En 2025, Siemens séduit avec la Matt Edition : une cuisine noire mate, écoresponsable et 100 % connectée, portée par le premier tiroir vapeur intelligent au monde

Table des matières
- 1 IFA 2025 : Siemens révolutionne la cuisine moderne avec des innovations 100 % connectées
- 2 🚀 Siemens réinvente la cuisine connectée à l’IFA 2025
- 3 Un siècle d’expertise, une vision futuriste de la cuisine
- 4 Matt Edition : quand l’élégance mate rencontre l’intelligence artificielle
- 5 Le tiroir vapeur : la nouveauté qui va te faire tout reconsidérer
- 6 Des fours intelligents, design et hyper intuitifs
- 7 La plaque inductionAir Plus : deux fonctions, zéro compromis
- 8 Des hottes qui savent quand s’allumer (et s’éteindre)
- 9 Siemens repense aussi l’entretien du linge
- 10 Ce qu’il faut retenir
IFA 2025 : Siemens révolutionne la cuisine moderne avec des innovations 100 % connectées
100 ans de fours Siemens. Une nouvelle ère qui commence. À l’occasion de l’IFA 2025 à Berlin, Siemens cartonne avec une gamme d’appareils qui conjugue technologie de pointe, design affirmé et écoresponsabilité. Tu veux une cuisine plus belle, plus intelligente et plus intuitive ? Tu es pile au bon endroit.
Entre le tout premier tiroir vapeur au monde, les fours dotés d’IA, et une finition noir mat qui redéfinit l’élégance, Siemens repousse toutes les limites. Et toi, tu gagnes en confort, en précision et en liberté.
🚀 Siemens réinvente la cuisine connectée à l’IFA 2025
IFA Berlin 2025 : la capitale allemande au cœur de la tech grand public
Un siècle d’expertise, une vision futuriste de la cuisine
Une marque qui ne fait jamais dans la demi-mesure
Depuis le mythique “People’s Cooker” de 1926, Siemens a constamment été à l’avant-garde. Et pour marquer les 100 ans de ses fours, la marque allemande ne se contente pas de fêter son passé : elle invente le futur de ta cuisine.
La nouvelle gamme Matt Edition incarne parfaitement cette évolution. Résultat : des appareils encastrables, élégants, durables et pensés pour le quotidien.
Matt Edition : quand l’élégance mate rencontre l’intelligence artificielle
Pourquoi le mat séduit autant ?
Fini les traces de doigts et les micro-rayures visibles à 3 km. La finition noir mat de Siemens, c’est :
- Une esthétique premium
- Moins de reflets, plus de lisibilité
- Un entretien ultra simplifié
Et ça ne s’arrête pas là : toute la cuisine peut être coordonnée grâce à des fours, hottes, plaques, machines à café et tiroirs chauffants dans le même esprit. Un look cohérent, sophistiqué, et une expérience utilisateur ultra fluide.
Le tiroir vapeur : la nouveauté qui va te faire tout reconsidérer
Le tout premier tiroir vapeur au monde, signé Siemens
Installé sous ton four ou ton plan de travail, ce petit bijou d’ingénierie te permet de cuire, décongeler, lever une pâte ou désinfecter… à la vapeur.
10 litres de capacité, programmes automatiques, capteurs intelligents, interface LED et pilotage à distance via Home Connect. Tu cuisines à la vapeur sans rien avoir à surveiller.
|🖤 Appareil
|✨ Points forts
|📱 Connecté
|Four HB974GLM1
|14 modes intelligents, sonde roastingSensor
|Oui (Home Connect + contrôle vocal)
|Tiroir vapeur
|Cuisson douce, levée pâte, désinfection
|Oui
|Table inductionAir Plus
|Induction + hotte intégrée, fryingSensor
|Oui
|Hotte murale iQ700
|Design mat, cookConnect, silencieuse
|Oui
Des fours intelligents, design et hyper intuitifs
HB974GLM1 : la précision au cœur
Ce four ne se contente pas d’être joli. Il est intelligent, polyvalent et pilotable à distance. Tu veux cuire une viande à la perfection ? La sonde roastingSensor te donne la température à cœur en temps réel.
Et grâce à l’appli Home Connect, tu lances une cuisson, trouves une recette, ou ajustes un programme… même depuis ton canapé.
Ses + :
- 14 modes intelligents
- Écran tactile HD
- Classe A+ en énergie
- Contrôle vocal via Alexa ou Google
La plaque inductionAir Plus : deux fonctions, zéro compromis
Si tu cuisines dans un espace ouvert, cette plaque induction + hotte intégrée est une pépite. Discrète, ultra efficace, et surtout belle grâce à sa surface noire mate anti-reflet.
