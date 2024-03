Les chercheurs de Google ont développé une nouvelle technologie intelligente appelée Vlogger, qui transforme une photo en vidéos réalistes et permet de créer facilement un influenceur virtuel pour les réseaux sociaux.

Vlogger : La nouvelle intelligence artificielle de Google pour créer des influenceurs virtuels

Grâce à cette innovation, il est possible d’imaginer de nombreuses applications potentielles dans divers domaines tels que la traduction vidéo, la création d’assistants virtuels convaincants et le développement de personnages de jeux vidéo au réalisme saisissant.

Ce que vous devez retenir de Google Vlogger :

Vlogger utilise l’apprentissage automatique pour animer les avatars à partir d’une photographie, mais présente des limites, notamment dans la reproduction fidèle des mouvements humains dans des situations complexes.

Les applications possibles de Vlogger incluent l’amélioration des traductions vidéo, la création d’assistants virtuels et le développement de personnages de jeux vidéo réalistes, mais la technologie soulève également des questions éthiques concernant les deepfakes et la fiabilité des informations sur les réseaux sociaux.

Un avatar animé à partir d’une simple photographie

Au cœur de cette révolution, les chercheurs de Google ont travaillé sans relâche pour donner vie à Vlogger. Cette innovation a le pouvoir de transformer une simple photographie en un avatar animé, contrôlé directement par la voix de son créateur. Bien que Vlogger n’ait pas encore été officiellement lancé, les démonstrations circulant donnent un aperçu époustouflant de réalisme.

Un système novateur basé sur l’apprentissage automatique

Vlogger se distingue radicalement grâce à sa démarche plus intuitive. Tout d’abord, il analyse l’audio et l’image fournis et les soumet à un processus de création de mouvements en 3D. Ensuite, il utilise un modèle de diffusion temporelle pour déterminer les mouvements et leur synchronisation. Le système repose sur un réseau neuronal qui prédit les mouvements du visage, les mouvements du corps et les expressions faciales.

Pour s’entraîner, le modèle a utilisé MENTOR, un vaste ensemble de données contenant des vidéos étiquetées de personnes parlant. Malgré son potentiel considérable, il est important de reconnaître que Vlogger n’est pas sans limites. Actuellement à l’étape de prototype plutôt que de produit fini, il se peut qu’il ne reproduise pas avec une fidélité absolue les mouvements naturels d’un individu. Les chercheurs eux-mêmes admettent que face à des gestes complexes ou dans des environnements hétérogènes, le modèle peut être moins efficace.

Potentiels applications et utilisations

Améliorer les traductions vidéo : Vlogger pourrait optimiser les communications vidéo, en particulier dans les contextes à faible bande passante.

Vlogger pourrait optimiser les communications vidéo, en particulier dans les contextes à faible bande passante. Créer des assistants virtuels animés : Le réalisme des avatars générés par Vlogger pourrait enrichir l’interaction utilisateur avec les assistants virtuels.

Le réalisme des avatars générés par Vlogger pourrait enrichir l’interaction utilisateur avec les assistants virtuels. Développer des personnages de jeux vidéo réalistes : Avec la technologie Vlogger, il est possible d’introduire des personnages de jeux vidéo aux expressions et mouvements saisissants de réalisme.

Limitations actuelles et défis à relever

Cependant, il convient de rappeler que cette nouvelle intelligence artificielle présente certaines limites. D’une part, les vidéos générées sont relativement courtes et comportent un arrière-plan statique. D’autre part, leurs maniérismes et leurs modèles de discours sont impossibles à distinguer de ceux des vrais humains. Néanmoins, cette innovation représente un pas en avant très significatif dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Une technologie aux implications éthiques

En ce qui concerne les créations de « deepfakes », il est vrai que les avancées réalisées avec Vlogger pourraient rendre la détection de vidéos truquées encore plus difficile. Il sera donc nécessaire de créer des systèmes d’intelligence artificielle suffisamment puissants pour détecter les fausses vidéos parmi les vraies et préserver la fiabilité des informations sur les réseaux sociaux.

La nouvelle technologie Vlogger ouvre incontestablement de nombreuses perspectives passionnantes pour l’avenir de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Son potentiel semble immense pour transformer notre manière de communiquer, d’apprendre et de nous divertir. L’avenir nous dira si le grand public s’emparera de cette innovation et quelle utilisation en sera faite dans une perspective éthique et responsable.

