Améliorez vos compétences en moto avec le CNFMP et le CPF !

Le Centre National de Formation Moto Professionnelle (CNFMP) propose différents types de formations pour les professionnels de la sécurité, du transport et des escortes, ainsi que pour les particuliers.

Passer son permis moto avec son compte personnel de Formation en 2024

Grâce au compte personnel de formation (CPF), il est maintenant possible de financer sa formation et de passer son permis moto.

Découvrez le CNFMP et ses multiples offres de formations

Situé à Clastres dans les Hauts-de-France, le CNFMP dispose d’un circuit auto-moto agréé par le Ministère de l’Intérieur et la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). Le centre offre également des parcours tout-terrain et enduro, permettant ainsi aux stagiaires de s’exercer dans les meilleures conditions possibles.

Les formations proposées par le CNFMP sont variées et adaptées à tous les profils :

Professionnels : amélioration des compétences de conduite en vue d’une meilleure employabilité et construction d’un projet professionnel.

: amélioration des compétences de conduite en vue d’une meilleure employabilité et construction d’un projet professionnel. Particuliers : acquisition de techniques avancées pour une conduite plus sûre sur route et possibilité de bénéficier du CPF pour le financement de la formation.

La certification en jeu

Le CNFMP offre notamment la certification « Conduire un deux-roues motorisé professionnel en sécurité, seul, en binôme et/ou en équipe ». Cette certification, validée par France Compétences, est accessible aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Financer sa formation avec le CPF

Depuis le début de l’année 2024, les permis moto A1 et A2 sont éligibles au CPF. Cela signifie que les personnes désireuses de passer leur permis peuvent utiliser les fonds accumulés sur leur compte formation pour financer leur apprentissage. Toutefois, certaines conditions d’accès doivent être respectées pour obtenir ce droit :

Ne pas être sous le coup d’une suspension du permis concerné

Ne pas faire l’objet d’une interdiction de repasser le permis

La formation doit s’inscrire dans la cadre d’un projet professionnel ou favoriser l’évolution professionnelle du titulaire du CPF

Notez également que certaines formations ne sont pas encore éligibles au CPF : les stages de récupération de points, les cours de perfectionnement à la conduite et les formations de sept heures permettant aux titulaires du permis B de conduire une moto ou un tricycle motorisé. Le passage du permis A n’est pas non plus éligible pour le moment.

Autres permis éligibles au CPF depuis janvier 2024

Le catalogue des formations pour le permis de conduire s’est élargi avec l’ajout de permis pour les voiturettes (micro-voitures) et les permis autorisant les titulaires du permis B à tracter des remorques plus lourdes. Voici la liste des permis éligibles au CPF depuis janvier 2024 : A1, A2, B, B1, B96, BE, B78, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE.

De nouveaux horizons pour les passionnés de moto

Avec l’éligibilité des permis moto A1 et A2 au CPF, il est désormais plus facile pour les amateurs de deux-roues d’accéder à des formations de qualité sans devoir puiser dans leurs économies. Le CNFMP, avec son offre variée et adaptée à tous les profils, constitue une excellente opportunité pour améliorer ses compétences en matière de conduite tout en bénéficiant d’un financement via le CPF.

Pourquoi pas vous ?

N’attendez plus pour bénéficier des formations du CNFMP et utiliser votre CPF afin d’améliorer vos compétences en moto ou même passer un nouveau permis !

Renseignez-vous sur les modalités d’inscription, les conditions d’accès aux différentes certifications et les options de financement. C’est le moment idéal pour booster votre carrière professionnelle et vivre pleinement votre passion pour la moto.