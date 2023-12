Galaxy Z Fold6 : Les améliorations attendues pour le prochain smartphone pliable de Samsung

Samsung Galaxy Z Fold5 Smartphone 512Go Bleu

Voici le Galaxy Z Fold5, dernier né de la gamme Galaxy Z. Plongez dans son gigantesque écran plibale de 7.6 pouces, pour une immersion totale dans vos jeux, films et séries préférés. Une fois replié, le Galaxy Z Fold5 vient facilement se ranger votre sac ou votre poche. Outil de productivité par excellence, son grand écran vous permettra de travailler sur plusieurs applications en simultané, pour être toujours plus efficace. Le bloc photo du Galaxy Z Fold5 intègre 3 capteurs : l’optique principale de 50 Mpx, l’ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx qui embarque un zoom optique x3. Parfait pour des clichés de haute volée, de près comme de loin. Côté performances, le Galaxy Z Fold5 est un modèle de puissance et fera tourner vos jeux les plus gourmands, grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen2 gravé en 4nm et à sa batterie de 4400mAh. Le tout en harmonie parfaite grâce à des interactions ultra fluides entre vos appareils Galaxy.