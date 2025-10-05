Kia EV9 : le SUV familial électrique en pleine mutation

4.8/5 - (68 votes)

Le Kia EV9 s’impose comme un acteur majeur sur la scène des SUV familiaux électriques. En combinant une configuration 7 places, une autonomie appréciable et les dernières technologies de recharge, il intrigue par son positionnement et ses capacités. Le segment compte peu de modèles capables d’embarquer toute une famille sans transiger sur le confort ou la performance électrique. Que dévoilent les récentes analyses sur ce modèle sud-coréen ? Un décryptage objectif permet de cerner les forces du Kia EV9 et ses limites au regard des nouvelles exigences environnementales et pratiques.

Un grand SUV familial aux performances remarquées

Avec sa capacité à accueillir jusqu’à sept passagers, le Kia EV9 marque des points dans un univers où l’espace intérieur reste souvent limité pour les modèles électriques. Ce format généreux attire notamment les familles nombreuses ou celles recherchant polyvalence et habitabilité sur de longs trajets.

L’autonomie annoncée par le constructeur atteint 541 kilomètres sur certains modèles équipés de la batterie longue portée lithium-ion. Cette donnée se situe parmi les meilleures du segment pour un véhicule pesant près de 2,6 tonnes. Les retours lors de parcours variés suggèrent que l’EV9 assure une expérience stable grâce à une bonne gestion de la consommation, tout en affichant un agrément de conduite homogène aussi bien sur voie rapide qu’en ville.

Technologies embarquées et avancées de recharge

Kia intègre sur l’EV9 plusieurs innovations qui facilitent le quotidien, particulièrement lors des recharges. La récente compatibilité avec le standard NACS de Tesla ouvre l’accès au réseau Supercharger. Ce choix technique positionne l’EV9 parmi les premiers modèles non Tesla équipés de cette connectique, anticipant la généralisation du port outre-Atlantique et en Europe.

La fonctionnalité Plug & Charge simplifie considérablement la recharge : plus besoin d’utiliser systématiquement une application mobile ni de valider manuellement chaque session. Après avoir configuré un moyen de paiement dans le système Charge Pass de Kia, la connexion à une borne compatible suffit à lancer la recharge automatiquement. Cette évolution contribue à améliorer la praticité d’usage pour tous ceux qui utilisent régulièrement des bornes rapides publiques.

Compatible avec le standard NACS (Tesla Superchargers)

Système Plug & Charge pour un processus automatisé

pour un processus automatisé Application dédiée Charge Pass pour centraliser les paiements

L’autonomie face aux défis du remorquage

L’un des atouts mis en avant par les constructeurs de grands SUV électriques réside dans leur capacité à tracter remorque ou caravane. Les tests menés démontrent que, bien que le Kia EV9 soit homologué pour cette fonction, la réalité diffère lorsque la charge tractée entre en jeu.

Lorsqu’une remorque ou une caravane est attelée, l’autonomie affiche une diminution significative. Plusieurs essais comparant différents véhicules révèlent que celle-ci peut fondre rapidement, en particulier sur autoroute ou sur des parcours vallonnés. Pour les conducteurs ayant besoin de tracter fréquemment sur longue distance, l’anticipation des arrêts recharge devient donc indispensable afin d’éviter toute mauvaise surprise pendant le trajet.

Situation Autonomie mesurée Sans remorque Jusqu’à 541 km Avec remorque Diminution notable selon poids et conditions

Impact environnemental et nouveaux critères Green NCAP

Le marché automobile est de plus en plus attentif à l’empreinte écologique globale d’un véhicule, au-delà des émissions d’échappement. Les évaluations de Green NCAP ont récemment évolué pour introduire un calcul du bilan carbone étendu à l’ensemble du cycle de vie du produit. Ce changement impacte directement les modèles imposants tels que le Kia EV9.

Avec des voitures lourdes et volumineuses, même un mode de propulsion 100 % électrique ne garantit pas totalement un impact réduit sur l’environnement. D’après les derniers barèmes, le poids élevé de l’EV9 joue contre lui et affecte la note finale obtenue lors du calcul du bilan carbone sur seize ans. Cette grille de lecture plus exigeante incite désormais les automobilistes et les industriels à considérer l’entièreté de la chaîne, de la production à la recyclabilité du véhicule.

Nouveaux barèmes basés sur le cycle de vie complet

basés sur le cycle de vie complet Pénalité liée au poids pour les grandes voitures

pour les grandes voitures Comparaison moins avantageuse face à des modèles compacts

Quelle place sur le marché des SUV électriques ?

En cumulant une grande modularité intérieure, une autonomie compétitive hors phase de remorquage et l’arrivée de systèmes dernier cri pour la recharge rapide, le Kia EV9 cible une clientèle recherchant espace et innovation. Pourtant, certains obstacles subsistent, notamment concernant le rapport performance/impact environnemental dans la durée.

L’évolution rapide des standards, aussi bien techniques qu’écologiques, impose au constructeur coréen des adaptations constantes. Entre renouvellement des équipements électroniques, progrès sur les batteries lithium-ion et intégration des infrastructures tierces, la trajectoire du Kia EV9 reflète celle des attentes du marché pour les années à venir.

