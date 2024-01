LIDAR : La nouvelle technologie laser pour la sécurité des voitures de Formule 1

La sécurité en Formule 1 est un sujet primordial pour les équipes, les organisateurs et bien sûr les pilotes. La dernière innovation dans ce domaine est l’introduction d’un système de détection laser sur les voitures de sécurité à partir de 2024.

Grâce à cette technologie, on espère améliorer encore davantage la protection des acteurs du sport automobile et prévenir les accidents.

Le LIDAR : une technologie de pointe au service de la sécurité

Le LIDAR (Light Detection and Ranging), aussi connu sous le nom de télédétection par laser, est une technologie qui permet de mesurer les distances et de cartographier précisément les objets environnants en utilisant des lasers. Déjà largement employée dans les véhicules autonomes, l’aviation ou encore l’archéologie, elle fait maintenant son entrée dans le monde de la Formule 1.

Principe de fonctionnement du LIDAR

Ce système fonctionne en projetant des impulsions laser et en mesurant le temps nécessaire pour que le faisceau lumineux soit réfléchi puis revienne au capteur. Cela permet ainsi de calculer avec précision la distance entre le capteur et l’objet ou la surface en question. En combinant ces données avec celles provenant d’autres instruments tels que des caméras ou des radars, on obtient un modèle tridimensionnel très détaillé de l’environnement.

Pourquoi introduire le LIDAR en Formule 1 ?

Les circuits de F1 sont des espaces particulièrement exigeants en termes de sécurité.

Les voitures évoluent à grande vitesse et leurs capacités d’accélération, de freinage et de manoeuvre sont extrêmes.

Dans ce contexte, l’adoption du LIDAR pourrait révolutionner la gestion de la sécurité lors des courses et des essais. En effet, cette technologie permettrait de mieux anticiper les risques de collision, et donc de mettre en place des stratégies pour les éviter.

Un objectif commun : améliorer la sécurité en course

Pour atteindre cet objectif, plusieurs acteurs du monde de la F1 ont décidé de s’unir dans un projet de collaboration. Ce partenariat ambitionne d’introduire le système LIDAR sur les voitures de sécurité dès 2024.

La safety car F1 équipée d’un capteur LIDAR

D’après les informations rapportées par la presse spécialisée, la société Mercedes aurait signé un accord avec un fournisseur de systèmes LIDAR pour intégrer cette technologie sur sa future voiture de sécurité officielle en F1. Ainsi, dès la saison 2024, la safety car devrait être équipée d’un capteur LIDAR qui lui permettra d’avoir une vision plus précise de son environnement et d’intervenir de manière plus efficace pour garantir la sécurité des participants.

Une collaboration entre différents acteurs du sport automobile

Cette innovation découle de la coopération entre les différentes parties prenantes du sport automobile. Les équipes, les fabricants et les organisateurs travaillent ensemble pour améliorer l’état des véhicules et le fonctionnement des courses. Dans ce cadre, il est important que chaque acteur apporte son expertise et ses ressources pour atteindre ces objectifs et promouvoir un environnement plus sûr pour tous.

Les avantages de cette technologie laser en F1

L’adoption du LIDAR dans les voitures de sécurité de Formule 1 présente plusieurs atouts qui permettront d’améliorer la gestion des risques en course et lors des essais. Parmi eux :

Une détection précise des objets et des obstacles : le système LIDAR offre une résolution bien supérieure aux caméras et radars traditionnellement utilisés en F1. Il sera ainsi possible de repérer avec précision les éléments sur la piste (débris, flaques d’eau, etc.) et d’en tenir compte pour ajuster au mieux la trajectoire et la vitesse des voitures.

le système LIDAR offre une résolution bien supérieure aux caméras et radars traditionnellement utilisés en F1. Il sera ainsi possible de repérer avec précision les éléments sur la piste (débris, flaques d’eau, etc.) et d’en tenir compte pour ajuster au mieux la trajectoire et la vitesse des voitures. Une meilleure anticipation des manoeuvres : en fournissant une vision tridimensionnelle des autres véhicules et des éléments fixes du circuit, le LIDAR permettra de mieux prévoir les actions des concurrents et donc d’éviter les incidents. Cela représente un bénéfice majeur pour les pilotes, mais aussi pour les commissaires chargés de surveiller la piste et d’intervenir si nécessaire.

en fournissant une vision tridimensionnelle des autres véhicules et des éléments fixes du circuit, le LIDAR permettra de mieux prévoir les actions des concurrents et donc d’éviter les incidents. Cela représente un bénéfice majeur pour les pilotes, mais aussi pour les commissaires chargés de surveiller la piste et d’intervenir si nécessaire. Un gain de temps : grâce à cette technologie, les voitures de sécurité pourront intervenir de manière plus rapide et efficace sur les incidents. Les conditions de course seront ainsi améliorées, avec moins de drapeaux rouges ou jaunes nécessaires pour gérer les situations délicates.

En conclusion, l’introduction du LIDAR sur les voitures de sécurité en Formule 1 représente une avancée majeure pour la sécurité des pilotes et des autres acteurs du sport automobile. Grâce à cette collaboration entre les différents partenaires, il est possible d’espérer un avenir où les risques seront encore mieux maîtrisés et où chacun pourra profiter pleinement du spectacle offert par la compétition de haut niveau.