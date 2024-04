Votre ancienne TV connectée ne lance plus Netflix ? Comment remédier à cela sur les vieux téléviseurs connectés ?

Les possesseurs d’anciennes TV connectées ont eu la mauvaise surprise de voir leur application Netflix ne plus fonctionner suite à une mise à jour de sécurité effectuée par le géant du streaming.

Certains modèles de télévisions, notamment ceux intégrant le protocole SSLv3, ne sont désormais plus compatibles. Cependant, des alternatives existent pour continuer à profiter de vos séries et films préférés sur ces appareils.

Ce qu’il faut retenir pour profiter de Netflix sur un ancienne TV connectée :

Netflix a bloqué l’accès sur certaines TV connectées anciennes à cause d’un protocole de sécurité obsolète.

Des appareils comme Google Chromecast, Amazon Fire Stick, et Apple TV permettent de continuer à profiter de Netflix.

L’épisode souligne l’importance du support logiciel et de la durabilité dans le choix des appareils connectés.

Pourquoi certaines TV connectées ne supportent plus Netflix ?

Netflix a déployé récemment une mise à jour visant à renforcer la sécurité de son application sur les télévisions connectées. Or, cette mise à jour nécessite que la TV elle-même dispose d’un système de sécurité récent ou à jour. En pratique, ce sont principalement les appareils prenant en charge le système de sécurité SSLv3, un protocole de communication obsolète, qui sont touchés par cette coupure. Parmi eux, on retrouve certains modèles Samsung, Panasonic, Hitachi et Sony datant d’avant 2014.

Ce protocole étant trop vulnérable, les fabricants de téléviseurs doivent mettre à jour leurs appareils afin d’éviter les attaques potentielles sur leurs applications. Faute de cela, l’accès à Netflix est bloqué sur ces anciens équipements pour protéger les utilisateurs et garantir la sécurité de leurs données personnelles.

Quelles solutions pour continuer à regarder Netflix sur ces TV ?

Si votre télévision fait partie des modèles concernés par cette incompatibilité, pas de panique, il existe plusieurs solutions pour continuer à profiter de Netflix sur votre écran :

Google Chromecast : cet appareil se branche en HDMI sur votre TV et permet de diffuser du contenu depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur directement sur grand écran.

Amazon Fire Stick : cette clé HDMI offre également la possibilité de projeter vos émissions favorites depuis divers appareils connectés, avec une interface simple et intuitive.

Apple TV : compatible avec les appareils Apple, cette solution transforme votre ancienne TV en véritable Smart TV grâce à son système tvOS.

Nvidia Shield : en plus d'être un excellent lecteur multimédia, ce boîtier Android TV est également une console de jeux vidéo puissante.

Consoles de jeux récentes (PlayStation 4, Xbox One, etc.) : elles disposent généralement d'une application Netflix intégrée vous permettant de profiter du service de streaming.

Des alternatives au-delà des appareils

En parallèle, il est important de rappeler que Netflix n’est pas limité aux téléviseurs connectés. Le service en ligne est accessible sur une multitude d’appareils tels que les ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeux et bien d’autres. Il serait donc judicieux de vérifier si certains équipements déjà présents chez vous sont compatibles avec l’application, et ainsi éviter des dépenses supplémentaires.

Une situation qui soulève la question du support logiciel

Cet épisode met en lumière le problème du support logiciel offert par les fabricants de téléviseurs et d’autres appareils électroniques. En effet, l’obsolescence programmée des dispositifs connectés est une problématique récurrente dans les nouvelles technologies. Dans un monde où la sécurité numérique est primordiale, il est crucial que ces équipements bénéficient de mises à jour régulières afin de garantir leur pérennité et leur protection face aux menaces potentielles.

Ainsi, choisir un fabricant reconnu pour sa qualité de support logiciel peut vous assurer une expérience utilisateur plus sereine et durable. Par ailleurs, privilégier des appareils modulables ou proposant des fonctionnalités interchangeables permet également de prolonger leur durée de vie tout en minimisant l’impact sur l’environnement.

Si la décision de Netflix de bloquer son application sur certaines TV connectées peut sembler brutale, elle est néanmoins nécessaire pour garantir la sécurité des utilisateurs et de leurs données. Heureusement, plusieurs alternatives existent pour continuer à profiter du service sur ces anciens équipements, qu’il s’agisse de solutions matérielles comme le Chromecast ou l’Apple TV, ou simplement en passant par dutres appareils connectés déjà présents chez vous.

