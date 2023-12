Comment récupérer les messages supprimés sur Telegram ?

Telegram est une application de messagerie populaire utilisée par des millions de personnes à travers le monde. En plus de son fonctionnement rapide et sécurisé, l’une des principales attractions de Telegram est la possibilité de supprimer des messages pour les deux parties. Cependant, il arrive que nous supprimions accidentellement un message important et cherchions ensuite des moyens de le récupérer.

Guide de récupération des messages Telegram

Dans cet article, nous examinerons certaines méthodes pour tenter de récupérer des messages supprimés sur Telegram.

Pouvons-nous vraiment récupérer des messages supprimés sur Telegram ?

Il convient de noter que lorsque vous supprimez un message dans Telegram, celui-ci est également supprimé du serveur de l’application. Cela signifie qu’il n’y a généralement pas de moyen direct de récupérer un message supprimé, car aucune copie ne subsiste sur les serveurs de l’entreprise.

Toutefois, il existe des cas où il peut être possible de retrouver un message, selon la manière dont il a été supprimé et les paramètres de votre téléphone.

Méthode 1 : Vérifier la sauvegarde locale de Telegram

Telegram crée automatiquement une sauvegarde locale de vos messages sur votre appareil. Cette sauvegarde se met à jour régulièrement et pourrait contenir des informations qui ont été supprimées récemment. Pour vérifier si une sauvegarde locale contient les messages que vous avez supprimés, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Telegram sur votre téléphone et allez dans les paramètres. Appuyez sur « Confidentialité et sécurité », puis sur « Sauvegarde des données locales ». Si une sauvegarde récente existe, vous verrez la liste de tous les fichiers qu’elle contient. Recherchez le fichier correspondant à la conversation dans laquelle le message supprimé était présent. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte pour vérifier si le message supprimé est inclus dans la sauvegarde. Si c’est le cas, il sera possible de le récupérer.

Note : La possibilité de récupérer des messages dépend du moment où la sauvegarde a été créée. S’il n’y a pas de sauvegarde récente ou si le message a été supprimé avant la création de la dernière sauvegarde, cette méthode ne fonctionnera pas.

Méthode 2 : Utiliser une application tierce

Il existe plusieurs applications tiers disponibles qui prétendent pouvoir récupérer des messages supprimés sur Telegram. Toutefois, il est crucial de noter que leur efficacité varie généralement et, dans de nombreux cas, elles peuvent ne pas être en mesure de récupérer vos messages. De plus, certaines de ces applications nécessitent un accès root à votre appareil, ce qui peut présenter des risques importants.

Nous recommandons donc la prudence lors de la sélection d’une application pour tenter de récupérer vos messages supprimés. Assurez-vous de lire attentivement les commentaires et les notes pour avoir une idée de l’efficacité réelle de l’application en question.

Quelques exemples d’applications de récupération de messages supprimés :

GT Recovery

DiskDigger

Undeleter

Avertissement : L’utilisation d’applications tierces pour récupérer des messages supprimés sur Telegram peut présenter des risques tels que la violation de votre confidentialité ou la perte de données importantes. Utilisez ces applications à vos propres risques et assurez-vous de bien comprendre leurs fonctionnalités avant de les installer sur votre appareil.

Méthode 3 : Demander à votre interlocuteur de renvoyer le message

Si vous avez accidentellement supprimé un message important dans une conversation avec quelqu’un, il se pourrait que cette personne ait encore accès au message en question. Il pourrait être utile de leur demander de copier et coller le message dans la conversation afin que vous puissiez le récupérer ainsi.

Cependant, cette méthode ne fonctionnera pas si vous avez choisi l’option « Supprimer pour tous » lors de la suppression du message, car cela signifie que le message sera également supprimé de l’appareil de l’autre personne.

Maintenir une sauvegarde régulière de vos conversations importantes

Comme nous l’avons vu, il n’est pas facile de récupérer des messages supprimés sur Telegram. Nous vous recommandons donc de maintenir une sauvegarde régulière de vos conversations importantes pour éviter toute perte accidentelle. Vous pouvez activer les sauvegardes automatiques dans Telegram en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Telegram et accédez aux paramètres. Cliquez sur « Minuterie d’autodestruction » ou « Sauvegarde des données locales ». Définir la fréquence des sauvegardes selon vos besoins, par exemple, journalière ou hebdomadaire.

En maintenant une sauvegarde régulière de vos conversations, vous aurez plus de chances de récupérer des messages supprimés même s’il n’y a pas d’options simples pour le faire directement via l’application.