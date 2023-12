Galileo 2.0 Nouvelle ère spatiale : Airbus lance la production des satellites révolutionnaires

La production de la deuxième génération de satellites Galileo démarre chez Airbus

La filière européenne du secteur spatial se prépare à franchir un nouveau cap avec le début de la production des satellites de deuxième génération pour le système Galileo. Cette étape cruciale a été entamée alors que les premiers éléments structurels du modèle de vol ont été livrés sur le site d’Airbus à Friedrichshafen, en Allemagne.

Première étape vers une nouvelle ère pour Galileo

Le système européen de navigation par satellite, Galileo, est en route pour accueillir six nouveaux engins spatiaux qui promettent améliorer la fiabilité et la performance du réseau actuel. Conçus et produits par Airbus, ces satellites de dernière génération sont équipés de technologies de pointe qui permettront au système Galileo de répondre aux besoins constamment évolutifs de ses utilisateurs en matière de signaux et de services innovants.

Des innovations technologiques pour une navigation optimisée

Antennes de navigation renforcées : Résistance accrue aux interférences et à la dégradation des performances liées à l'environnement spatial constituent autant de nouveautés qui rendront ces antennes plus efficaces et fiables pour les utilisateurs du système Galileo.

Résistance accrue aux interférences et à la dégradation des performances liées à l’environnement spatial constituent autant de nouveautés qui rendront ces antennes plus efficaces et fiables pour les utilisateurs du système Galileo. Charge utile entièrement numérique : Cette innovation majeure donnera aux opérateurs la possibilité de reconfigurer aisément les satellites en orbite. Cette flexibilité apportée par ces nouvelles charges utiles permettra aux engins spatiaux d’offrir des signaux et services adaptés à l’évolution des besoins des utilisateurs.

Un programme de production coordonné pour tenir les délais

Airbus a mis en place un programme de production stratégique sur plusieurs sites européens afin de respecter des délais exigeants : livrer les six satellites en moins de deux ans. En combinant les compétences et l’expérience en matière de fabrication, d’intégration et de test présentes sur ses sites de Backnang, Friedrichshafen, Madrid, Ottobrunn et Toulouse, Airbus compte bien répondre à ce défi de taille.

Une approche modulaire pour une production optimisée

L’utilisation d’une approche modulaire pour la construction des satellites G2 s’avère être une solution efficace pour produire trois satellites simultanément. Grâce à cette méthode, Airbus est en mesure de diminuer le temps de production et d’accroître la rentabilité des opérations. La production modulaire offre également l’avantage de faciliter les ajustements et les modifications éventuelles sur les satellites tout au long du processus de conception et d’assemblage.

Des avancées technologiques pour le bénéfice des utilisateurs

Pesant un peu plus de 2 tonnes et bénéficiant de l’héritage de fiabilité de la série de satellites de télécommunication Eurostar d’Airbus, ces nouveaux engins spatiaux intégreront également six horloges atomiques améliorées et des liaisons intersatellites pour assurer une communication efficace et fiable entre les différents éléments du système Galileo.

Une capacité de service en constante évolution

Avec cette deuxième génération de satellites, le système européen de navigation par satellite aura la capacité de s’adapter aux besoins évolutifs des utilisateurs. Ainsi, Airbus et le programme Galileo espèrent offrir un service toujours plus performant, répondant aux besoins croissants des entreprises, particuliers et institutions qui exploitent quotidiennement cette infrastructure vitale pour maintenir leur compétitivité sur un marché mondial en pleine croissance.

Conclusion :

L’amélioration du système Galileo grâce à ces satellites de deuxième génération permettra indéniablement à l’Europe de renforcer sa position sur le marché international de la navigation par satellite. Avec une constellation enrichie des avancées technologiques apportées par Airbus, le système Galileo sera plus que jamais en mesure de répondre aux exigences d’un monde connecté et en constante mutation.