Elle adapte automatiquement l’aspiration grâce au capteur climateControl, surveille la température avec le fryingSensor Plus, et mémorise les réglages via flexMotion. Oui, elle pense pour toi.
Des hottes qui savent quand s’allumer (et s’éteindre)
iQ700 : la hotte qui fait le job en silence
Ultra connectée, la hotte murale iQ700 communique avec la plaque de cuisson pour ajuster automatiquement sa puissance. Tu cuisines → elle s’allume. Tu termines → elle s’éteint.
Et comme elle est en verre noir mat, elle s’intègre parfaitement à ton design de cuisine.
Integrated Design : invisibles, puissantes, malignes
Les hottes Integrated Design iQ700, c’est le choix idéal pour un rendu épuré. Elles se fondent dans les meubles hauts, mais affichent jusqu’à 900 m³/h d’extraction, silencieusement.
Tu peux même ranger jusqu’à 20 kg d’ustensiles dans les placards intégrés. Malin, non ?
Siemens repense aussi l’entretien du linge
Des lave-linge et sèche-linge aussi connectés que ta cuisine
Les nouveaux modèles iQ700 vont te faire économiser du temps, de l’énergie, et des efforts. En vrac :
- i-Dos avec Detergent Scan : dosage automatique selon ton produit
- stainRemoval : 16 taches détectées et traitées
- smartFinish : jusqu’à 50 % de plis en moins
- autoDry + varioSpeed : cycles plus courts, consommation maîtrisée
- Home Connect : pilotage à distance, notifications, conseils
Ce qu’il faut retenir
Siemens à l’IFA 2025, c’est :
- Une Matt Edition élégante et pratique
- Des fours intelligents et connectés
- Le tout premier tiroir vapeur au monde
- Des plaques, hottes et machines à café coordonnées
- Une gamme complète pour l’entretien du linge, tout aussi innovante
Si tu veux une maison qui te simplifie vraiment la vie tout en ayant du style, tu sais vers quelle marque te tourner.
-
HOMCOM Armoire de cuisine multi-rangements 4 portes 3 tiroirs étagère + grand plateau 100L x 39l x 183H cm MDF blancDescription générale Cette jolie armoire de cuisine blanc uni avec poignées en métal aluminium ajoutera une touche de modernité et d'élégance à votre intérieur. Disposant de nombreux rangements haut et bas, comprenant 4 portes, 3 tiroirs, une étagère et un grand plateau, cette armoire devient rapidement indispensable au quotidien. Spécifications techniques Couleur : blanc Matériaux principaux : panneaux de particules classe E1 Dimensions totales : 100L x 39,5l x 183,5H cm Dimensions rangement interne porte abattante : 65,6L x 31l cm Dimensions compartiments ouverts gauches (sup./inf.) : 64,3L x 22l x 17,5/48,5H cm Dimensions compartiment ouvert droit : 31,1L x 22l x 48,5H cm Dimensions porte armoire inférieure : 33,1l x 74,1H cm Dimensions étagère réglable : 34L x 21l cm Dimensions rangements internes tiroirs : 27L x 33,7l x 12,1H cm Hauteur des pieds : 6 cm Charge max. recommandée : 100 Kg (au total), 5 Kg (par étagère/par tiroir) Compatibilité et accessoires Meuble sur pied avec un
-
Poignées En Bois Pour Meubles En Bronze, Tirettes Pour Armoires Et Portes De Cuisine Modernes Noires Et Tiroirs Pour Enfants, Boutons Réglables En OrLe vendeur n'est pas responsable des droits de douane et autres frais! Besoin de régler la distance du trou, veuillez contacter le service client. Nous devons régler puis expédier, nous avons besoin d'une clé professionnelle.
-
Meuble Buffet De Rangement Moderne Costway 2 Portes&2; Tiroirs, Étagères Réglables, Pour Cuisine, Salle À Manger 100x40x78cm Noir--Tablette réglable à 3 positions du meuble de rangement pour articles de différentes tailles --Surface lisse et imperméable pour un nettoyage facile --2 grands tiroirs 31 x 30 x 13 cm, 2 armoires de rangement et un large comptoir --Forte capacité de charge du meuble buffet, charge totale 100 kg --Poignées métalliques et fermoirs magnétiques pour une ouverture et une fermeture faciles --Avec la dimension 100 x 40 x 78 cm, l'armoire de rangement peut être utilisé dans la cuisine, le salon, la chambre et la salle à manger --Lignes fluides et l'apparence moderne ajoutent de la sophistication --Se marie bien avec n'importe quel style d'ameublement --Matériel complet et instructions illustrées incluses --Poids net : 25,5 kg