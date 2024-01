Gré Chauffage solaire Gre pour piscine jusqu’à 20 m3

Chauffage solaire Gre Le chauffage solaire idéal pour les piscines hors-sol Avec une longueur exceptionnelle de 6 mètres et une largeur de 60 centimètres, le chauffage solaire Gre offre une surface de chauffe de 3,6m² qui permet de maximiser le gain en température pour l’eau de votre piscine. Cet accessoire écologique, utilise l’énergie renouvelable que constituent les rayonnements solaires pour chauffer l’eau qui traverse le chauffage solaire Gre comme un tapis, pour gagner jusqu’à 6°C dans votre piscine. Il est conseillé d’utiliser un module pour chauffer jusqu’à 20m³ d’eau. Plus besoin d’alimenter électriquement un réchauffeur, ce modèle Gre ne se connecte qu’au système de filtration de votre piscine. Pour fonctionner, il suffit d’une puissance de pompe de 125 W soit environ 0,17CV. C’est donc un équipement économique et très facile à installer. Pensé pour être pratique et efficace, ce chauffage solaire se déroule comme un tapis et pourra par exemple être installé avec une exposition plein sud le long de votre piscine acier Gre en étant supporté par les pieds de renforts latéraux au niveau de sa longueur. Quel que soit la disposition adoptée, privilégiez un ensoleillement maximal et n’hésitez pas à le déporter à un endroit plus ensoleillé si la piscine est plutôt ombragée. Ainsi, vous maximiserez la montée en température d’une piscine mal exposée. Fonctionnement L’appareil de chauffage solaire est relié à la filtration de votre piscine : Le panneau solaire est alimenté par le groupe de filtration de la piscine (il n’est pas nécessaire d’installer de pompe supplémentaire) Le by-pass (disponible en option) permet si nécessaire d’ajuster le débit L’eau se réchauffe par effet de serre en passant dans le panneau solaire et retourne vers la piscine Kit by-pass (en option) Garantie légale de conformité et des vices cachés : 2 ans