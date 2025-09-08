En 2025, Siemens séduit avec la Matt Edition : une cuisine noire mate, écoresponsable et 100 % connectée, portée par le premier tiroir vapeur intelligent au monde

4.9/5 - (87 votes)

IFA 2025 : Siemens révolutionne la cuisine moderne avec des innovations 100 % connectées

100 ans de fours Siemens. Une nouvelle ère qui commence. À l’occasion de l’IFA 2025 à Berlin, Siemens cartonne avec une gamme d’appareils qui conjugue technologie de pointe, design affirmé et écoresponsabilité. Tu veux une cuisine plus belle, plus intelligente et plus intuitive ? Tu es pile au bon endroit.

Entre le tout premier tiroir vapeur au monde, les fours dotés d’IA, et une finition noir mat qui redéfinit l’élégance, Siemens repousse toutes les limites. Et toi, tu gagnes en confort, en précision et en liberté.

Un siècle d’expertise, une vision futuriste de la cuisine

Tu veux une cuisine à la fois stylée, durable et ultra connectée ? Siemens t’apporte tout ça… et bien plus encore.

Une marque qui ne fait jamais dans la demi-mesure

Depuis le mythique “People’s Cooker” de 1926, Siemens a constamment été à l’avant-garde. Et pour marquer les 100 ans de ses fours, la marque allemande ne se contente pas de fêter son passé : elle invente le futur de ta cuisine.

La nouvelle gamme Matt Edition incarne parfaitement cette évolution. Résultat : des appareils encastrables, élégants, durables et pensés pour le quotidien.

Matt Edition : quand l’élégance mate rencontre l’intelligence artificielle

Pourquoi le mat séduit autant ?

Fini les traces de doigts et les micro-rayures visibles à 3 km. La finition noir mat de Siemens, c’est :

Une esthétique premium

Moins de reflets, plus de lisibilité

Un entretien ultra simplifié

Et ça ne s’arrête pas là : toute la cuisine peut être coordonnée grâce à des fours, hottes, plaques, machines à café et tiroirs chauffants dans le même esprit. Un look cohérent, sophistiqué, et une expérience utilisateur ultra fluide.

Le tiroir vapeur : la nouveauté qui va te faire tout reconsidérer

Le tout premier tiroir vapeur au monde, signé Siemens

Installé sous ton four ou ton plan de travail, ce petit bijou d’ingénierie te permet de cuire, décongeler, lever une pâte ou désinfecter… à la vapeur.

10 litres de capacité, programmes automatiques, capteurs intelligents, interface LED et pilotage à distance via Home Connect. Tu cuisines à la vapeur sans rien avoir à surveiller.

🖤 Appareil ✨ Points forts 📱 Connecté Four HB974GLM1 14 modes intelligents, sonde roastingSensor Oui (Home Connect + contrôle vocal) Tiroir vapeur Cuisson douce, levée pâte, désinfection Oui Table inductionAir Plus Induction + hotte intégrée, fryingSensor Oui Hotte murale iQ700 Design mat, cookConnect, silencieuse Oui

Des fours intelligents, design et hyper intuitifs

HB974GLM1 : la précision au cœur

Ce four ne se contente pas d’être joli. Il est intelligent, polyvalent et pilotable à distance. Tu veux cuire une viande à la perfection ? La sonde roastingSensor te donne la température à cœur en temps réel.

Et grâce à l’appli Home Connect, tu lances une cuisson, trouves une recette, ou ajustes un programme… même depuis ton canapé.

Ses + :

14 modes intelligents

Écran tactile HD

Classe A+ en énergie

Contrôle vocal via Alexa ou Google

La plaque inductionAir Plus : deux fonctions, zéro compromis

Si tu cuisines dans un espace ouvert, cette plaque induction + hotte intégrée est une pépite. Discrète, ultra efficace, et surtout belle grâce à sa surface noire mate anti-reflet.

Elle adapte automatiquement l’aspiration grâce au capteur climateControl, surveille la température avec le fryingSensor Plus, et mémorise les réglages via flexMotion. Oui, elle pense pour toi.

Des hottes qui savent quand s’allumer (et s’éteindre)

iQ700 : la hotte qui fait le job en silence

Ultra connectée, la hotte murale iQ700 communique avec la plaque de cuisson pour ajuster automatiquement sa puissance. Tu cuisines → elle s’allume. Tu termines → elle s’éteint.

Et comme elle est en verre noir mat, elle s’intègre parfaitement à ton design de cuisine.

Integrated Design : invisibles, puissantes, malignes

Les hottes Integrated Design iQ700, c’est le choix idéal pour un rendu épuré. Elles se fondent dans les meubles hauts, mais affichent jusqu’à 900 m³/h d’extraction, silencieusement.

Tu peux même ranger jusqu’à 20 kg d’ustensiles dans les placards intégrés. Malin, non ?

Siemens repense aussi l’entretien du linge

Et si ton lave-linge pouvait détecter ta lessive, ajuster tout seul le dosage et éliminer les taches spécifiques ? C’est exactement ce que fait la gamme iQ700.

Des lave-linge et sèche-linge aussi connectés que ta cuisine

Les nouveaux modèles iQ700 vont te faire économiser du temps, de l’énergie, et des efforts. En vrac :

i-Dos avec Detergent Scan : dosage automatique selon ton produit

: dosage automatique selon ton produit stainRemoval : 16 taches détectées et traitées

: 16 taches détectées et traitées smartFinish : jusqu’à 50 % de plis en moins

: jusqu’à 50 % de plis en moins autoDry + varioSpeed : cycles plus courts, consommation maîtrisée

: cycles plus courts, consommation maîtrisée Home Connect : pilotage à distance, notifications, conseils

Ce qu’il faut retenir

Siemens à l’IFA 2025, c’est :

Une Matt Edition élégante et pratique

élégante et pratique Des fours intelligents et connectés

et connectés Le tout premier tiroir vapeur au monde

Des plaques, hottes et machines à café coordonnées

coordonnées Une gamme complète pour l’entretien du linge, tout aussi innovante

Si tu veux une maison qui te simplifie vraiment la vie tout en ayant du style, tu sais vers quelle marque te tourner.