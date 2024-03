Nouvelle mise à jour Tesla : une expérience de conduite améliorée

Tesla continue d’innover et de mettre à jour ses véhicules pour offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. La dernière mise à jour en date, la version 2024.2.8, propose des améliorations intéressantes pour permettre un meilleur confort et une meilleure autonomie. Focus sur les nouveautés de cette mise à jour.

Ce que vous devez retenir de la mise à jour 2024.2.8 de Tesla :

La mise à jour 2024.2.8 de Tesla propose des améliorations telles qu’une expérience de charge optimisée, un rappel de charge à domicile, l’utilisation du smartphone comme clé, et des ajustements des avertissements.

Ces fonctionnalités sont ajoutées via des mises à jour à distance (OTA), simplifiant le processus d’installation pour les utilisateurs.

L’expérience de charge est améliorée avec une estimation plus précise du temps avant le début de la charge et une prise en compte de la dégradation de la batterie.

La possibilité d’utiliser le smartphone comme clé et les ajustements des avertissements contribuent à rendre la conduite des Tesla plus pratique et sécurisée.

Fonctionnalités et améliorations apportées par la mise à jour 2024.2.8 :

Expérience de charge optimisée : temps avant le début de la charge estimé, prise en compte de la dégradation de la batterie pour une estimation plus précise de l’autonomie

Rappel de charge à domicile : incitation à brancher son véhicule chez soi pour profiter d’une recharge optimale

Clé de téléphone ultra-large bande : possibilité d’utiliser son smartphone compatible comme clé pour verrouiller et déverrouiller sa Tesla

Avertissements ajustés : correction de la taille du texte pour les messages d’avertissement affichés sur le tableau de bord

Les mises à jour à distance :

Comme toujours avec Tesla, ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées via une mise à jour à distance (OTA). Il suffit de connecter votre Tesla à un réseau Wi-Fi pour télécharger automatiquement la dernière version du logiciel. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, il vous suffira de consulter vos notifications sur l’écran tactile central de votre véhicule, ou bien depuis votre smartphone avec l’application Tesla.

Comment installer les mises à jour logicielles :

Pour installer une mise à jour, ouvrez simplement l’onglet « Logiciel » sur l’écran tactile de votre véhicule. Vous pourrez voir si une mise à jour est disponible et choisir entre une installation immédiate ou différée. Vous pouvez également vérifier la disponibilité des mises à jour dans l’application Tesla.

Expérience de charge optimisée :

L’un des principaux axes d’amélioration de cette nouvelle version concerne l’expérience de charge. Le système affiche désormais une estimation du temps restant avant le début de la charge lorsqu’on arrive à une borne Supercharger sans préconditionnement de la batterie. De plus, l’estimation de l’autonomie de la batterie prend désormais en compte sa dégradation au fil du temps, offrant ainsi une estimation plus précise.

Rappel de charge à domicile :

Cette fonctionnalité rappelle aux utilisateurs de brancher leur Tesla chez eux pour profiter d’une recharge optimale, notamment pendant les heures creuses. Cela permet aux propriétaires de bénéficier d’une autonomie maximale pour leurs trajets quotidiens et de minimiser le coût de la recharge.

#Tesla a été plus malin en adaptant l'avertissement Speed ​​Trap ⚠️ à la législation française 🤩👏🏻

Ici, les voitures et les applications ne sont pas autorisées à avertir spécifiquement de la police ou des radars. Ils préviennent du « danger » dans une zone de 4 km 😌 pic.twitter.com/JyXjmWhv61 — TESLA NEWS France (@TESLANEWSFrance) March 17, 2024

Clé de téléphone ultra-large bande :

Avec cette mise à jour, les propriétaires de Tesla peuvent désormais utiliser leur smartphone compatible comme clé pour verrouiller et déverrouiller leur voiture grâce à la technologie ultra-large bande. Cette nouveauté permet de simplifier l’accès au véhicule et de se passer d’une clé physique.

Améliorations des avertissements :

Enfin, cette mise à jour corrige un problème concernant la taille du texte pour les messages d’avertissement affichés sur le tableau de bord. Les conducteurs bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité des informations importantes pour assurer leur sécurité.

En résumé, Tesla continue d’apporter des innovations et des améliorations à ses véhicules grâce aux mises à jour logicielles régulières. Chaque nouvelle version permet aux propriétaires d’obtenir une expérience de conduite toujours plus agréable et sécurisée. Avec la mise à jour 2024.2.8, Tesla fait encore évoluer son offre et confirme son statut de leader dans l’industrie automobile électrique.

