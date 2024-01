La méthode révolutionnaire de Tesla et Xiaomi pour produire plus de voitures électriques

Découvrez comment ces deux géants de la technologie créent des voitures électriques innovantes grâce à leur processus de production unique.

L’arrivée de Xiaomi dans l’industrie automobile

Révolutionnant déjà le monde de , Xiaomi s’attaque maintenant à l’industrie automobile avec son premier modèle, la SU7. Cette voiture électrique est dotée de caractéristiques techniques surprenantes, d’autant plus qu’il s’agit de la première réalisation automobile de la marque chinoise ! Mais ce qui rend cette voiture véritablement intéressante, c’est surtout son processus de production, qui rappelle beaucoup celui de Tesla. En effet, comme plusieurs autres constructeurs, Xiaomi semble s’être inspiré de la firme américaine en matière de fabrication de voitures électriques.

Le point commun entre Tesla et Xiaomi : la moulure intégrée

Ce qui rapproche les deux entreprises, c’est leur utilisation d’un système de moulage intégré. Popularisé par Tesla et sa Giga Press, ce procédé consiste en une série de machines à mouler en aluminium. Dans le cas de Tesla, cela permet de fabriquer des modules avant et arrière en alliage d’aluminium ainsi que le plancher central . Grâce à ce processus, il est possible d’éliminer au moins 370 pièces d’assemblage, évitant ainsi les problèmes d’étanchéité et les points de soudure entre différentes parties.

Xiaomi crée sa propre technologie

Si Tesla utilise une technologie conçue par le groupe italien Idra, spécialisé dans les machines de moulage sous pression, Xiaomi a créé sa propre solution : la Xiaomi Die-Casting T9100. Cette structure massive, presque aussi grande qu’un terrain de football, est capable de façonner du métal grâce à une force de 9 100 tonnes. De plus, l’alliage utilisé, appelé Xiaomi Titans Metal, a été spécialement développé par Xiaomi pour ses qualités de résistance et de flexibilité accrues, comparé aux matériaux habituellement employés dans la production automobile.

Le résultat : moins de pièces, plus d’efficacité

Alliée au procédé de fabrication en elle-même, cette technologie permettrait de réduire considérablement le nombre de pièces nécessaires pour fabriquer un véhicule électrique . En effet, la SU7 intègre 72 composants différents en une seule pièce pour son soubassement arrière. Cela entraîne une diminution du poids de la voiture entière de 17% et économise près de la moitié des heures de production nécessaires.

Réduction du bruit intérieur de 2 dB

Nombre de joints soudés passant de 1120 à seulement 840

Gain d’autonomie grâce à la baisse du poids et donc de la consommation

Un processus bien pensé

Xiaomi n’a pas lésiné sur les détails lors de la conception de son système de moulage. En effet, les moules sont équipés de cinq zones spécifiques et de huit entrées pour verser l’aluminium, optimisant ainsi le flux et le remplissage du matériau. Par ailleurs, une fois la pièce moulée, un système d’analyse visuelle évalue sa qualité afin de garantir des standards de fabrication irréprochables.

Pourquoi tous les constructeurs n’adoptent-ils pas cette méthode ?

Malgré ses nombreux avantages, peu de constructeurs traditionnels ont choisi d’adopter ce système de production qui nécessite d’importants investissements en ingénierie. Il est notamment indispensable de concevoir des véhicules adaptés à ce processus, ce qui peut s’avérer coûteux pour les entreprises moins innovantes.

Une technologie prometteuse

Toutefois, il ne fait aucun doute que la méthode utilisée par Tesla et Xiaomi représente l’avenir de la production automobile. Offrant des gains d’énergie et de temps considérables, cette approche pourrait bien révolutionner l’industrie tout en contribuant à rendre les voitures électriques plus abordables et performantes . Reste à savoir si les constructeurs traditionnels oseront suivre ces deux géants de la technologie dans cette voie avant-gardiste.