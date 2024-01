Dans cet article, nous allons vous parler de la prochaine arrivée sur le marché européen de la moto électrique Niu XQi3.

Lancée par la marque chinoise Niu, cette moto électrique promet d’offrir des performances impressionnantes pour les amateurs de motocross et de conduite tout-terrain.

Présentation générale de la Niu XQi3

Lancée lors du salon EICMA de Milan en novembre dernier, la XQi3 est une moto électrique au design moderne et novateur qui se décline en deux versions : la Street et la Wild. La première, homologuée pour la route, peut rejoindre la gamme des scooters urbains.

La seconde, axée sur la conduite hors-piste, saura ravir les amateurs de sensations fortes désirant s’aventurer sur des terrains difficiles.

Versions disponibles : Street et Wild

Motorisation centrale et transmission par chaîne

Puissance maximale de 8 kW grâce à la fonction Ultra-Boost

Batterie LG amovible promettant une autonomie de 80 à 90 km

Prix de départ : 5 999 euros

Un design séduisant combinaison entre une moto et un vélo

La XQi3 possède un cadre en aluminium qui lui confère légèreté et robustesse. Les versions Street et Wild se distinguent principalement par la présence de clignotants, de rétroviseurs et d’un support de plaque d’immatriculation sur la première.

Les suspensions ajustables KKE

Cette moto électrique est équipée de suspensions ajustables KKE pour régler la précharge et la détente à l’avant et à l’arrière. Les roues à rayons mesurent 19 pouces et les freins à disque fins de 220 mm et 203 mm sont maintenus par des étriers à double piston.

Technologie et équipements dernier cri

La Niu XQi3 n’est pas en reste côté technologique et embarque une panoplie d’équipements modernes, surtout dans sa version Street.

Éclairage LED

Tableau de bord TFT connecté

Port USB-C pour la recharge de vos appareils électroniques

Système de démarrage sans clé (NFC)

Fonction chronomètre

Navigation GPS

Roulez avec style grâce aux différentes couleurs proposées

Lors de sa commercialisation au printemps 2024, la Niu XQi3 sera proposée en plusieurs coloris : blanc, noir, jaune et violet. De quoi vous permettre de choisir celle qui correspond le mieux à votre personnalité et à vos goûts.

Le futur de la motocross électrique ?

Avec la Niu XQi3, l’entreprise chinoise Niu semble vouloir conquérir le marché européen en proposant une moto électrique off-road de qualité et à un prix accessible. Les performances annoncées sont impressionnantes, avec une puissance qui peut atteindre 8 kW grâce à la fonction Ultra-Boost et une vitesse maximale de 75 km/h.

La batterie LG amovible garantit également une autonomie intéressante pour ce type de véhicule, avec une promesse d’environ 80 à 90 km sur une seule charge. Reste désormais à attendre le printemps 2024 pour découvrir cette moto électrique exceptionnelle et vérifier si elle tient toutes ses promesses.

En résumé, la moto électrique Niu XQi3 s’annonce comme une option séduisante pour les amateurs de sensations fortes et de tout-terrain. Elle combine design moderne, motorisation performante et équipements technologiques de pointe pour offrir une expérience de conduite unique. Il ne nous reste plus qu’à patienter jusqu’à son arrivée sur le marché européen au printemps 2024.