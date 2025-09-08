En 2025, Siemens séduit avec la Matt Edition : une cuisine noire mate, écoresponsable et 100 % connectée, portée par le premier tiroir vapeur intelligent au monde

David
Par David
Mis a jour le :
LES NEWS DU MARCHÉEn 2025, Siemens séduit avec la Matt Edition : une cuisine noire...
LES NEWS DU MARCHÉ
Suivez-nous sur Google News
4.9/5 - (87 votes)

IFA 2025 : Siemens révolutionne la cuisine moderne avec des innovations 100 % connectées

100 ans de fours Siemens. Une nouvelle ère qui commence. À l’occasion de l’IFA 2025 à Berlin, Siemens cartonne avec une gamme d’appareils qui conjugue technologie de pointe, design affirmé et écoresponsabilité. Tu veux une cuisine plus belle, plus intelligente et plus intuitive ? Tu es pile au bon endroit.

Entre le tout premier tiroir vapeur au monde, les fours dotés d’IA, et une finition noir mat qui redéfinit l’élégance, Siemens repousse toutes les limites. Et toi, tu gagnes en confort, en précision et en liberté.

🚀 Siemens réinvente la cuisine connectée à l’IFA 2025

🌱 Design écoresponsable et 100 % connecté : La Matt Edition allie élégance noir mat, durabilité et appareils intelligents pour une cuisine moderne automatisée et cohérente visuellement.
🤖 Fours à intelligence artificielle : Les modèles Siemens intègrent roastingSensor, 14 programmes automatiques et un contrôle vocal pour une cuisson intelligente et sans effort.
💨 Tiroir vapeur révolutionnaire : Siemens lance le premier tiroir vapeur connecté au monde, pour une cuisson douce, hygiénique et pilotée à distance.
🔇 Hottes intelligentes et silencieuses : Grâce au cookConnect et climateControl, les hottes s’ajustent automatiquement à la cuisson pour une expérience culinaire fluide et zen.
🧺 Entretien du linge automatisé : Les lave-linge iQ700 optimisent le dosage, la détection des taches et les cycles pour une gestion connectée et éco-efficace du linge.

 

IFA Berlin 2025 : la capitale allemande au cœur de la tech grand public

Un siècle d’expertise, une vision futuriste de la cuisine

Tu veux une cuisine à la fois stylée, durable et ultra connectée ? Siemens t’apporte tout ça… et bien plus encore.

Une marque qui ne fait jamais dans la demi-mesure

Depuis le mythique “People’s Cooker” de 1926, Siemens a constamment été à l’avant-garde. Et pour marquer les 100 ans de ses fours, la marque allemande ne se contente pas de fêter son passé : elle invente le futur de ta cuisine.

Lire :  Sonorisation de salle de réunion avec Micro et enceinte pour vos séminaires

La nouvelle gamme Matt Edition incarne parfaitement cette évolution. Résultat : des appareils encastrables, élégants, durables et pensés pour le quotidien.

Matt Edition : quand l’élégance mate rencontre l’intelligence artificielle

Pourquoi le mat séduit autant ?

Fini les traces de doigts et les micro-rayures visibles à 3 km. La finition noir mat de Siemens, c’est :

  • Une esthétique premium
  • Moins de reflets, plus de lisibilité
  • Un entretien ultra simplifié

Et ça ne s’arrête pas là : toute la cuisine peut être coordonnée grâce à des fours, hottes, plaques, machines à café et tiroirs chauffants dans le même esprit. Un look cohérent, sophistiqué, et une expérience utilisateur ultra fluide.

Le tiroir vapeur : la nouveauté qui va te faire tout reconsidérer

Le tout premier tiroir vapeur au monde, signé Siemens

Installé sous ton four ou ton plan de travail, ce petit bijou d’ingénierie te permet de cuire, décongeler, lever une pâte ou désinfecter… à la vapeur.

10 litres de capacité, programmes automatiques, capteurs intelligents, interface LED et pilotage à distance via Home Connect. Tu cuisines à la vapeur sans rien avoir à surveiller.

🖤 Appareil ✨ Points forts 📱 Connecté
Four HB974GLM1 14 modes intelligents, sonde roastingSensor Oui (Home Connect + contrôle vocal)
Tiroir vapeur Cuisson douce, levée pâte, désinfection Oui
Table inductionAir Plus Induction + hotte intégrée, fryingSensor Oui
Hotte murale iQ700 Design mat, cookConnect, silencieuse Oui

Des fours intelligents, design et hyper intuitifs

HB974GLM1 : la précision au cœur

Ce four ne se contente pas d’être joli. Il est intelligent, polyvalent et pilotable à distance. Tu veux cuire une viande à la perfection ? La sonde roastingSensor te donne la température à cœur en temps réel.

Lire :  Un avenir incertain pour l'entreprise Gaussin, en liquidation judiciaire

Et grâce à l’appli Home Connect, tu lances une cuisson, trouves une recette, ou ajustes un programme… même depuis ton canapé.

Ses + :

  • 14 modes intelligents
  • Écran tactile HD
  • Classe A+ en énergie
  • Contrôle vocal via Alexa ou Google

La plaque inductionAir Plus : deux fonctions, zéro compromis

Si tu cuisines dans un espace ouvert, cette plaque induction + hotte intégrée est une pépite. Discrète, ultra efficace, et surtout belle grâce à sa surface noire mate anti-reflet.

