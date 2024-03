Un dilemme intéressant

Dans le monde des antivirus pour Windows, les utilisateurs se retrouvent souvent confrontés à un choix cornélien entre la solution native de Microsoft, Microsoft Defender, et des solutions tierces plus diversifiées comme Norton 360. La décision s’articule autour de plusieurs critères, tels que le niveau de protection souhaité, l’utilité des fonctionnalités supplémentaires offertes par Norton 360 et la préférence pour une solution intégrée ou une suite de sécurité externe.

Comparaison des fonctionnalités

Norton 360

Protection complète contre les menaces en ligne

Gestionnaire de mots de passe sécurisé

Contrôle parental pour protéger les activités des enfants sur Internet

VPN sécurisé pour protéger la vie privée

SafeCam pour se prémunir contre les accès non autorisés à la webcam

Microsoft Defender

Protection de base contre les logiciels malveillants, intégrée à Windows 10 et 11

Protection contre les ransomwares

Analyse rapide et approfondie du système

Contrôle des applications et navigateur pour bloquer les fichiers douteux et protéger contre les sites malveillants

Phishing protection intégrée dans Microsoft Edge

Si vous cherchez une solution tout-en-un pour protéger vos appareils contre les menaces en ligne, Norton 360 est un excellent choix. Les utilisateurs experts pourraient préférer d’autres options telles que Kaspersky ou Bitdefender, mais actuellement, Norton est notre solution préférée pour les familles.

Applications et interface utilisateur

L’ergonomie et la convivialité de l’interface utilisateur sont des aspects cruciaux qui influencent l’expérience globale du logiciel antivirus.

Microsoft Defender

Conçu pour fonctionner de manière transparente avec l’environnement Windows, Microsoft Defender offre une expérience utilisateur qui s’intègre parfaitement au système d’exploitation.

Norton

D’un autre côté, Norton a conçu une solution de sécurité multiplateforme, offrant des applications pour Windows, macOS, iOS et Android. Cette large disponibilité permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience cohérente sur tous leurs appareils, facilitant ainsi la gestion d’un écosystème numérique diversifié. Bien que principalement conçue pour Windows, Norton a également introduit des versions pour macOS et les plateformes mobiles via son offre, bien que ces versions puissent proposer différentes fonctionnalités par rapport à la version Windows.

Résultats des tests

La performance de Norton 360 et Microsoft Defender a été évaluée par divers tests indépendants afin de déterminer leur efficacité en matière de protection contre les malwares et les faux positifs.

Protection Norton anti-malware

Norton 360 a montré une protection remarquable contre les menaces en ligne lors des tests AV-TEST de décembre, avec un score parfait dans la catégorie performance. Cela souligne sa capacité à détecter et neutraliser les malwares avant qu’ils n’infectent le système, y compris les attaques zero-day et les malwares récemment découverts.

Microsoft Defender

De son côté, Microsoft Defender a également fait preuve d’une compétence notable, prouvant qu’il s’agit d’une solution intégrée fiable grâce à des mises à jour régulières et à l’intégration de technologies avancées. Il offre une base solide qui répond aux besoins fondamentaux des utilisateurs tout en maintenant un équilibre entre la sensibilité de détection et la minimisation des interruptions pour l’utilisateur en termes d’utilisabilité, selon AV-TEST.

En conclusion, le choix entre Norton 360 et Microsoft Defender dépend principalement de vos besoins et préférences en matière de protection, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires que vous jugez utiles. Pour une expérience utilisateur qui s’intègre parfaitement à Windows, Microsoft Defender est une option sûre. Cependant, si vous recherchez une protection plus complète et diversifiée avec des fonctions supplémentaires telles qu’un VPN sécurisé et un contrôle parental, Norton 360 est un choix judicieux qui mérite votre attention.