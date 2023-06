Les tendances 2023 de l’industrie de l’eau

LAGUIOLE Fourchette à dessert Excellence Couleur à l'unité - 20 couleurs Tendance L'authentique fourchette à dessert "Couleur d'Excellence" de Laguiole, Fourchette à gâteau proposée en 20 couleurs Tendance, toutes les couleurs à la mode Habillez complètement votre table en la personnalisant des couleurs mode et tendance de votre choix!

Entre la crise sanitaire et la pénurie d’eau imminente dans le monde, il est nécessaire de revoir la gestion de l’eau sur le plan international. Depuis 2022, toutes les industries mettent davantage l’accent sur des mesures qui permettent d’adopter des initiatives plus durables pour le traitement de l’eau potable et pour la réutilisation des eaux usées.

Si vous gérez une entreprise, une industrie, une firme de génie-conseil ou encore une municipalité, vous savez déjà que les anciennes informations au sujet du traitement de l’eau ne sont pas utiles. Il n’est pas possible d’apporter de solutions aux problèmes de gestion de l’eau actuels si vous ne connaissez pas les nouvelles méthodes qui fonctionnent dans le secteur de l’industrie de l’eau en 2023 à travers le monde entier.

C’est pourquoi, il est important de connaître les tendances les plus récentes en matière de traitement des eaux. Dans la suite de cet article, nous allons donc vous présenter les nouvelles tendances en matière de durabilité du traitement de l’eau en 2023 !

Intégration de technologies qui consomment moins d’eau

Un bon exemple serait le procédé circulaire de traitement de l’eau avec une technologie qui consiste en un réacteur biologique à membranes pour traiter l’effluent, pour obtenir de l’eau sans solides. Elle passe ensuite à une phase d’osmose inverse qui retient les sels et les solides dissous, ce qui permet d’obtenir une eau traitée de qualité et qui peut être potable. Le projet permet de réutiliser l’eau traitée.

Intégration de processus de débogage axés sur la réutilisation

L’incorporation dans les processus d’épuration de nouvelles configurations de technologies à membrane permet la réutilisation de l’eau car, en tant que barrière physique, elle bloque le passage des bactéries et des virus. Actuellement, l’Espagne est le leader européen dans la réutilisation de l’eau, étant donné qu’il est le pays qui produit le plus grand volume d’eau réutilisée, et occupe la cinquième place mondiale en termes de capacité de réutilisation installée, 450 hectomètres cubes sont réutilisés chaque année (entre 7 et 13%).

Intégration de processus spécifiques pour le traitement de l’eau potable

Bien que la majorité des éléments polluants sont éliminés lors d’une étape du traitement de l’eau potable, d’autres nécessitent des traitements plus particuliers. C’est le cas notamment des métaux lourds comme le vanadium, du fer, de la manganèse, et de l’ammonium. Différentes techniques homologuées permettent d’éliminer ces métaux lourds de l’eau potable.

La dénitratation par résines échangeuses d’ions

Dans ce processus, l’eau va traverser des résines échangeuses d’ions. Pendant le traitement, des ions nitrates sont remplacés par des ions chlorures. Par la suite, l’eau sans nitrates sera mélangée dans de l’eau brute dans une quantité qui permet le respect des objectifs de qualité.

La dénitrification biologique

Ce principe utilise des micro-organismes conçus en usine qui vont agir comme dans la nature en transformant le nitrate en azote sous forme de gaz.

Le stripping

Le stripping est un processus qui permet de transférer des composés organiques dans l’air. L’opération peut être réalisée dans une cuve d’aération ou dans une tour. L’air sera filtré avant d’être rejeté sans éléments indésirables dans l’atmosphère.

L’adsorption sur charbon actif

Il s’agit d’un processus qui permet d’adsorber le vanadium et ses composés. L’adsorption sur charbon actif sert à éliminer une grande quantité de micropolluants. C’est plus efficace que le stripping, mais c’est également plus cher.

Amélioration du bilan énergétique des stations d’épuration et des usines de biogaz

Il est nécessaire de mettre en place de nouveaux processus de contrôle qui permettent de réduire les coûts énergétiques sans diminuer les rendements de l’épuration / potabilisation par des systèmes de surveillance, de contrôle et d’acquisition de données.

Intégration de systèmes intelligents grâce à la transformation numérique

Les industries et les entreprises doivent mettre en œuvre des modèles d’intelligence artificielle qui aident à prévoir les niveaux de produits chimiques dans les installations d’approvisionnement en eau et d’épuration à partir de variables en temps réel. On assiste aussi petit à petit à l’intégration de nouvelles solutions de surveillance des systèmes de traitement qui fonctionnent essentiellement grâce à l’IA (Intelligence Artificielle) et l’IoT (Internet des objets). Les processus IoT aident les utilisateurs à obtenir une meilleure efficacité. C’est pour cela que beaucoup d’industries investissent dans des capteurs intelligents pour une surveillance en direct. En outre, les analyses basées sur l’IA permettent d’optimiser tous les processus.

Utilisation de produits naturels et biodégradables plus efficaces

Il est maintenant possible d’utiliser un antimousse biodégradable à très haut rendement et fabriqué en solution aqueuse pour une meilleure élimination dans le milieu naturel. Des coagulants naturels qui réduisent la consommation, protègent l’environnement et les installations de traitement des eaux sont aussi disponibles sur le marché.

Comme vous venez de le voir, dans le secteur de l’eau, il y a plusieurs domaines où il faut concentrer et intensifier nos efforts pour atteindre les objectifs, stimuler la croissance économique et, surtout, rapprocher l’eau du plus grand nombre possible de communautés.