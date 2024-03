Vous souhaitez profiter d’un bon plan pour l’achat de votre prochain smartphone mais vous hésitez entre le Samsung Galaxy A54, le POCO X6 Pro et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro ? Nous avons comparé les caractéristiques, performances et fonctionnalités de ces trois modèles afin de vous aider à faire votre choix.

Design, dimensions et ergonomie

Chaque smartphone a ses propres caractéristiques en termes de dimensions. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G mesure 162,9 mm de hauteur, 76 mm de largeur et 7,9 mm d’épaisseur, avec un poids de 187 grammes. Il se distingue par sa finesse remarquable dans la catégorie des téléphones de taille moyenne. Avec des dimensions de 160,45 x 74,34 mm et une épaisseur variant de 8,25 à 8,35 mm selon la finition, ainsi qu’un poids allant de 186 à 190 grammes, le POCO X6 Pro 5G offre une ergonomie légèrement différente, notamment grâce à sa version en faux cuir. Le Samsung Galaxy A54 est le plus compact et le plus lourd des trois avec des dimensions de 158,2 x 76,7 x 8,2 mm et un poids de 202 grammes.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro : 162,9 x 76 x 7,9 mm – 187 grammes

162,9 x 76 x 7,9 mm – 187 grammes POCO X6 Pro : 160,45 x 74,34 x 8,25 à 8,35 mm – 186 à 190 grammes

160,45 x 74,34 x 8,25 à 8,35 mm – 186 à 190 grammes Samsung Galaxy A54 : 158,2 x 76,7 x 8,2 mm – 202 grammes

Recharge rapide et autonomie

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G et le POCO X6 Pro 5G se démarquent avec une puissance de recharge supportée de 67 watts, promettant des recharges nettement plus rapides par rapport aux 25 watts du Samsung Galaxy A54 5G.

Performances et stockage

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne sans possibilité d’extension via une carte microSD. Le POCO X6 Pro 5G, avec son processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, propose des configurations de 8 ou 12 Go de RAM et un stockage interne plus conséquent de 256 ou 512 Go, sans possibilité d’expansion non plus. Le Samsung Galaxy A54 5G intègre un processeur Exynos 1380 avec 8 Go de RAM et une option de stockage interne extensible via une carte mémoire, une fonctionnalité absente sur les modèles Xiaomi et POCO.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro : MediaTek Dimensity 1080 – 6/8 Go de RAM – 128/256 Go de stockage

MediaTek Dimensity 1080 – 6/8 Go de RAM – 128/256 Go de stockage POCO X6 Pro : MediaTek Dimensity 8300-Ultra – 8/12 Go de RAM – 256/512 Go de stockage

MediaTek Dimensity 8300-Ultra – 8/12 Go de RAM – 256/512 Go de stockage Samsung Galaxy A54 : Exynos 1380 – 8 Go de RAM – Stockage extensible via carte mémoire

En termes de puissance, le POCO X6 Pro 5G se hisse en tête grâce à ses options de mémoire supérieures et son processeur récent, suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Le Samsung Galaxy A54 5G, bien qu’il soit performant, se classe troisième en raison de son processeur légèrement moins puissant mais se démarque néanmoins par sa capacité de stockage extensible.

Qualité d’écran

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G et le POCO X6 Pro 5G possèdent chacun une taille d’écran de 6,67 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide. Le Samsung Galaxy A54 5G dispose quant à lui d’une taille d’écran légèrement plus petite de 6,4 pouces mais conserve la même résolution et le même taux de rafraîchissement.

Le pic de luminosité élevé de 1800 cd/m² sur le POCO X6 Pro 5G lui permet d’être mieux visible en conditions lumineuses, suivi de près par Xiaomi et Samsung dont les pics de luminosité sont légèrement inférieurs. En matière de qualité d’écran, le POCO X6 Pro se place en tête, suivi par Xiaomi, puis enfin Samsung, chacun offrant une expérience visuelle de haute qualité.

Qualité photo

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le POCO X6 Pro améliore la qualité avec un capteur principal de 64 mégapixels ainsi que des capteurs similaires pour les photos en ultra grand-angle et en mode macro. Le Samsung Galaxy A54 5G se distingue avec un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels offrant une plus grande polyvalence lors de la prise de vue, notamment grâce à son module primaire stabilisé optiquement de 50 mégapixels.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro POCO X6 Pro Samsung Galaxy A54 Capteur principal 50 MP 64 MP 50 MP Capteur ultra grand-angle 8 MP – 12 MP Capteur macro 2 MP – 5 MP

Les modèles POCO X6 Pro et Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G intègrent tous deux un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran, offrant une expérience utilisateur fluide par rapport au lecteur d’empreintes situé sur le profil du Samsung Galaxy A54.

Au final, chacun de ces smartphones possède ses propres atouts. Si vous recherchez la meilleure qualité photo, préférez le Samsung Galaxy A54 ou le POCO X6 Pro. Pour les performances ou la capacité de stockage, optez pour le POCO X6 Pro, suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Enfin, si vous considérez la qualité d’écran comme critère majeur, le POCO X6 Pro se montre à nouveau en tête.