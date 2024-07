Les ordinateurs Mac, et en particulier les MacBooks, jouissent d’une réputation de sécurité robuste face aux virus et aux logiciels malveillants. Cependant, cette réputation ne doit pas conduire à une complaisance excessive. Même les systèmes macOS, bien que solides, ne sont pas infaillibles.

1. Garder macOS à Jour

Apple publie régulièrement des mises à jour de sécurité pour macOS, visant à corriger les vulnérabilités et à améliorer la sécurité globale du système. Assurez-vous que votre MacBook est toujours à jour en allant dans “Préférences Système” > “Mises à jour de logiciels” et en vérifiant les mises à jour disponibles.

Ces mises à jour sont essentielles car elles corrigent des vulnérabilités potentielles, vous protégeant ainsi contre les nouvelles menaces qui apparaissent régulièrement. Pour garantir que votre système reste protégé en permanence, activer les mises à jour automatiques est fortement recommandé.

Cela vous permettra de recevoir et d’installer les correctifs critiques dès qu’ils sont disponibles, sans avoir à vous en préoccuper. En maintenant votre système à jour, vous bénéficiez non seulement des dernières fonctionnalités, mais aussi des améliorations de sécurité qui gardent votre MacBook à l’abri des cybermenaces.

2. Utiliser un logiciel antivirus

Même si les Mac sont moins ciblés que les PC, l’utilisation d’un bon antivirus est recommandée. Des solutions existent pour analyser avec CleanMyMac notamment offrent des versions pour macOS, ajoutant une couche de protection. Ces antivirus détectent et neutralisent les menaces avant qu’elles n’affectent votre système, et proposent souvent des fonctionnalités supplémentaires comme des pare-feu avancés et des protections contre le phishing.

3. Activer le Pare-feu

MacOS dispose d’un pare-feu intégré pour bloquer les connexions indésirables. Activez-le via “Préférences Système” > “Sécurité et confidentialité” > “Pare-feu”. Un pare-feu bien configuré empêche les tentatives d’accès non autorisées, surtout sur des réseaux Wi-Fi publics, réduisant ainsi les risques de piratage.

4. Télécharger des applications de sources fiables

Limitez les téléchargements aux applications du Mac App Store ou des sites officiels des développeurs. Les applications provenant de sources non vérifiées peuvent contenir des logiciels malveillants. En vous limitant aux sources fiables, vous réduisez considérablement le risque d’infection.

5. Utiliser des navigateurs sécurisés

Safari, le navigateur par défaut de macOS, dispose de protections intégrées contre le phishing et les sites web malveillants. Assurez-vous que ces protections sont activées. Google Chrome et Mozilla Firefox offrent également de solides fonctionnalités de sécurité. Maintenez votre navigateur à jour et envisagez des extensions de sécurité comme des bloqueurs de publicités.

6. Se méfier des pièces jointes et des liens dans les Emails

Le phishing est une méthode courante pour infecter un ordinateur, souvent utilisée par les cybercriminels pour voler des informations sensibles. Soyez particulièrement vigilant avec les emails non sollicités, surtout ceux contenant des pièces jointes ou des liens. Avant de cliquer sur un lien, vérifiez toujours l’URL pour vous assurer qu’elle mène bien au site légitime.

N’ouvrez que les emails de sources fiables et connues. Apprenez à reconnaître les signes d’un email de phishing, tels que les fautes d’orthographe, les adresses email suspectes, et les demandes urgentes de renseignements personnels, souvent déguisées sous des prétextes alarmants. Adopter ces précautions peut grandement réduire les risques de tomber dans ces pièges.

7. Activer Gatekeeper

Gatekeeper empêche l’exécution de logiciels non approuvés. Configurez-le via “Préférences Système” > “Sécurité et confidentialité” > “Général” pour n’autoriser que les applications provenant du Mac App Store et des développeurs identifiés. Gatekeeper ajoute une couche de sécurité en vérifiant l’origine des applications avant leur installation.

8. Sauvegarder régulièrement vos données

Utilisez Time Machine ou un autre service de sauvegarde pour sauvegarder régulièrement vos données. En cas d’infection par un ransomware, avoir des sauvegardes récentes peut vous permettre de restaurer vos fichiers sans avoir à payer une rançon. Stockez vos sauvegardes sur un disque dur externe ou dans le cloud et vérifiez régulièrement leur intégrité.

9. Utiliser un gestionnaire de mots de passe

Les mots de passe forts et uniques pour chaque compte sont essentiels pour protéger vos informations personnelles et empêcher les accès non autorisés. Utiliser un gestionnaire de mots de passe comme 1Password ou LastPass peut grandement vous aider à créer et à stocker ces mots de passe de manière sécurisée.

Ces outils spécialisés génèrent des mots de passe complexes et les stockent dans une base de données cryptée, ce qui rend quasiment impossible pour les pirates de les déchiffrer. De plus, en utilisant un gestionnaire de mots de passe, vous évitez la réutilisation des mots de passe, une pratique risquée qui peut compromettre plusieurs de vos comptes en cas de fuite de données.

Grâce à ces gestionnaires, vous n’avez plus à vous souvenir de tous vos mots de passe complexes, ce qui simplifie grandement la gestion de vos identifiants et renforce votre sécurité en ligne.

10. Désactiver Java et Flash

Java et Flash sont souvent exploités par les cybercriminels pour diffuser des malwares. Si vous n’avez pas besoin de ces plugins, désactivez-les. Pour Java, allez dans “Préférences Système” > “Java” > “Sécurité” et décochez “Activer le contenu Java dans le navigateur”. Pour Flash, désinstallez-le ou désactivez-le via les paramètres du navigateur. En les désactivant, vous éliminez une avenue potentielle pour les cybercriminels.