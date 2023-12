Snowflake et son service Cortex : démocratiser l’intelligence artificielle

Le développement rapide des modèles d’apprentissage automatique (ML) et de l’intelligence artificielle (IA) a conduit à une transformation numérique sans précédent dans le monde des entreprises. Pour accompagner cette évolution, la société Snowflake présente son nouveau service Cortex, qui vise à simplifier et accélérer la mise en œuvre de solutions d’IA pour les entreprises.

Engagée dans la démocratisation de l’accès aux technologies d’IA basées sur des Modèles de Langage Génératifs (LLMs), Snowflake enrichit sa plateforme avec diverses fonctionnalités et services comme Snowpark ML Modeling API, Feature Store, Snowpark Container Services et Notebooks.

Dans cet article, nous allons explorer les principaux atouts du service Cortex ainsi que ses nouvelles fonctionnalités.

Un service dédié à l’intelligence artificielle : Cortex

Cortex est une offre managée de Snowflake qui héberge des modèles de Large Langage Génératif (LLM) de pointe destinés à automatiser et simplifier plusieurs fonctions sensibles aux développeurs et utilisateurs d’une entreprise.

Selon Sridhar Ramaswamy, ancien dirigeant de Neeva et actuel vice-président senior de l’IA chez Snowflake, le service Cortex – qui se trouve actuellement en prévisualisation privée – offre aux entreprises les éléments fondamentaux nécessaires pour utiliser les LLMs et l’IA sans avoir besoin d’une expertise particulière dans la gestion d’une infrastructure complexe basée sur des GPU. En outre, il propose des fonctions sans serveur accessibles via SQL ou Python pour faciliter l’analyse des données et la construction d’applications basées sur l’IA.

Intégrant également des services tels que Feature Store et Snowpark Container Services, Cortex vise à combler les besoins multiples en développement de modèles ML et en gestion des opérations liées à ces derniers.

Fonctions supplémentaires dans Cortex

Text-to-SQL : intégré au sein de Cortex, ce modèle permet une conversion du texte brut en requêtes SQL, contribuant ainsi à simplifier encore davantage l’accès aux données pour tous types d’utilisateurs.

: intégré au sein de Cortex, ce modèle permet une conversion du texte brut en requêtes SQL, contribuant ainsi à simplifier encore davantage l’accès aux données pour tous types d’utilisateurs. Recherche universelle : il s’agit d’un moteur de recherche basé sur LLM qui offre un accès rapide aux données et applications. Grâce à la technologie acquise auprès de Neeva, Universal Search aide à retrouver rapidement des objets spécifiques dans le compte Snowflake d’une entreprise, tels que des tables, des vues, des bases de données, des schémas et des produits de données.

: il s’agit d’un moteur de recherche basé sur LLM qui offre un accès rapide aux données et applications. Grâce à la technologie acquise auprès de Neeva, Universal Search aide à retrouver rapidement des objets spécifiques dans le compte Snowflake d’une entreprise, tels que des tables, des vues, des bases de données, des schémas et des produits de données. Copilot : service également en version bêta privée, offrant une base de modèles d’apprentissage génératif pour aider les entreprises dans leurs projets IA.

Nouveaux outils et interfaces de développement pour Snowpark

Snowflake a également annoncé plusieurs outils en phase de prévisualisation conçus pour enrichir son offre Snowpark :

– Notebooks : Cette interface dédiée aux développeurs permet la rédaction et l’exécution de code, la formation et le déploiement de modèles grâce à Snowpark ML, ainsi que la visualisation des résultats avec les graphiques Streamlit.

– Snowpark ML Modeling API : Les nouvelles fonctions ajoutées à cette API aident les développeurs à intégrer et déployer des modèles d’IA génératifs dans leurs applications.

– Snowpark ML Operations : Pour offrir une gestion plus aboutie des modèles ML, Snowflake enrichit son service avec plusieurs nouveautés telles qu’un modèle de registre amélioré et un «feature store» intégré qui facilite la création, le stockage et le service de fonctionnalités pour l’apprentissage et l’inférence automatique.

La gestion des changements de base de données

Afin d’automatiser davantage les opérations de développement pour les applications et les pipelines de données, Snowflake prévoit également d’ajouter une fonctionnalité appelée Database Change Management (Gestion des changements de base de données). Cette dernière devrait bientôt être disponible en phase de test. Elle permet aux développeurs de coder et de modéliser leur travail de manière déclarative pour gérer les objets Snowflake à travers différents environnements.

Le futur de l’IA avec Snowflake

En combinant une plateforme riche en fonctionnalités et une approche résolument tournée vers le développement d’applications utilisant les technologies d’intelligence artificielle, Snowflake place Cortex au cœur de sa stratégie d’avenir en matière d’intelligence artificielle. Grâce à ces outils et services, l’entreprise entend faciliter au maximum la création et la gestion de modèles ML dans le cloud, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière d’IA générative.

En favorisant l’accès à l’intelligence artificielle pour tous les utilisateurs, Snowflake s’impose comme un acteur incontournable de la transformation numérique des entreprises contemporaines.