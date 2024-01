Le SUV électrique familial de Renault affiche des prix compétitifs face à Tesla et Volkswagen

Renault s’impose sur le marché des véhicules électriques avec son tout nouveau Scénic E-Tech, un SUV familial dont les prix français défient la concurrence.

Nouveau SUV Scénic E-Tech avec une batterie de 87 kWh

Doté d’une large batterie de 87 kWh, ce modèle propose un nombre intéressant d’options et pourrait bien donner du fil à retordre aux constructeurs automobiles tels que Tesla et Volkswagen.

Scénic E-Tech : une concurrence féroce pour le Model Y de Tesla

Les tarifs français du Scénic E-Tech ont récemment été révélés, dévoilant ainsi un prix d’entrée de €39.990 (sans incitation) pour la version dotée d’une batterie de 60 kWh offrant une autonomie de 430 km. Ce tarif est nettement inférieur à celui du Tesla Model Y Propulsion, qui dispose d’une autonomie de 455 km et coûte environ 6 000 euros de plus.

Surtout, le Scénic E-Tech est également proposé à €46.990 avec une batterie de 87 kWh capable d’assurer une autonomie de 625 km. Un rapport prix/autonomie particulièrement attrayant en comparaison au Model Y, ajoutant ainsi à l’avantage concurrentiel de Renault sur ce segment.

Si le réseau de Superchargeurs de Tesla reste supérieur, il faut néanmoins souligner que Renault bénéficie d’un réseau plus étendu pour l’entretien et les réparations de ses véhicules.

Prix de base du Scénic E-Tech avec batterie 60 kWh : €39.990

Autonomie de la version à 60 kWh : 430 km

Prix du Scénic E-Tech avec batterie 87 kWh : €46.990

Autonomie de la version à 87 kWh : 625 km

Une rivalité avec le Volkswagen ID.4 et la Peugeot E-3008

Le Renault Scénic électrique se positionne également favorablement face à la Volkswagen ID.4, une autre concurrente de taille sur ce marché. Grâce, en partie, à son plafonnement des prix pour bénéficier de l’aide écologique, la Renault est non seulement moins chère que la Tesla Model Y, mais devrait également rivaliser avec le futur SUV électrique du groupe allemand.

De plus, nous attendons avec impatience l’annonce des tarifs français de la Peugeot E-3008, qui pourrait bien être contrainte d’abaisser ses prétentions afin de rester compétitive face à cette nouveauté signée Renault.

Détails concernant les différentes versions du Scénic E-Tech

Batterie de 60 kWh / 170 ch – Finition Evolution : €39.990

Batterie de 60 kWh / 170 ch – Finition Techno : €41.990

Batterie de 82 kWh / 220 ch – Finition Techno : €46.990

Batterie de 82 kWh / 220 ch – Finition Esprit Alpine : €48.990

Batterie de 82 kWh / 220 ch – Finition Iconic : €52.490

À noter que les deux finitions les plus élevées (Esprit Alpine et Iconic) sont présentées sous forme de packs d’options, ce qui permet à leurs acquéreurs de bénéficier malgré tout du bonus écologique. Ce dernier n’étant accordé qu’aux modèles dont le prix final est inférieur à 47 000 euros, cette astuce pourrait bien faire grincer des dents du côté de la sphère politique.

Des équipements standard et options intéressantes proposés par Renault

En termes d’équipements, le Scénic E-Tech offre un grand nombre de fonctionnalités intéressantes dans ses différentes versions. Le modèle Evolution inclut notamment des jantes de 19 pouces, des poignées de porte intégrées, des feux avant et arrière LED, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien de voie et une alerte de fatigue du conducteur, ainsi qu’un écran tactile de 9 pouces affichant notamment la caméra de recul et les capteurs de stationnement arrière.

La version Techno ajoute un écran tactile de 12 pouces avec système de navigation, une recharge sans fil pour smartphone, des accoudoirs arrière ingénieux, un hayon électrique, des phares à faisceau automatique et des capteurs de stationnement avant et latéraux.

De plus, le Scénic dispose d’une charge rapide en courant continu, avec un maximum de 130 kW pour la batterie de base et de 150 kW pour la batterie plus importante.

Avec des tarifs compétitifs face à Tesla et Volkswagen, le Renault Scénic électrique s’annonce comme un acteur clé du marché des SUV électriques familiaux. Sa gamme variée de versions et d’options ainsi que son autonomie appréciable devraient lui permettre de séduire une grande partie des consommateurs recherchant ce type de véhicule. Reste à voir si ses concurrents sauront réagir à temps face à cette nouvelle offre.