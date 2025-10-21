Oracle Cloud AI : croissance, innovations et stratégies autour de l’intelligence artificielle dans le cloud

5/5 - (51 votes)

Portée par la vague mondiale de l’intelligence artificielle, Oracle s’affirme comme un acteur central dans le déploiement de solutions cloud intelligentes. De la stratégie du groupe aux collaborations avec des acteurs innovants, en passant par les performances boursières et les grandes conférences internationales, l’écosystème Oracle Cloud AI façonne de nouveaux usages pour les entreprises et institutions. Retour sur les dynamiques récentes, les initiatives marquantes et les perspectives offertes par cette technologie dans l’univers compétitif du cloud.

La montée en puissance d’Oracle Cloud AI dans le contexte international

En 2025, Oracle s’est imposé comme un fournisseur privilégié pour l’intégration de l’intelligence artificielle dans des environnements cloud sécurisés. Cette position se renforce grâce à une demande croissante d’outils capables de générer, analyser et traiter de grandes quantités de données de façon autonome et automatisée. Les solutions proposées par Oracle touchent plusieurs secteurs clés, du service public à la finance, sans oublier l’industrie et le commerce.

Cette dynamique internationale repose également sur des alliances stratégiques. Le cloud d’Oracle permet désormais à des acteurs émergents de concevoir des services IA à la fois souverains et adaptables aux contraintes réglementaires locales. Plusieurs gouvernements ou grandes entreprises misent ainsi sur les plateformes d’Oracle pour garantir la protection de leurs données sensibles tout en profitant d’un accès rapide à des fonctionnalités avancées.

Exemples concrets : WideLabs et l’expansion rapide grâce au cloud Oracle

L’un des cas emblématiques reste celui de WideLabs, startup brésilienne spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle générative. En tirant parti de l’infrastructure cloud d’Oracle, WideLabs a réussi à élaborer la première IA générative souveraine du Brésil, offrant à ses clients une autonomie complète sur le traitement et la sécurité des données.

Cette collaboration a permis à WideLabs d’accroître fortement sa visibilité à l’international et de réaliser une croissance de dix fois son activité en moins de douze mois. Selon les responsables de WideLabs, Oracle ne se limite pas à fournir une plateforme technique : l’entreprise accompagne aussi ses partenaires en identifiant de nouveaux relais de croissance et en facilitant leur entrée sur des marchés internationaux concurrentiels.

Développement spécifique d’IA génératives adaptées aux marchés locaux

adaptées aux marchés locaux Priorisation de la souveraineté et de la sécurité des données

Soutien actif d’Oracle dans la mise en réseau et l’accès à des ressources avancées

Mouvements boursiers : l’impact de l’IA sur la valorisation d’Oracle

L’effet combiné du développement massif de l’IA et de l’adoption accélérée du cloud se reflète directement sur les marchés financiers. Entre le début et la fin de l’année 2025, l’action Oracle a enregistré une progression notable, atteignant un record de clôture historique autour de 328 dollars le 10 septembre.

Cette envolée boursière, stimulée notamment par l’annonce de contrats majeurs liés à l’intelligence artificielle, souligne l’importance accordée par les investisseurs aux perspectives du secteur. Le marché anticipe que l’IA deviendra l’une des principales sources de revenus pour Oracle, justifiant un niveau de capitalisation dépassant les 300 milliards de dollars à la rentrée 2025.

Période Cours de l’action ORCL (USD) Événement clé Début 2025 env. 165 Lancement de nouvelles offres AI Cloud Septembre 2025 328 Records historiques post-annonces IA

Axes stratégiques : fusion de l’IA, des infrastructures et des applications sectorielles

Intégration profonde entre infrastructure et intelligence artificielle

Sous la direction de Mike Sicilia, Oracle affine sa feuille de route en associant étroitement intelligence artificielle, capacités d’hébergement cloud et suites applicatives spécialisées pour différents secteurs économiques. L’objectif affiché vise à constituer des écosystèmes interconnectés où chaque partenaire profite d’une meilleure compréhension mutuelle des expertises, des données et des enjeux partagés.

Les solutions IA se greffent ainsi sur une infrastructure cloud robuste, permettant à la fois une montée en charge rapide et une adaptation fine aux besoins industriels ou commerciaux spécifiques. Ces synergies ouvrent la porte à des relations d’affaires plus pérennes et rentables, dépassant le simple cadre technologique initial.

Création d’opportunités cross-sectorielles pour les partenaires d’Oracle

L’approche modulaire d’Oracle facilite la création de ponts entre différents domaines d’activité. Des entreprises jusqu’alors isolées peuvent désormais mutualiser leurs ressources, partager des modèles prédictifs ou collaborer dans l’exploitation de grands volumes de données structurées. Cette stratégie génère un cercle vertueux où l’innovation collective s’accélère.

À travers cet écosystème ouvert mais sécurisé, Oracle ambitionne de renforcer la compétitivité de ses partenaires face à la fragmentation actuelle du marché. Le croisement des expertises devient alors une nouvelle source de valeur aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour les fournisseurs de technologies.

Mythics et la transformation accélérée vers un cloud intelligent

Partenaire de longue date d’Oracle, Mythics incarne la dynamique d’accélération numérique portée par le cloud IA. Leader de la migration cloud, la société multiplie les opérations de croissance externe afin de proposer des services plus intégrés et spécialisés lors des grands rendez-vous mondiaux comme Oracle AI World.

Lors de l’édition 2025 à Las Vegas, Mythics s’est distinguée en tant que sponsor “Gold” en présentant de nouveaux services visant à amplifier la transformation digitale basée sur l’IA cloud. Sa collaboration stratégique avec Oracle illustre la capacité de ce dernier à fédérer un vaste écosystème autour de solutions technologiques innovantes, qu’il s’agisse de grandes entreprises publiques, de PME ou de consultants spécialisés.

Valorisation de la compétence en migration cloud et gestion de projets à grande échelle

et gestion de projets à grande échelle Promotion des technologies Oracle auprès d’un public international spécialisé

auprès d’un public international spécialisé Impulsion donnée à la transformation digitale lors des événements majeurs du secteur

Sources

https://www.oracle.com/fr/customers/widelabs/

https://ts2.tech/fr/la-bombe-de-lia-dans-le-cloud-doracle-a-300-milliards-de-dollars-fait-flamber-laction-orcl-et-maintenant/

https://cloudwars.com/innovation-leadership/oracle-ceo-mike-sicilia-reveals-strategy-fusing-ai-infrastructure-and-industry-apps/

https://www.prnewswire.com/news-releases/mythics-strategic-acquisitions-amplify-cloud-powered-ai-driven-transformation-at-oracle-ai-world-302570404.html