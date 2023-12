Google Fiber déchaîne la vitesse suprême : accédez à 20 gbps pour seulement 250 $ par mois ! Une offre à ne pas rater

Google Fiber fait le buzz avec un service internet de 20 Gbps à 250 $ par mois !

La concurrence s’accélère dans le domaine du haut débit avec l’annonce récente du lancement par Google Fiber d’un service internet ultra-rapide de 20 Gbps pour 250 dollars par mois. Dans cet article, nous passons en revue les différentes offres et la disponibilité de ce nouveau service.

Un nombre limité de villes pour commencer

Pour le moment, ce service ne sera disponible qu’àKansas City, North Carolina, Arizona et Iowa. Google propose déjà un service internet de 5 Gbps pour 125 dollars par mois à Huntsville, Alabama. Et ce n’est que le début, car l’entreprise a également déployé ce service à Kansas City, West Des Moines et la région métropolitaine de Salt Lake City. Il existe également un service de 8 Gbps pour 150 dollars par mois annoncé pour la première fois l’an dernier.

Par ailleurs, le forfait gigabit de Google Fiber est toujours proposé au même prix de 70 dollars par mois depuis son lancement à Kansas City en 2012. Google avait précédemment affirmé que son service internet de 5 Gbps rendrait plus facile le téléchargement ou l’envoi simultané de fichiers de toutes tailles, tandis que 8 Gbps pourrait gérer une connexion quasi instantanée à Internet.

Mais avec cette nouvelle offre de 20 Gbps, Google promet :

Des connexions multi-gig sur plusieurs étages grâce au matériel Wi-Fi 7 .

. Une expérience internet encore plus rapide pour les aficionados du net comme moi !

Google Fiber bouscule le marché de l’internet haut débit

Parmi toutes ces offres, celle de Google Fiber à 20 Gbps se distingue clairement par sa vitesse supérieure et son prix compétitif. L’entreprise montre ainsi sa détermination à repousser les limites technologiques et offre aux consommateurs des options toujours plus intéressantes en matière de connectivité Internet.

Ce nouvel abonnement à 250 dollars par mois pour un service époustouflant de 20 Gbps place Google Fiber sur le devant de la scène dans le secteur du haut débit et laisse entrevoir un avenir prometteur pour les utilisateurs d’internet, avides de vitesses de connexion toujours plus rapides.

Voici quelques-uns des avantages que vous pouvez attendre de ce service :

Téléchargements et envois ultra-rapides de fichiers de toutes tailles.

Diffusion en continu sans interruption ni temps de chargement.

Réduction importante des temps de latence pour les jeux en ligne, améliorant l’expérience globale des gamers.

Capacité à gérer simultanément plusieurs connexions de différents appareils, idéal pour les familles nombreuses ou les maisons équipées de nombreux dispositifs connectés.

À ne pas manquer : bénéficiez d’un accès anticipé au service 20 gig à 250 $ par mois !

Pour ne rien rater de cette offre exclusive, les internautes intéressés sont invités à se tenir informés des annonces et mises à jour de Google Fiber concernant la disponibilité de ce service dans leur région. Avec une telle vitesse Internet à portée de main, le jeu en ligne, le streaming vidéo et l’utilisation générale d’Internet n’auront jamais été aussi rapides et fluides.

En conclusion :

Google Fiber frappe un grand coup avec son offre inédite de service internet ultra-rapide de 20 Gbps à 250 dollars par mois. Disponible dans un premier temps dans quelques villes seulement, ce forfait risque de faire des envieux et pourrait bien changer la donne dans le secteur du haut débit.

Les amateurs de vitesse et de performance auront donc fort à faire pour profiter pleinement de cette nouvelle offre qui promet une expérience utilisateur incomparable sur le marché actuel. Reste à voir si les concurrents suivront le pas et proposeront bientôt des alternatives similaires…