effectif ciblé (2025)
|Douai – Ampere ElectriCity
|Production véhicules électriques
|+400 recrutements
|Cléon
|Fabrication moteurs électriques
|Renforcement progressif
Ampere et l’héritage industriel de Renault
L’histoire industrielle de Renault est étroitement liée à ses usines de moteurs historiques, comme celle de Cléon en Normandie. Jadis célèbre pour avoir fabriqué les mécaniques équipant des modèles iconiques tels que la Renault 4 ou la 5, ce site se tourne aujourd’hui vers la production de moteurs électriques. La transition orchestrée ces dernières années symbolise le passage d’une industrie thermique à une ère électrifiée axée sur l’innovation et la durabilité.
Ampere capitalise sur cette expertise pour accélérer le développement technologique, transformant progressivement Cléon en centre de référence européen du moteur électrique. Cette orientation implique également une adaptation importante pour les salariés, avec un accent particulier mis sur la formation et le transfert de compétences vers les métiers liés à l’électromobilité.
Quels bouleversements managériaux et stratégiques chez Renault et Ampere ?
Les ambitions portées par Ampere viennent bousculer la gouvernance et la gestion du groupe Renault. Les directions techniques et les principales branches d’ingénierie convergent dorénavant sous la responsabilité de dirigeants communs : Philippe Brunet, nommé en septembre 2025, supervise à la fois l’ingénierie du groupe Renault et celle d’Ampere, favorisant ainsi une transversalité renforcée.
Malgré ces avancées, l’autonomie totale d’Ampere n’a pas encore été atteinte. Sa tentative d’entrée en Bourse ayant échoué, cela freine quelque peu les ambitions initiales d’indépendance financière. De plus, le départ de figures-clés, comme Luca de Meo, soulève des interrogations quant à la stabilité de la feuille de route à moyen terme et à la possibilité d’une future réintégration complète d’Ampere au sein de Renault, option régulièrement évoquée dans l’actualité du secteur.
Rôle clef de l’ingénierie partagée
En réunissant ses pôles thermiques et électriques sous un même leadership, Renault optimise les flux d’innovation. Cette mutualisation permet une meilleure allocation des ressources et encourage le croisement des compétences, condition essentielle pour affronter la volatilité des marchés et suivre le rythme effréné des avancées technologiques dans le secteur automobile.
L’évolution du management illustre l’importance des synergies internes recherchées par le groupe, synonyme de gain de temps face à la concurrence et d’efficacité pérenne dans la conquête de parts de marché sur le segment électrique.
Quel statut financier et organisationnel pour demain ?
Après l’abandon de l’introduction en Bourse, l’avenir institutionnel d’Ampere reste sujet à questionnements. Entre filiale autonome et retour total dans le giron du groupe Renault, le choix dépendra autant du marché que des impératifs industriels. Pour l’instant, Renault garde la main sur les grandes décisions, tout en laissant à Ampere une certaine autonomie opérationnelle afin de préserver son agilité originelle.
Au gré des changements de direction et des évolutions du contexte économique, chaque scénario présente avantages et risques, oscillant entre la sécurité d’un grand groupe et la vivacité d’une entreprise spécialisée séparée.