Elle adapte automatiquement l’aspiration grâce au capteur climateControl, surveille la température avec le fryingSensor Plus, et mémorise les réglages via flexMotion. Oui, elle pense pour toi.

Des hottes qui savent quand s’allumer (et s’éteindre)

iQ700 : la hotte qui fait le job en silence

Ultra connectée, la hotte murale iQ700 communique avec la plaque de cuisson pour ajuster automatiquement sa puissance. Tu cuisines → elle s’allume. Tu termines → elle s’éteint.

Et comme elle est en verre noir mat, elle s’intègre parfaitement à ton design de cuisine.

Integrated Design : invisibles, puissantes, malignes

Les hottes Integrated Design iQ700, c’est le choix idéal pour un rendu épuré. Elles se fondent dans les meubles hauts, mais affichent jusqu’à 900 m³/h d’extraction, silencieusement.

Tu peux même ranger jusqu’à 20 kg d’ustensiles dans les placards intégrés. Malin, non ?

Siemens repense aussi l’entretien du linge

Et si ton lave-linge pouvait détecter ta lessive, ajuster tout seul le dosage et éliminer les taches spécifiques ? C’est exactement ce que fait la gamme iQ700.

Des lave-linge et sèche-linge aussi connectés que ta cuisine

Les nouveaux modèles iQ700 vont te faire économiser du temps, de l’énergie, et des efforts. En vrac :

  • i-Dos avec Detergent Scan : dosage automatique selon ton produit
  • stainRemoval : 16 taches détectées et traitées
  • smartFinish : jusqu’à 50 % de plis en moins
  • autoDry + varioSpeed : cycles plus courts, consommation maîtrisée
  • Home Connect : pilotage à distance, notifications, conseils

Ce qu’il faut retenir

Siemens à l’IFA 2025, c’est :

  • Une Matt Edition élégante et pratique
  • Des fours intelligents et connectés
  • Le tout premier tiroir vapeur au monde
  • Des plaques, hottes et machines à café coordonnées
  • Une gamme complète pour l’entretien du linge, tout aussi innovante

Si tu veux une maison qui te simplifie vraiment la vie tout en ayant du style, tu sais vers quelle marque te tourner.

David
David
David
Les derniers articles par David (tout voir)
Lire :  Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 : comment observer la Lune de sang en France dès 20h50
  • HOMCOM Armoire de cuisine multi-rangements 4 portes 3 tiroirs étagère + grand plateau 100L x 39l x 183H cm MDF blanc
    Description générale Cette jolie armoire de cuisine blanc uni avec poignées en métal aluminium ajoutera une touche de modernité et d'élégance à votre intérieur. Disposant de nombreux rangements haut et bas, comprenant 4 portes, 3 tiroirs, une étagère et un grand plateau, cette armoire devient rapidement indispensable au quotidien. Spécifications techniques Couleur : blanc Matériaux principaux : panneaux de particules classe E1 Dimensions totales : 100L x 39,5l x 183,5H cm Dimensions rangement interne porte abattante : 65,6L x 31l cm Dimensions compartiments ouverts gauches (sup./inf.) : 64,3L x 22l x 17,5/48,5H cm Dimensions compartiment ouvert droit : 31,1L x 22l x 48,5H cm Dimensions porte armoire inférieure : 33,1l x 74,1H cm Dimensions étagère réglable : 34L x 21l cm Dimensions rangements internes tiroirs : 27L x 33,7l x 12,1H cm Hauteur des pieds : 6 cm Charge max. recommandée : 100 Kg (au total), 5 Kg (par étagère/par tiroir) Compatibilité et accessoires Meuble sur pied avec un
    209,90 €
  • Poignées En Bois Pour Meubles En Bronze, Tirettes Pour Armoires Et Portes De Cuisine Modernes Noires Et Tiroirs Pour Enfants, Boutons Réglables En Or
    Le vendeur n'est pas responsable des droits de douane et autres frais! Besoin de régler la distance du trou, veuillez contacter le service client. Nous devons régler puis expédier, nous avons besoin d'une clé professionnelle.
    34,99 €
  • Meuble Buffet De Rangement Moderne Costway 2 Portes&2; Tiroirs, Étagères Réglables, Pour Cuisine, Salle À Manger 100x40x78cm Noir
    --Tablette réglable à 3 positions du meuble de rangement pour articles de différentes tailles --Surface lisse et imperméable pour un nettoyage facile --2 grands tiroirs 31 x 30 x 13 cm, 2 armoires de rangement et un large comptoir --Forte capacité de charge du meuble buffet, charge totale 100 kg --Poignées métalliques et fermoirs magnétiques pour une ouverture et une fermeture faciles --Avec la dimension 100 x 40 x 78 cm, l'armoire de rangement peut être utilisé dans la cuisine, le salon, la chambre et la salle à manger --Lignes fluides et l'apparence moderne ajoutent de la sophistication --Se marie bien avec n'importe quel style d'ameublement --Matériel complet et instructions illustrées incluses --Poids net : 25,5 kg
    159,99 €
spot_imgspot_img

Actualités

spot_img